Predicciones: Venezuela avanza hacia el final ¿pero cuál?

Son varios los horóscopo que hemos estado analizando estos días para intentar pronosticar qué es lo que se está por terminar en Venezuela, porque de que viviremos finales en los próximos días no me queda la menor duda.

Como ya he dicho antes, varias son las señales que me hacen pensar en eso, el cuarto menguante del 20/12, la entrada del solsticio de invierno el 21 y el novilunio del 29 diciembre 2016 hablan de finales, además se está cerrando un ciclo de Saturno proceso que alcanza un punto máximo el 5 de enero 2017 y, el 27 de enero comienza el año chino Gallo rojo de fuego yin, el cual se puede comparar con el período entre el 31 de enero de 1957 al 17 de febrero de 1958, que incluye un final por todos conocido y del que hablaremos mas adelante, porque tiene más de una coincidencia.

Me limitaré en esta oportunidad a estudiar la probabilidad de finales:

El horóscopo del cuarto menguante del 20/12 (cuya vigencia es hasta el 29/12) se presenta con Sol y Luna en el último grado del signo que ocupan, lo que siempre anuncia finales, cambios de una situación a otra, transiciones o situaciones que causan pérdida. En esta oportunidad sus anuncios se refieren a la moneda de circulación interna, asuntos que tienen que ver con armas, complots, prisiones o presos, la Asamblea Nacional, comunicaciones del Gobierno, actos electorales y la nación en general.

Habla de tensiones entre esos aspectos, pero de esas que pueden terminar trayendo resultados positivos a pesar que, cuando se vivan, no nos quede claro cómo. Si ubicamos los anuncios dentro del contexto nacional y haciendo uso además de los rumores que andan circulando y cuya probabilidad de hecho es reforzada por los astros, podemos plantear varias hipótesis:

• El haber prolongado la vigencia del billete de 100 sigue trayendo incomodidades. En este caso hago una recomendación personal, tomen en cuenta aquellos que no les queda más remedio que recibirlos y depositar hasta el 30 de diciembre para que no dejen esa transacción para último momento.

• Se ven tensiones por notificaciones del Gobierno que finalizan las funciones de la Asamblea Nacional o generan cambios en actos electorales o al CNE.

• La Asamblea Nacional decreta el final de algo importante (podríamos pensar que de la presidencia actual, lo que genera dificultades y es desconocido por el TSJ (esta institución se ve apoyando al presidente).

• Se sabe de órdenes de aprehensión o encarcelamientos de diputados.

• Se liberan más presos políticos debido a presiones varias o situaciones asociadas con su salud.

• El Gobierno hace anuncios de transiciones o cambios que afectan a la nación.

• El Gobierno mantiene oculta información importante.

El ingreso de Sol en Capricornio el 21/12, que marca el inicio del solsticio de Invierno para Venezuela y el cual tiene vigencia hasta el 21 de junio 2017, ocurre en el último grado de Sagitario, es decir se repiten los anuncios de finales, cambios de una situación a otra, transiciones o situaciones que causan pérdida solo que en esta oportunidad no tan positivos como antes y refiriéndose a la nación en general, a conflictos o acuerdos con otros países, al presidente, al sistema monetario (lo que coincide con la orden de sacar de circulación el billete de 100 el 2 de enero) incluyendo la Banca o las reservas del país, y también a la comida… Habla de tensiones por decisiones del TSJ que no pueden cumplirse o se repiten y de promesas del presidente que tienen algo oculto o que él no es capaz de hacer.

Destaca una persona importante.

El novilunio del 29/12 cuyo horóscopo tiene vigencia hasta el 27/01/2017 y describe al periodo como escorpiano y en positivo, pero con situaciones que pueden ser difíciles de superar, lo que nos habla de aquello que finaliza para dar paso a un nuevo amanecer, de enfrentar pruebas o de cambios y tiene alegoría con el Ave Fénix, que sabe cuándo tienen que reducirse a cenizas para renacer renovada.

Por otro lado destaca los finales asociados con acuerdos o conflictos con otras naciones y de la presidencia, también los cambios de gobiernos, lo que no necesariamente quiere decir que el presidente vaya a finalizar su período, pero sí que existe el chance que eso pase.

El inicio de ciclo de Saturno el 05/01/2017 en esta oportunidad se realiza con Mercurio en el último grado del signo que ocupa, lo que ya vimos qué anuncia. Desde mi punto de vista cobra importancia, porque en la carta natal que uso para Venezuela, el mensajero celestial la representa. Vuelve a ocurrir el 25 de julio durante su retrogradación y nuevamente el 24 de septiembre.

Saturno describe entre otros, lo relativo a seguridad física, la estabilidad en lo material y los eventos políticos de importancia.

En circunstancias similares fue en un retorno de Saturno que el 23 de enero de 1958 cayó la dictadura de Pérez Jiménez.

Es significativo aclarar que se vio otro retorno de este planeta el 01/12/1987 durante el gobierno de Lusinchi y los únicos eventos cercanos que encontré y que se pueden asociar al inicio de dicho retorno fueron el 29/11 el incendio en el Hotel Concorde de Margarita con pérdidas materiales y humanas y el 30 cuando resultaron detenidas varias personas por disturbios en le UCV y el pedagógico de Caracas.

Cerramos este análisis con el inicio del año chino Gallo rojo de fuego yin el 27 de enero que corresponde al novilunio de ese mes y que también se presenta con un planeta en el último grado del signo que ocupa, la oportunidad de vivir finales se repite como vemos una y otra vez. Para completar fue en un año Gallo de fuego yin que cayó el gobierno de Pérez Jiménez.

Sabemos que la salida del presidente actual no es suficiente para terminar con la situación que vive el país, se requerirá más de un final para lograrlo, lo importante es que las ocasiones para que ocurran estarán ahí, solo bastará que se sepan aprovechar.

Si quieres tener una guía personal para el año que está por comenzar con la cual podrás aprovechar al máximo y día a día, las energías según lo que indican tus horóscopos personales combinadas con las de Luna y las de las diferentes festividades y momentos estelares regálate el Planificador 2017. Incluye meditaciones y rituales. Para encargos desde cualquier parte del mundo escríbeme a [email protected]

Soy @horoscopia en Twitter, te invito a seguirme. En Facebook dale me gusta a mi página de: Horoscopia

Namaste