Ritual especial para recibir el año chino Gallo Rojo de Fuego

Foto: Pixabay

El año chino siempre se celebra el día de la segunda luna nueva luego del solsticio de invierno, es por eso que puede caer en América un día y en China en otro como ocurre este año que veremos dicha Luna el 27 de enero en América y el 28 en Europa y Asia.

Como la fase de Luna se hace exacta entre la noche y la madrugada los rituales y celebraciones se harán en conjunto porque vísperas es el 27 y el primer día del año chino será el mismo para todos, el 28.

Antes y después de esas fechas se toman momentos especiales para los preparativos y seguir la celebración que dura hasta la primera Luna llena del período, día en el que se celebra la fiesta de los faroles y se pueden hacen rituales de amor y prosperidad para reforzar lo solicitado antes. Si tienes curas Feng Shui en tus espacios debes retirarlas para purificarlas, el día de Cuarto Menguante (18/19 de enero), y también el pozo de la abundancia si quieres renovarlo, para volverlo a poner el 28 de enero o el 10 de febrero.

Uno de los rituales que más me gusta al recibir el año chino es el dedicado al Tai Sui (Guardián del año), para atraer energías armónicas de prosperidad, salud y amor durante todo el periodo; Se realiza para “contentar” la energía del año. Te aviso con tiempo para que puedas prepararlo.

Lo primero que tienes que hacer es averiguar a qué hora será Luna Nueva en el país donde resides, porque en ese momento debes recibir el año.

También ubicar en tu casa el punto al oeste que corresponde a la dirección 262.5 – 277.5 de tu brújula, ese espacio es el del Tai Sui y más adelante verás como no molestarlo. También puedes ubicarlo trazando una circunferencia dentro del espacio y marcando como grado cero el norte medio, recuerda que el círculo tiene 360 grados y que los grados crecen hacia el este separados los puntos cardinales principales por 90 grados, con esa técnica podrás darte una idea de la ubicación. Si no sabes dónde queda el norte puedes ubicarlo usando Google Earth.

Para algunas escuelas del pensamiento oriental a este 2017 le corresponde como guardián el Gran General Tang Jie. Este general, de la dinastía Tang, conocido también como Tang Ziwen se distinguió por su habilidad en las artes marciales y por su extraordinaria fuerza. Combatió a los bandidos y brindó paz y estabilidad a la región lo que le mereció el respeto de la Corte Imperial.

Para otras el Tai Sui en una estrella imaginaria llamada El Gran Duque de Júpiter, opuesta (Tai) a Júpiter (Sui) y este año su espacio virtual se ve en el sector antes mencionado conocido como oeste medio o por las siglas en inglés W2, en el espacio astrológico su ubicación depende del país en el que estés.

Para hacer el ritual debes preparar un altar de ofrendas, su finalidad además de honrar al Tai Sui, es que cuando lo veas recuerdes que debes prestarle atención a tus deseos, mantener pensamientos positivos, usar adecuadamente las palabras y dar con abundancia, alegría y amor para que recibas de la misma forma.

Escoge para el altar un espacio lejos de la puerta de entrada, que no esté ubicado debajo de vigas o de ventanas, en el área del Tai Sui, ni frente al baño.

En el altarcito puedes colocar papeles de colores, incienso, velas, té, vino, arroz, canela, azucar y otras entradas o dulces que quieras ofrecer al cielo.

Además figuras o estampas de gallos, la imagen del general (puedes imprimir la que está en este artículo) y un par de Pi Yao (representa un dragón protector que tiene un cuerno, cara entre perro y león, cascos, alas pequeñas y cola).

El día adecuado para colocar todas las ofrendas que quieras es el 27 de enero en la mañana temprano. Debes escribir en un papel tu nombre completo y la fecha pidiéndole al Tai Sui del año que venga y te proteja del mal, que elimine cualquier energía nociva, y que derrame bendiciones sobre toda la familia, para que tengan salud, éxito, longevidad, prosperidad y abundancia.

Unos minutos antes del novilunio es decir antes de las 00:07 am GMT del 28 (suma o resta la diferencia horaria activa para este día en el sitio donde vives) abre la puerta principal de la casa para que pase la energía del año.

En el momento exacto lee en voz alta la petición que escribiste y a continuación quema el papel y mientras se está quemando rocía, si quieres, vino sobre él. Ábrete a recibir todo lo bueno que para ti está deparado, siéntete agradecido por eso y observa lo que sucede, atento por si acaso recibes alguna señal especial. Entonces el ritual estará completo.

Principalmente deben hacerlo las personas que hayan nacido en un año Gallo, Rata, Caballo (algunos autores colocan en vez del Caballo al Perro) y Conejo y aquellos que tengan un punto destacado en su carta natal en el grado 23.

Para honrar durante todo el año al Tai Sui debes tomar en cuenta lo siguiente:

• No debes sentarte mirando ni dormir con tu cabeza apuntando a su dirección

• Debes evitar hacer trabajos de construcción o reparación en la localización del área indicada. Si no tienes más remedio que hacerlo no empieces ni termines el trabajo directamente en esa ubicación.

• Debes evitar realizar actividades ruidosa en ese lugar encender velas o colocar cosas rojas.

• Mejor colocar objetos circulares o en forma de disco de color amarillo o dorado en esa área.

• Hónralo colocando en tu casa dos Pi Yao mirando hacia él o justo en el área siempre que ahí no quede un baño o la cocina

Otra de las recomendaciones comunes es cargar siempre encima un dije con su figura o un talismán que represente un Pi Yao. Quiero aclarar que personalmente soy contraria al uso de talismanes, si no han sido preparados de acuerdo a la carta natal, pero entiendo que es decisión de cada quien hacerlo o no.

Otro espacio de la casa que hay que tratar de mantener en armonía es el Sui Po, queda al este justo enfrente al Tai Sui, de esa forma cuidarás la salud de todos los ocupantes del espacio. Valen las recomendaciones anteriores solo que no va ahí ningún Pi Yao y debes sentarte de forma tal que quede frente a ti o al menos no detrás.

¡Feliz año! Lleno de armonía, prosperidad, felicidad, salud y amor. Todos tus deseos se cumplen.

Namaste

Soy @horoscopia en Twitter