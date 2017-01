Rituales para rodear de energías positivas el año del Gallo 2017

En la ruta de la celebración del año chino hay muchas actividades que realizar, personas que amar y alimentos que comer, tomando en cuenta que el proceso de transición del Mono al Gallo, dura hasta el 11 de febrero cuando se celebrará en China por ser el día de la primera Luna llena, el festival de las Linternas.

Son varias las cosas que puedes hacer, lo primero preparar el ambiente:

Haz lo que tengas que hacer para que hasta el 22 te reúnas con aquellos familiares y amigos con los cuales estás distanciado y trata de reconciliarte con ellos. Además ese domingo, puedes aprovechar para repetir 108 veces el Gayatri Mantra que sirve para limpiar energías.

El 25 debes lavar toda la ropa que tengas por lavar, de esa forma garantizarás que habrás eliminado la energía negativa que se puede haber acumulado el año que termina. También es día adecuado para comprar lo que vayas a estrenar el 28, los ingredientes para la comida de la vigilia y los regalitos que vayas a intercambiar con las personas que vayan a celebrar contigo, no olvides los sobres rojos.

El 27 es día de agradecer. Agradecer es mágico, mejor si con actos y desde el corazón. Las oraciones también ayudan, por eso comparto contigo una oración budista que me gusta para ello:

Agradezco a aquellos que me han herido o me han dañado, porque han reforzado mi determinación. Agradezco a aquellos que me han contradicho, porque han profundizado mi conocimiento. Agradezco a quienes me han golpeado, porque se han reducido mis obstáculos Kármicos. Agradezco a quienes me han abandonado, porque ellos me han enseñado a ser independiente. Agradezco a los que me han hecho tropezar, porque han fortalecido mi capacidad. Agradezco a los que me han denunciado, porque han aumentado mi sabiduría y concentración. Agradezco a quienes me han hecho firme y decidido, porque me han ayudado a acercarme a mis logros.

Puedes además agradecer a quienes te han amado, ayudado, hecho feliz, entre otros factores. Date unos minutos para meditar, repetir el mantra o la oración de tu preferencia y abrirte a recibir toda la buena suerte que tienes destinada.

El 27 será víspera de año nuevo, se recomienda llevar a cabo una cena de gala con doce platos diferentes y evitar colocar cuchillos en la mesa. Será para esperar despiertos la media noche y así recibir en primer día del año nuevo intercambiando regalos y alegrías.

Podrás ese día, mediante el ritual mágico que encuentras en Horoscopia, honrar al espíritu del año, Tai Sui y que te acompañará hasta febrero 2018.

Unos minutos de bulla ayudarán que las energías negativas no osen entrar a tu casa. Corresponde este día decorar con abundancia de rojo, con flores y frutas en múltiplos de tres, en esta oportunidad para que haya suerte todo el año que no falten tallos de bambú, ramitas de flores de cerezo (así sean pintadas), naranjas, mandarinas y si los consigues, tallos de sauce… Si es de tu gusto podrás colocar al general Tsao Chung en la cocina. Antes del atardecer guarda los utensilios de limpieza y los cuchillos donde no puedas verlos.

El 28 comenzaremos el año lunar chino Gallo rojo de fuego yin, después del amanecer y antes del atardecer, podrás regalar dinero a los más jóvenes en sobres rojos y todos elevar oraciones para que el nuevo año esté lleno de bendiciones, renovar el pozo de la prosperidad, empezar el ritual de las 49 planas o hacer el cheque de la abundancia.

También puedes quemar una copia de tu lista de deseos e intenciones (tomando las previsiones del caso), para que estos lleguen directamente a la Divinidad.

Luego de las celebraciones, debe haber paz y armonía, no se debe levantar la voz, decir malas palabras, usar objetos cortantes ni regañar a los niños, tampoco se debe barrer ni tener a la vista los utensilios de limpieza. Un día para las sonrisas.

Para recibir las energías de la prosperidad y abundancia prendiendo incienso de sándalo. Recomienda la tradición china no comer carne, para con esa ofrenda asegurar una excelente salud durante todo el año y honrar a tus mayores y ancestros.

Recuerda revisar tus objetivos, mapas mentales y planes para el 2017 porque este día y hasta el 30, inclusive, serán ideales para hacer los ajustes que haya lugar y reafirmar tus metas y la forma de alcanzarlas. Mezclando tradiciones para aprovechar full las energías, si quieres que lleguen noticias, cosas nuevas o sorpresas a tu casa coloca el plato, el vaso y la cuchara.

Consiste en poner en la mañana del 28, encima de un plato pequeño, una tacita o vaso boca abajo y encima una cuchara, de forma tal que la parte que te llevas a la boca de la cuchara esté hacia arriba y apunte hacia la puerta de entrada principal; debes dejarlo montado hasta el 31/01 al amanecer.

Recibido el año del Gallo rojo de fuego yin, que podemos imaginarnos cómo debe ser tomando en cuenta que su calidad de yin le quita intensidad y en vez de una hoguera nos recuerda una vela, restan aún algunas actividades que efectuar para consolidar los rituales realizados con anterioridad:

Desde Año Nuevo hasta Luna llena visita a amigos y familiares.

El 29 será para guardar silencio el mayor tiempo posible a lo largo del día y evitar comer cochino.

El 31 si eres cabeza de familia, mientras mas tiempo te quedes en casa mejor, para que recibas la energía del dinero y le des la bienvenida. Deberás además colocar al Buda del dinero en el sur y quemar incienso de sándalo.

El 01/02 no vayas de visita a casa de nadie (ni amigos ni familiares), para evitar traerte su mala suerte.

El 02/02 podrás colocar nuevamente las curas Feng Shui. Si quieres asegurar el éxito para todo el año cena con pescado crudo y un tazón de fideos con siete tipos diferentes de verduras o siete platillos diferentes y enciende 7 velas para atraer a tu hogar la energía que asegurará que nunca te falte de comer y reforzar el ayuno de carne que hiciste el 28 y el 29 para atraer salud

Aconseja la tradición china salir a pasear, comprar flores y visitar templos el 04/02 que corresponde además al cuarto creciente. Favorecerás el año si vuelves este día a cenar en familia.

La noche de Luna llena es día de rituales, ya sea para atraer pareja o la energía que te garantizará un año próspero.

El 11/02 (que corresponderá al 10 en la noche en América ya que la diferencia horaria es más o menos de 12 horas dependiendo del país donde resides) con el Festival de las linternas finaliza la celebración del año chino. Ilumina tu jardín y tu casa en la noche con velas y decora con globos de papel dorados y rojo.

Vale la pena destacar que mientras más simpatía muestres por los gallos, que estarán representándonos en los próximos doce meses mejor te irá y más colaborarás para que este sea un año próspero.

Hay que hacer la salvedad que el carácter que se usa en chino para escribir gallo también se refiere a la gallina y es homófono para la palabra que significa suerte. Que el Gallo es símbolo de bondad y que por ser de fuego la tradición dice que ofrecerá oportunidades para trabajar, desarrollarte, ganar más dinero si eres de fiar, das lo mejor de ti y actúas responsablemente.

La clave: Planificación, al Gallo le gusta el orden, la labor en equipo y la organización. No debemos olvidar que es el primero que se levanta en las mañanas y con su canto levanta a los demás ¿será que este año lograremos el despertar de la conciencia?.

¡Paz y buena salud en este año del Gallo, afortunado y feliz!

Namaste

