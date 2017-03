Vamos a elegir cada día ser felices, yo te invito.

Debes además siempre buscar el lado positivo de lo que suceda y si no lo encuentras saber que existe porque vivimos en un mundo de opuestos Foto: PIxabay

A un místico sufí que siempre había permanecido feliz le preguntaron un día: “Durante setenta años la gente lo ha visto siempre feliz, nunca triste. ¿Cuál es el secreto de su felicidad?”. Él contestó: “No hay secreto. Cada mañana, cuando me despierto, medito durante cinco minutos y me digo: ´Escucha, ahora hay dos posibilidades: puedes ser miserable, o puedes ser dichoso. Elije.Y siempre elijo ser feliz'”.

Osho

Hay persona que piensan que la felicidad no es una opción, otros que es una actitud, me gusta el punto de vista de Osho, a mi me ha funcionado, yo elijo ser feliz.

¿Pero es sencillo hacerlo? depende de cómo lo veas, eso forma parte de ser feliz.

Yo no creo que sea la persona indicada para decir qué tienes que hacer para lograrlo, pero si puedo compartir contigo lo que yo persevero en hacer.

Cuando decides ser feliz, tomas diferentes responsabilidades, entre ellas no dejarte afectar por lo que le pasa a los demás, eso es su destino, tienen que vivirlo, lo que no quiere decir que dejes de ayudarlos si está en tus manos hacerlo y ellos quieren tu ayuda.

Debes además siempre buscar el lado positivo de lo que suceda y si no lo encuentras saber que existe porque vivimos en un mundo de opuestos.

Sirve además estar consciente de los cuatro preceptos hindúes:

La persona que llega es la persona correcta

Lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido dadas las circunstancias

Todo comienza en el momento correcto

Lo que termina termina

Los cuales quedan resumidos en uno de las frases de Buda que mas me gusta:

“El que logra aceptar la perfección Divina detrás de toda situación, puede liberar en un instante años de rencor, resentimiento y enfermedad”

Una practica que ayuda a lograr todo lo anterior es la de controlar la mente, no dejar que los pensamientos sean negativos, que te lleven a sentir que vives una rutina, por ejemplo, no existe la rutina, todo cambian continuamente y está en ti percibirlo aún cuando sean sutilezas.

Otra ventaja de controlar la mente es que puedes amar todo lo que hagas, y de esa manera terminarás haciendo lo que amas hacer y activarás un ciclo en el que se te ocurrirán las mejores ideas.

Hay muchas otras cosas que irás descubriendo te hacen feliz, estas son solo algunas de las que más me han funcionado.

Vamos a elegir cada día ser felices, yo te invito.

Namaste