América debe revisarse, para lograr una mejor y prospera relación

Existen diferencias y ambigüedades en América, que solo los americanos debemos y podemos dilucidar y corregir. Pienso, que ningún otro continente presenta las diferencias extremas tan marcadas, entre. EE.UU. y Canadá, las naciones más desarrolladas de la región, y las naciones latinoamericanas. Estas últimas, donde existe mucha más, pobreza, criminalidad, corrupción, hambre; y retrasos extremos en desarrollo global, (tecnología, educación, salud y modernidad), que deberían ser revisados y mejorados a satisfacción.

De continuar las tendencias negativas actuales, no es de extrañar que se presenten conflictos políticos y sociales más agudos que los de hoy día, que pudieran llevarnos a guerras locales, las cuales supuestamente se cree han desaparecido. Se entiende, que la viabilidad de enfrentar estos retos en una convención global, posiblemente encontraría resistencia de algunos países, que se niegan a razonar y a debatir adecuadamente sus posiciones ideológicas políticas y sociales, las cuales defieren con las de las mayorías.

No obstante, se trata de buscar premisas y soluciones que beneficien el crecimiento en toda la región y contribuyan con mejorar las relaciones entre los países que la conforman, así como recibir valiosa tutoría de los más desarrollados, en beneficio de los más necesitados.

Los latinoamericanos, en lugar de pretender ser víctimas de los gringos, debemos aceptar con humildad, que nuestro hermano mayor, los EE.UU., puede contribuir con nosotros, en una mejor relación armoniosa, respetuosa y justa ganar-ganar. Debemos conocer nuestras debilidades y fortalezas actuales, que nos permitan mejorar y así contribuir con nuestras capacidades reales a corto, mediano y largo plazo, con el desarrollo de nuestras naciones y de América.

Siendo la OEA, el organismo del continente americano, que cuida y vigila al sistema político democrático establecido libremente, sin coacción alguna en la región, a sabiendas de que existen problemas críticos, resumidos más abajo; que deberían resolverse de una vez por todas, so pena de desintegrarnos como continente. Sería pertinente, que la OEA, tome la iniciativa y haga algo al respecto. Pareciera ser una extravagancia, lo que voy a proponer, pero creo que vale la pena intentarlo, para bien del continente.

Que la OEA promueva entre los países americanos, la realización de eventos, entre los miembros del organismo, para revisar abiertamente, las relaciones hemisféricas y los diferentes problemas existentes en la región, es el propósito de este escrito. Que se realice una convención general, con participación adicional de los presidentes y congresistas de los respectivos países que la conforman, con el objeto de dar sugerencias y soluciones correctivas efectivas; pudiera ser lo más conveniente. Se sugieren los siguientes temas básicos, a los cuales se les podrían agregar otros no mencionados. A saber:

Corrupción y criminalidad desbordada, con mucha impunidad en la mayoría de las naciones latinas. Diferencia abismal entre los logros de EE.UU. y los de Latinoamérica en la mayoría de los sectores de la vida cotidiana. Excesiva actividad del narco tráfico, que además de causar miles de muertes e incapacidades, mayormente entre nuestros jóvenes, evita el cultivo de las tierras, para producir alimentos e ingresos económicos legales para el país. Exceso de populismo, demagogia y tendencia marcada del rentismo, en Latinoamérica, que contribuye y evitar la sustentación plena de la economía en estos países. Existencia de gobiernos totalitarios y forajidos que se dicen democráticos donde no existe Estado de derecho, ni libertades, ni justicia. Existencia de supuesto antirracismo en los EE.UU. contra latinoamericanos. Flujo excesivo de migración latinoamericana, hacia los EE.UU., entre otras razones, por falta de oportunidades en sus propios países. Necesidad de revisar y mejorar las leyes de inmigración en el continente, a objeto de minimizar los problemas migratorios actuales. Odio desmesurado latinoamericano contra los EE.UU., sin justificación ni razón alguna. Tendencia a debilitar el sistema democrático, por políticos aventureros de orientación marxista leninista. Tendencia de gobiernos latinoamericanos, a sumergirse en el negocio del narcotráfico, con el doble propósito de hacer negocio y hacer daño a la sociedad norteamericana y de países europeos. Tendencia latinoamericana a cambiar alegremente las constituciones de sus respectivos países, para extender los periodos presidenciales.

Con esta revisión global y sus respectivas soluciones consensuadas, pero soberanas, se lograrían acortar con el tiempo, las diferencias existentes, en: crecimiento, progreso, orden, respeto y satisfacción entre naciones. Se habría logrado un enorme objetivo general. ¡OEA, medítenlo!

Aprendamos de la Unión Europea, de sus errores y su posible desintegración, por haber obviado aspectos críticos de desigualdades entre las naciones que la conforman; al no haber sido tomados en cuenta, durante la integración. Seguramente se hubiese evitado que países poderosos como Inglaterra y Francia, se hubiesen abstenido de pensar en un “brexit” o abandono de la U.E.

En América, no se ha planteado la integración de países que la conforman. No obstante, no sería de extrañar que, en el futuro, por múltiples y variadas razones, se plantee y sea una realidad cierta. Ante esta posibilidad, sería una gran ventaja, el haber hecho el ejercicio planteado, de revisar nuestras debilidades y fortalezas individuales entre naciones, que, de lograr saberlo a conciencia, nos pudiera facilitar la confección de un posible acuerdo hemisférico; justo, equilibrado, sólido y sin fisuras, entre las naciones americanas.