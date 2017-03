Arco minero: amenaza no solo a Venezuela

En tiempos de tanta confusión como los que vivimos, ayuda ver lo que Dios pueda estarnos enviando como señales concurrentes para darle un sentido a tanto aparente sin sentido; y para advertirnos de lo grave de una gran amenaza !

Entre el pasado Domingo 5 y martes 7 de marzo resonaron en suelo caraqueño tres eventos en verdad relacionados entre si: En orden cronológico: i) una reunión de la internacional oficialista Alianza Bolivariana (ALBA), que pretendía además conmemorar formalmente el cuarto aniversario de la presunta fecha -muchos aun piensan que la fecha determinante fue en verdad muy anterior- del fallecimiento de Hugo Chávez ii) el primer aniversario de la infausta masacre de un gran número de pequeños mineros en Tumeremo -de manos de unos -mas grandes- mafiosos mineros “dueños de territorio” iii) y un foro público sobre el proyecto de “ley anti plan arco minero y pro desarrollo sustentable” de la comisión de la Asamblea Nacional que lo ha venido impulsando, y que ahora buscaba con dicho evento cerrar filas con los movimientos sociales y ambientales independientes que también han criticado el mencionado plan..En pocos días pues se dieron, casi juntos: un evento político propagandístico internacional oficialista -blandiendo además de nuevo cansonamente el arropador mito de Chávez; una aun impune masacre en el sur del país “hecha en revolución”; y, en contraste, un vigoroso acto de resistencia o repudio a lo anterior !….Pero que podrían tener en común-particular los tres ?: pues los lamentables efectos de y la promisoria resistencia a un enajenado e impenitente modelo rentista clientelar y depredador –a la postre calamitoso y suicida para el bien común de todos !

En cuanto a la reunión del ALBA, solo vinieron los tres jefes de estado mas comprometidos ó, en el pasado, mas beneficiados de la “petro-manguanga” venezolana -pero que hoy, ante tanto acontecimiento político actual desubicador para ellos -incluyendo al de Trump y todos los nuevos gobiernos en la región no afines- lucieron como “los tres tristes tigres” ! Ergo: Cuba, Bolivia y Nicaragua. Los otros miembros como las pequeñas islas del Caribe miembros San Vicente, Antigua & Barbuda, y Dominica- solo estuvieron a mas bajo nivel; y el habitual observador apoyador Correa ni siquiera portó por el vecindario (otro mensaje a García?)…Pero, claves tan llamativas como las anteriores aparte, la verdad es que el comunicado mismo emitido por la reunión lució también como un “triste tigre”: Otra cansona nueva reiteración/letanía de generalidades o deseos pero muy poca información de logros concretos!…Sin embargo, a los efectos del inter- relacionamiento sugerido en este artículo, son de resaltar pasajes “lagrimas de cocodrilo” en dicho comunicado como los siguientes: “Las pequeñas economías del Caribe,…enfrentan hoy los desafíos resultantes del cambio climático, los desastres naturales y otras crisis globales, lo que las hace las más vulnerables de nuestra familia. El Caribe, apoyado decididamente por la generosa iniciativa de Petrocaribe, merece la mayor solidaridad y toda nuestra atención”….”Resaltamos que el agua y el saneamiento básico son un derecho humano.. es deber de los Estados garantizar su suministro para el bienestar de los pueblos”.

¿ Se darán cuenta los signatarios del mencionado comunicado, y en particular las islas del Caribe, que los grandes delirantes proyectos extractivistas en minería del régimen venezolano (con el nuevo masivo plan del arco minero en el sur de nuestro país), así como en petróleo y gas (con toda clase de temerarios proyectos en la zona Delta Paria) son una directa amenaza al equilibrio ambiental y climático y la preservación de la calidad del agua para todo el Caribe?..Vía los dos mencionados -interconectados y muy torrentosos- cuerpos de agua y ambientes del gran río padre y Mar Caribe ?… Tal como ya lo hemos estado padeciendo trágicamente en nuestro propio país !.

…Ergo, en cuanto a la minería, vía la letal cianurización y mercurización y otros derrames tóxicos –inherentes de la actividad- en la aguas y vientos; vía mas enfermedades y carencias en agua consumible para la vida; vía una masiva deforestación en nuestro país que perjudicará sensiblemente la producción de vitales lluvias hacia todo el norte -incluyendo al Caribe –trayendo mas sequía y desertificación a toda la zona (un tercio de las lluvias del planeta es aportado por los bosques del Amazonas –de los cuales hacen parte los nuestros); vía mas alteración del natural flujo de sedimentos y efectos benefactores para todo el Caribe -éstos fuente y tesoro de vida marina abundante y turismo escénico en la subregión, y de excepcional biodiversidad en corales, bosques de manglares, a lo largo de toda la ruta de portentosa irradiación del Orinoco!(se trata del tercer río mas caudaloso del planeta) –un patrimonio común a ser malogrado por el masivo daño a sus fuentes (incluyendo a sus vitales bosques y aguas tributarias) de la pretendida nueva calamitosa mega explotación minera; vía el aumento de la probabilidad de terremotos, y hasta de volcanes y tsunamis, en la zona..por alteración de un lecho terrestre o submarino de reconocida sensibilidad sísmica y geológica; vía mas agobiante carraplana hidroeléctrica por el secado de la fuentes (aunque el modelo de la distantes intervencionistas mega-represas también tiene que ser revisado a futuro por ser insustentable per se); vía el arrase minero de valiosas ancestrales culturas nativas en la zona que mucho podrían enseñarnos a todos sobre el aprovechamiento mas armónico de los complejos ecosistemas en la zona: y finalmente, ciertamente vía también todo el desquiciamiento del ocasionado “cambio climático” a que alude el comunicado del ALBA –desquiciamiento como tal, asimismo capaz de generar toda clase de “desastres naturales” -como nuevos huracanes o inundaciones junto a ciclos de mayores sequías en toda la zona !….Explotación minera irresponsable que, por lo demás, también estaría violando olímpicamente el carácter de “áreas protegidas” (para al cuido del agua y la biodiversidad y el delicado equilibrio ecológico de tan delicados ecosistemas –y, por tanto, una protección explícitamente excluyendo de ellos explotaciones lesivas como la minera o los hidrocarburos….En una política de restricción que históricamente el Estado venezolano al menos había reconocido…pero que el actual desbocado “estado rojo-rojito” sin ley ha pretendido ahora por todo el cañón desconocer!..E incluso en una política restrictiva que también reconocen o por la que también abogan las prescripciones de universales organismos internacionales como la ONU (y en particular su última gran cumbre de París); la UICN (que incluso incluye grandes empresas internacionales); la Convención de Ramsar; y hasta serios organismos técnicos del propio Caribe como “el Centro sobre el Cambio Climático” (CCC) del Caricom ! (sobre este último ver nuestro anterior artículo en la web “La olvidada dimensión ecológica de la disputa con Guyana”).

..¿ Es que al ALBA no le importa tan larga lista ? ¿ Habrase visto mayor enajenación o mas alegre e irresponsable demagogia, para con nuestros pueblos y el vital patrimonio natural a futuro de nuestros países; como la expuesta en la mencionada declaración de los representantes oficiales del ALBA ? Dagas para nuestros propios cuellos como naciones! (..a la misma Cuba ya casi no le queda nada de sus bosques originales por la histórica depredación que han sufrido los mismos en dicha isla..¿serán ahora los cubanos impenitentes cómplices de una nueva masiva deforestación en tierra continental ? -en aras de pretender mantener una nueva vergonzosa “relación neocolonial” dentro de una aparentada –pero en verdad poco responsable- alianza de “solidaridad internacional” flagrantemente contradictoria?).

…Por si fuera poco, en cuanto al tema de los hidrocarburos, además de la usual citada oda a “Petrocaribe” en el comunicado (propia de los beneficiados por la facilista “petro-manguanga”), en deferencia a Venezuela el texto hasta se queja de que el negocio petrolero no tiene mejores precios por culpa del “imperialismo”, al esquizofrénicamente afirmar: “La caída de los precios de nuestros recursos de exportación, en particular de los hidrocarburos, abren nuevos desafíos. Son generados por las mismas fuerzas que crearon la pobreza, la exclusión y la dependencia de nuestras naciones”. Mas culto a la sin limites Petroadicción, difícil !…La paja sólo en el ojo ajeno y no en el propio !

….Ignorándose con toda esa hueca palabrería y “mas de lo mismo” no sólo el llamado urgente de la comunidad internacional al cambio proactivo hacia líneas de producción social y ambientalmente mas responsables y sustentables ; a nivel propio y de la acción internacional concertada; sino llamados éticos aun mas altos como los siguientes del Papa Francisco –que, en dicha magna causa, ha interpretado muy certeramente el sentir de la Humanidad y Madre Naturaleza sufrientes de todo el Planeta:

“En las últimas décadas, el calentamiento ha estado acompañado del constante crecimiento del nivel del mar….. Esto se ve potenciado especialmente por el patrón de desarrollo basado en el uso intensivo de combustibles fósiles (léase petróleo, gas, y otras actividades análogas depredadoras del ambiente como la minería”-comentario nuestro), que hace al corazón del sistema energético mundial….. El crecimiento del nivel del mar, por ejemplo, puede crear situaciones de extrema gravedad si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la población mundial vive junto al mar o muy cerca de él, y la mayor parte de las mega ciudades están situadas en zonas costeras….Los peores impactos probablemente recaerán en las próximas décadas sobre los países en desarrollo. Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales….Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias, que suceden ahora mismo en distintas partes del mundo…Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años la emisión de dióxido de carbono y de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía renovable”….. “La protección del ambiente debería ser primera prioridad hoy en día..Les pido en nombre de Dios que defiendan la Madre Tierra… No se puede permitir que intereses que son globales pero no universales se impongan, sometan a los estados y organismos internacionales, y continúen destruyendo La Creación….Este sistema ya no se aguanta, no lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los Pueblos. Y tampoco lo aguanta la Tierra, la hermana Madre Tierra -como decía San Francisco….Se está castigando a la Tierra, a los pueblos y las personas de un modo casi salvaje…La cobardía en la defensa de la Madre Tierra es un grave pecado..Es un imperativo ético actuar sobre ello”

El urgente llamado es pues a las impenitentes elites y camarillas decisorias –en una complicidad y compartido modelo que de facto incluye no sólo a los oficialismos decadentes, sino también a empresas inescrupulosas, y hasta unos cuantos que se dicen de la oposición política- a NO seguir estando tal vilmente a espaldas del Bien Común -en un loco afán por delirantes proyectos de perpetuación, al costo que sea, de un vano y enfermizo poder político o económico !…Tendrán que rendir cuentas por lo anterior, ante el presente y las futuras generaciones!..Y si pretenden misericordia y salvarse de lo peor, el reconocimiento y la reparación antes de que sea tarde, son el mejor imperativo para ello !

Y en cuanto a los pueblos y organismos internacionales, el urgente llamado es a cumplir con su tarea de resistir, denunciar y revertir todo abuso en contra del Bien común y la gran casa común que es La Creación o Madre Naturaleza –sin cuya vital integridad ningún ser humano o especie tiene ningún chance de sobrevivir !…Tarea a ser lograda con mas políticas y normas encuadradoras; pero también con mas constante movilización y acción para garantizar el cumplimiento de las mismas.

…La referida promisoria y constructiva consulta pública sobre el proyecto de Ley para contener el delirante plan del arco minero y marcar un nuevo camino fuera de los rentismos extractivistas desoladores o suicidas, ha sido, con su saludable variopinta concurrencia (hasta rojos disidentes acudieron), un gran ejemplo y testimonio !..Por lo cual felicitamos a los organizadores.

…A pesar de los baladíes -pero seguramente “interesados” o subrogados- intentos de una minoría por seguir hablando de la posibilidad de “una minería verde o ecológica” en la zona –todo un alegre y escandaloso contrasentido, a la luz de todo lo ya conocido o planteado ! (ni las mismas empresas se atreven hoy ya blandir tan desacreditadas consignas de maquillaje)…..Y, aun si algunos cuantos miles de personas están incursos dicha pequeña minería (hoy en cualquier caso ya muy emparentada con la grande), a expensas de la propia salud de los trangresores, sus intereses no pueden estar por encima de los ecosistemas en peligro de los cuales dependen la vida de millones y millones de seres humanos y criaturas -en estrecha y vital interconexión !!… Por el contrario, a tales desvariados minero-adictos habría que inducirlos o ayudarles hacia otra forma de pensar, y otras actividades mas sanas, sustentables y que no causen tanto daño !…

….La cruda realidad de la gravedad del problema del arco minero en el referido foro, estuvo mas bien del lado de la grave denuncia de un grupo preocupados indígenas que vinieron a Caracas desde el Sur para informar como el gobierno pretendía a juro malponer a decenas de sus comunidades como “firmantes” en pro del arco minero, cuando en verdad ello era absolutamente espureo y falso!..Así como del lado de un diputado recién llegado de Caicara del Orinoco quien trajo la grave noticia de que ya el impenitente y apresurado “poder minero” -del gobierno y las decenas de empresas de todo el mundo a las que dice haber otorgado patente explotadora para los 112.000 kilometros cuadrados de bosques y ríos “en subasta minera”- estaba “trasladando centenas de mineros angoleños” a la zona ! (cabe recordar que en dicha africana parte del mundo de la cual proceden dichos mineros ha habido la mas cruenta devastación humana y del ambiente, en la pugna por la explotación de los minerales ! –como las guerras en el Congo por el coltán –éste mineral -conocido como “el oro azul”- ahora parte también del menú a explotar en Venezuela…guerras que han causado millones de muertos y caos desde hace años….Informe del diputado por tanto ominoso y para-pelos ! Pues como dice la profecía en el libro del Apocalipsis: “Dios traerá la ruina de los han arruinado a la tierra” ¡! (¿ Hemos ya comenzado a padecer de ello en nuestro país ? –por tanta absurda calamidad y plaga bíblica que nos ha estado ocurriendo?..Dios guarde!)

…Mientras cosas tan graves como las anteriores ocurren en nuestro vital sur del país, del cual tanto dependemos para nuestro presente y futuro, en el mundo político partidista capitalino y de otras partes del país sigue una demasiado ombligo-céntrica atención a la lucha por cuotas de poder ! – sin mirar como se esta perdiendo el Sur !…¿ Vale la pena el estarse peleando por el cuarto de un casa cuando la casa toda se esta incendiando ? ¿ Vale la pena seguirse peleando por un camarote cuando el barco todo se esta yendo a pique ? Tal es el sub-realista pavoroso dilema, e imperativo apremiante cambio de conciencia a que nos enfrentamos !

¿Cómo en verdad se podría ser tan insensible con la vida humana y los vitales bienes comunes de La Creación; y pretender tener países o gobiernos viables a futuro ?…Dios nos agarre confesados ! -si no hiciéramos lo que hay que hacer ante tanto mal, y si no resistimos y reparamos a tiempo dichas apocalípticas amenazas a lo mas vital de nuestro propio país y región!