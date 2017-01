Bienvenido a Venezuela Senador Ferdinando Casini

La comunidad democrática Venezolana recibió con entusiasmo en pleno periodo navideño la visita del Senador Pier Ferdinando Casini, Presidente de la Comisión de Política Exterior de Italia, quien en las diferentes reuniones pudo manifestar con claridad el compromiso de Italia a favor de la recuperación de la democracia en Venezuela.

Casini es una de las figuras más destacadas de la política europea. Además de haber sido Presidente de la Cámara de Diputados en la legislatura anterior, fue electo Presidente de la Unión Interparlamentaria Mundial (UIP) institución que condujo con acierto igualmente el ex Presidente Rafael Caldera. Su compromiso internacional ha sido reconocido en sus funciones como eurodiputado quien desde el Parlamento Europeo promovió resoluciones en la defensa de los derechos humanos y las libertades en América Latina. Ese compromiso lo elevó a ser electo Presidente de la Internacional Demócrata del Centro (IDC), que hace décadas presidió Mariano Rumor (UMDC), en la época en que Italia era el bastión de denuncia contra las dictaduras latinoamericanas, y cuando se institucionalizaron organizaciones como el Instituto Ítalo Latinoamericano (IILA) fundado por Amintore Fanfani, además de tantos otros puntos de encuentro ítalo-latinoamericanos. Por ello, el primer acto del Senador Casini fue reunirse con la comunidad italiana residente en Venezuela, con quienes pudo constatar la situación de esa reconocida comunidad que tantos aportes le ha dado a nuestro país.

La voz de la Italia solidaria se evidenció en varios encuentros como los que sostuvo con los miembros del Grupo Parlamentario de Amistad con Italia, Presidido por el Diputado Luis Stefanelli; con el Diputado William Dávila de la Comisión de Política Exterior quien propuso encuentros futuros entre los dos parlamentos; con el Presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup y luego con su sucesor Julio Borges, acompañado por Ramón Guillermo Aveledo con quienes analizó las graves amenazas que se ciernen sobre el Parlamento en el 2017. Igualmente se reunió con el Presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana Monseñor Diego Padrón con quien trató el tema del papel del Vaticano en la búsqueda de una solución pacífica a la actual crisis.

Pero no pudo completar su agenda, porque las autoridades se negaron en darle la autorización para visitar al Alcalde Metropolitano de Caracas Antonio Ledezma. Manifestó su indignación al señalar “vine como un gesto de Paz hacia un hombre símbolo de la democracia venezolana, y me respondieron con un gesto de violencia. Estoy muy decepcionado” Por supuesto que tampoco fue autorizada la reunión con los parlamentarios del oficialismo, ni con los representantes del Gobierno, con lo que una vez más, la diplomacia bolivariana da muestras de su política de avestruz al no tener la valentía de reunirse con uno de las figuras más emblemáticas de la política italiana, vinculado a las más altas esferas y con un enorme potencial en el futuro político de Italia. Sin embargo su presencia representó un nuevo aliciente a los demócratas de Venezuela para salir del actual régimen dictatorial que se aísla cada vez mas de la Comunidad Democrática del Mundo.

@milosalcalay