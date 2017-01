Con Materias primas no saldremos del Tercer Mundo

Cada día me convenzo más que este país anda a la deriva. Las autoridades administran Bolivia con acciones de naturaleza reactiva y de corto plazo. Nadie trabaja el destino del país en el largo plazo, por eso somos del Tercer Mundo. Bolivia no tiene una visión de país consensuada, que nos cohesione como Estado.

La falta de agua en la sede de gobierno, es el epítome de la incompetencia y de falta de previsión. La planificación estratégica está ausente de la cultura de los gobernantes bolivianos.

En esta última década la situación ha empeorado, los unos andan más preocupados por perpetuarse en el poder a cualquier costo, y los otros; como gato panza arriba, tratando capear el chaparrón, sin saber cómo pelar la pava. Y mientras tanto los superiores destinos de la patria y el bienestar del pueblo, a la buena de Dios. A pesar de la retórica populista, no vivimos bien.

El 7-09-15 escribí una columna titulada UNA PROPUESTA PARA SANTA CRUZ 2061 (blogjimiortiz), donde planteaba un ajuste al modelo económico cruceño. Decía en partes salientes: El exitoso modelo cruceño; que saco un 1 millón de personas de la pobreza y la pobreza extrema, fue un modelo adecuado para su tiempo, cuando las materias primas tenían un peso importante de la economía mundial. En 1960 las materias primas eran el 30% del producto bruto mundial, y para la primera década del 2.000 tan solo el 4%. Hoy la situación ha cambiado drásticamente, el grueso de la economía mundial está en la economía del conocimiento (…) Sobre la base del exitoso modelos que nos llevó a dónde estamos, necesitamos dar un nuevo salto cualitativo hacia el futuro, que nos transforme en una nación del Primer Mundo (…) La planificación estratégica es vital para conseguir objetivos de largo plazo, y esto fue lo que hizo la Santa Cruz de nuestros mayores. Nadie llega, si no sabe donde va.

Yo me pregunto, ¿cómo es posible que nuestros estadistas no se percataran de éste drástico cambio en la economía mundial? ¿Será que lo que planteo para Santa Cruz, no lo pueden plantear para Bolivia? ¿No se han dado cuanta que las materias primas son una parte minúscula del PIB de los países mas avanzados? ¿No saben que las materias primas son una parte muy importante de nuestro PIB? ¿No percibieron que le estamos pelando de gajo? ¿Creen que con esta estructura del PIB podemos superar los 16.000 $us. de ingreso per cápita, e ingresar al Primer Mundo?

No hay duda, necesitamos una nueva clase política, la que tenemos es de lo peor, con las honrosas excepciones de toda regla.