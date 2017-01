Continuamos sin una política alternativa al chavismo

Iniciamos un nuevo año y la característica que lo distingue es el desconcierto del país en cuanto al devenir en la agenda política, economía y social y por supuesto, la capacidad de las direcciones políticas de los partidos de la oposición para ganarle la batalla política a los cubanos, que insisto, es la que dirige el país.

Los venezolanos a raíz de los resultados del año pasado, abrigan desesperanza, frustración y desencanto político, pues las expectativas creadas a raíz de las elecciones del 6D del 2015, se desvanecieron y hoy no sabemos hacia dónde nos dirigimos, pues el futuro inmediato es muy incierto por cuanto estamos en presencia de unas de las direcciones políticas peor formadas intelectualmente que hayamos tenido en los últimos 30 años, cuestión esta que se ha revelado en el fracaso de una construcción política de unidad inteligente que haga posible la demolición del puente aéreo entre Caracas y la Habana y permita entonces construir una salida posible de transición.

Lastimosamente la unidad electoral de la MUD termino el año fracturada, y apuntamos lo de la unidad electoral, porque hasta ahora las direcciones políticas de los partidos de la oposición, han prometido la recuperación de la esperanza y el bienestar, sin más política que la puramente electoral, es decir, hasta ahora no nos han dicho cómo alcanzarían dichos objetivos para reconstruir la vida material de los venezolanos. Se me podría refutar que esto no es más que una necedad de mi parte, pues primero tendríamos que conquistar el poder pacífica, constitucional, democrática y electoralmente.

Lo que ocurre es que los venezolanos, insistió, desconocemos que política más allá de la electoral, tiene la oposición. Es decir, imaginemos que mañana la oposición está instalada en Miraflores, que política económica aplicaría para superar el desabastecimiento, activar la producción, combatir la inflación, lograr la unificación

cambiaria, etc. ¿Aplicara acaso las tradicionales políticas de ajustes del FMI y del Banco Mundial? ¿Continuaría con la predica de reanimar el hipotético “Aparato Productivo”, que conocemos a través de la historia, no ha sido sino un “aparato” de importacion, pues el sector privado abandono entre 1959 y 1973 la política de sustitución de importaciones por cuanto les pareció más rentable importar bienes de consumo con bajos aranceles, que importar maquinarias, equipos y materia prima, para constituir empresas no sólo para sustituir importaciones y abastecer el mercado interno, sino también para producir bienes y servicios para la exportación.

Mientras la MUD termino el 2016 fracturada, como apuntáramos más arriba, el régimen comienza el 2017 con mejores expectativas en el orden político y económico. Veamos porque sostenemos esto último.

Lo primero que tendríamos que decir, es que la oposición es prisionera de su propio discurso, porque como se entiende que se quiera cambiar un régimen que ellos mismo han calificado como una dictadura que no respeta la Constitución, ni la división de poderes en tanto mantiene secuestrada las instituciones del país, a través de una política Democrática, Pacifica, Constitucional y Electoral. Será tal vez con la esperanza de que surja algo (elecciones de Gobernadores- Alcaldes) que de algún modo justifique su política.

He escrito reiteradamente en esta columna, que la oposición después de del referendo revocatorio presidencial (RRP) del 15 de agosto del 2004, se embarcó en una política electoral la cual lleva practicando durante 12 años, prometiendo durante todo este tiempo, que la misma finalmente dará buenos resultados como los del 6D del 2015.

He sostenido hasta la necedad, que la sola política electoral es insuficiente, pues mientras los cubanos tienen una estrategia geopolítica con Venezuela, las direcciones políticas de los partidos de la oposición continúan pensando aldeanamente sin modificar ni un ápice su estrategia a pesar de su continuo fracaso.

Seamos claros; la pura política electoral hasta ahora ha estado llena de zonas grises, pues propone resolver una situación de manera contraria a la lógica de la dinámica política que comporta hoy el

mundo globalizado. Los secretarios generales de los partidos de la oposición, no pueden continuar rodeándose de una guardia de fieles que no le contradicen sus ideas y sus decisiones, sin detenerse a pensar que están poniendo en riesgo, no el proyecto político de su partido y sus posibles aspiraciones personales, sino el destino del país. Es esta la realidad que por encima de todo debiera preocuparles y no centrarse en defender sus intereses políticos particulares. Pues la historia, no los absolverá.

Las direcciones políticas de los partidos no han logrado capturar el descontento de los sectores populares con el chavismo, lo cual pudiera provocar un sismo electoral de carácter cíclico, pues estos sectores de la población continúan siendo atendidos preferiblemente por el Gobierno. He de allí el propósito de la centralización de la distribución de alimentos y medicamentos a través de la Gran Misión de Abastecimiento Soberano (Gmas).

No es producto de la casualidad que la Gmas la dirija el Ministro de la Defensa Vladimir Padrino López, quien se encargara con sus oficiales y su tropa de controlar las importaciones y distribuir entre las empresas, los alimentos, las medicinas e insumos de todo tipo, es decir, se reforzaran militarmente los puertos a los efectos de garantizar la distribución y consumo de estos rublos.

Otro de los problemas de los partidos políticos de la oposición, es que han descansado su estrategia política de captación electoral en las clases medias de la población. Escapándoseles que a partir de la década de los ochenta los sectores C, D y E de la población vieron reducir su espacio social producto de su empobrecimiento, mientras que los sectores A y B continuaron administrando sus contactos con el poder político para proseguir sus contratos con el Estado petrolero, del cual derivaron sustanciosos réditos.

Hasta para el análisis del contexto político y económico donde la clase media tiene una importante significación política, son perezosas las direcciones políticas de los partidos, en tanto desconocen que, el concepto de clase media tiene definiciones imprecisas. Cuando se piensa en la clase media, se piensa en un sector de la población con una situación económica estable, con sus necesidades básicas satisfechas. Pero se les escapa que hasta el 2011 este sector de la población sólo representaba el 17% de los 30 millones de venezolanos y que la diferencia de ingresos en este sector de la población, es igualmente significativo.

De allí el invento de clase media baja, clase media-media y clase media alta, esta última se asocia preferiblemente a los ricos por su nivel de consumo, sin llegar por supuesto a tener el patrimonio de los ricos, pues generalmente el consumo de este sector de la población, es financiado a través del crédito.

Soy un convencido que mientras las direcciones politices de los partidos no tengan una estrategia para canalizar el descontento de los sectores populares, la política democrática, pacifica, constitucional y electoral no tendrá éxito y el único de los partidos de la MUD que tienen incidencia (aun cuando limitada) en los sectores populares es Acción Democrática.