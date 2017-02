¿Cuándo combatían a Al Capone, agredían a EEUU?

Con algo de memoria sobre sucesos trascendentes, y algo de abstracción, podemos levantar interesantes escenarios, útiles para contrastarlos con situaciones actuales. Por ejemplo, podemos visualizar los titulares de las principales noticias en Radio y Prensa impresa, los dos únicos medios existentes en los años 40, y las reacciones a esas informaciones difundidas a escala mundial. Hitler, acusado de invasor, imperialista, racista y genocida, respondiendo con absoluto descaro: “Nosotros tenemos que seguir con nuestra verdad y nuestra bandera. Recibo esta agresión como una condecoración.” Al siguiente día, con las acusaciones todavía ocupando los titulares, Adolfo declara: “Ante la infamia y la agresión imperialista, mantengo la moral intacta, mayor firmeza, mayor conciencia nacionalsocialista“, recibo esta infame agresión como un reconocimiento a mi condición de revolucionario nacionalsocialista“.

Se suman varios dirigentes y organizaciones del Tercer Reich a la indignada respuesta Nazi: Himmler: “Agresión de la BBC de Londres contra Hitler, no debe continuar”. Goebbels: “Es un ataque vil de la pérfida Albión”. Las gloriosas SS (los colectivos de aquella Alemania): “Nuestro Führer es víctima de una campaña miserable”. Göering; “Una nueva canallada contra el tercer Reich”. El común denominador es que ninguno de los declarantes del Oficialismo se refiere a las acusaciones concretamente, no refutan con argumentos y evidencias sólidas las acusaciones de invasor, imperialista, racista y genocida esgrimidas contra el Führer. Sabemos que la megalomanía de Hitler lo empujó a rechazar la realidad que le hacía perder terreno a su otrora poderosa maquinaria militar, y minaba la moral de soldados y oficiales. La alienación muy probablemente influyó en su declaración, luego del 6 de Junio de 1944, el famoso Día “D” que los aliados escogieron para su determinante y masivo desembarco por Normandía, en la costa francesa. De haber sido entrevistado el austríaco al que veneraron millones, fanatizados ante ese orate bipolar, seguramente habría afirmado; “Veremos cómo se desvanecerá esta infame agresión”.

A otras escalas, otros tiempos, otros países y otros personajes, Al Capone, perseguido por el FBI, podría haber declarado de lo más serio: “Es un ataque contra los Estados Unidos de América”. El Chapo Guzmán, preguntado sobre su extradición a los EEUU y el juicio que le hacen en un tribunal de Brooklyn, respondería altanero: Obvia e inaceptable injerencia imperialista, injusta mi extradición. Erich Hönecker, sin dificultad alguna, habría asegurado hasta mediados de 1989, una y mil veces, que el Muro en Berlín cumplía la misión de proteger a la ciudad y a la RDA, para evitar el ingreso de las escorias del capitalismo y la Alemania occidental. Pol Pot juraría sobre el libro rojo de Mao que no más de cien personas fueron eliminadas en Cambodia, todas tras un juicio justo, con pleno derecho a su defensa, y quedando totalmente demostrada su culpa en los graves crímenes que les imputó el Estado.

Fuera ya de abstracciones y extrapolaciones, al formal señalamiento de TarecK El Aissami como presunto vinculado al Narcotráfico, acusación hecha oficialmente por el Departamento del Tesoro de EEUU (país no bananero, donde los poderes son realmente independientes y no improvisan de un día para el otro -como en la grotesca y humillante burla con los billetes de BsF 100, la arbitraria suspensión de los procesos electorales regionales y revocatorio, o las complacientes prórrogas del TSJ al decreto de emergencia que no ha producido NADA-), le sigue una extensa carta, en inglés, que ocupa una página entera en el New York Times, en cuyo texto no aclaran los nexos de El Aissami con Samarck López Bello, el probable TESTAFERRO, fachada en la propiedad de los bienes inmuebles y las empresas objeto de la medida de congelación por parte de las autoridades estadounidenses, que cuando hacen pública una acusación ya tienen suficientes y sólidas evidencias, acumuladas durante meses o años, previos a la elaboración del respectivo expediente (hice referencia al cuidadoso funcionamiento de los mecanismos que conducen a las medidas, basadas en las pruebas derivadas de la indagación, las órdenes de detención y los calculados pasos del proceso de juicio, para evitar cualquier irregularidad que pudiera conducir a la anulación de una parte o todo el proceso, en el artículo “FIFA, el equipo más poderoso es el de las Islas Caimán”). También surgen de la publicación de la carta en el NYT, preguntas sobre el costo de esa página, la identidad de quien o quienes realizaron ese pago de una cifra que suponemos es muy elevada y en dólares (¿personas comunes y corrientes, empresas o gobiernos?), y si no incurrió en un delito el NYT al publicar la versión de alguien señalado por la máxima autoridad financiera del gobierno de EEUU como incurso en Narcotráfico. ¿Podría el Chapo Guzmán publicar un texto en un diario de EEUU con similares dimensiones y afirmaciones sobre su presunta inocencia? ¿No colide ello con la legislación vigente en ese país?.

Debemos referirnos a casos paralelos que aumentan la gravedad de la situación por la que atraviesa Venezuela, en virtud de las terribles ejecutorias del régimen castrochavista que, desde 1999 se ha dedicado sistemáticamente a destruir al país, para controlarlo cuando esté completamente arruinado y con una importante porción de la ciudadanía más preparada fuera del país, obligada a exiliarse para evitar la insoportable Inseguridad y el permanente hostigamiento a la propiedad privada y al funcionamiento de las empresas particulares. El objetivo es monopolizar todas las fuentes de empleo, para poder controlar por obvio chantaje a la población que permanezca en el territorio venezolano, la eterna receta de todo régimen comunista, para mantenerse en el poder aunque tenga a la mayoría en contra.

CNN transmitió el documental “Pasaportes en la sombra”, producto de un año de indagaciones y la revisión de evidencias, que denuncia la venta en Iraq, por diez y quince mil dólares, de pasaportes venezolanos a individuos del medio oriente (que de tener buenas intenciones, usarían los pasaportes correspondientes a sus propias y reales nacionalidades). De inmediato, y sin mediar el debido proceso legal de investigación a fondo por parte de los entes competentes, CONATEL, FISCALÍA, CANCILLERÍA, INTERPOL, el régimen ordena sacar a CNN de la parrilla de las empresas que distribuyen las señales de las estaciones de TV por cable, sin siquiera permitirles el Derecho a la Defensa, vigente internacionalmente. A los venezolanos, como si fuésemos todos menores de edad y bajo la tutela de los caporales del régimen, nos niegan el disfrute del DERECHO a estar informados mediante las diversas fuentes del variado abanico de opciones que nos ofrece la TV internacional, pero simultáneamente nos obligan a ver y escuchar las adulteraciones de la realidad que transmite en cadena nacional de radio y TV, el régimen, en derroche de autoritarismo y arbitrariedad, irrespetando a todos los ciudadanos de Venezuela, al maltratarnos como súbditos de una monarquía medioeval. ¿Hay en otros países frecuentes cadenas totales, obligatorias y falseadoras de la realidad?

Suponemos que Samarck López Bello será citado a declarar en EEUU sobre el origen del dinero con el que adquirió las propiedades que le han sido congeladas. Suponemos que la Fiscalía venezolana cumplirá su deber de investigar a fondo el cargamento de 30 Toneladas de billetes de 100 que aparecieron en Paraguay, cerca de la frontera con Brasil (donde puede haber muchos más billetes), así como informará sobre sus investigaciones en torno a los dos sobrinos de Cilia Flores, detenidos en noviembre del 2015, ya juzgados y encontrados culpables en un tribunal de NY, a la espera de su sentencia. Sería conveniente que también informaran sobre el enrevesado caso ocurrido en la embajada venezolana en Kenya, que involucra homo-acoso sexual, narcotráfico, abandono del cargo, y un asesinato. Ya han pasado más de 4 años, tiempo suficiente para determinar las responsabilidades.

Iris Varela afirma “Lilian Tintori es una arrastrada”, a raíz de la foto en la que aparece la esposa del preso político Leopoldo López, con Trump, Pence y Rubio, en la Casa Blanca. Iris se retrató con un PRAN, sentados ambos y abrazados sobre una cama, en una celda de la prisión donde cumplía condena el criminal. ¿Cómo calificar esa imagen?. Tania Díaz: “Lilian se coló en cena de Trump para Rubio”, pues tiene sus méritos superar la vigilancia de la residencia presidencial, y al Servicio Secreto, para secuestrar al presidente, al vicepresidente y al senador Rubio, obligándolos a posar en el salón oval. Jorge Rodríguez: “Tintori esperó 3 horas por sólo una foto”. Chávez esperó en vano durante 14 años, por una audiencia con un presidente estadounidense. Lo máximo que pudo hacer fue el ridículo, cuando le regaló a Obama el libro de Eduardo Galeano, sobre el cual se expresó muy mal el propio autor. Conatel: “Dispara primero y averigua después”, ¿no era eso lo que le inventaron a Rómulo Betancourt, los monjes cartujos de los años 60?. Maduro: “No tengo tiempo para estar pensando en elecciones”, ¿En cuál artículo de la Constitución establece que las elecciones dependen de la voluntad del Ejecutivo?. Hinterlaces: “30% simpatiza con partidos del GPP, 26% con los de la Oposición”, ¿Encuesta hecha en Miraflores?. Diosdado en Con el mazo dando: “Nícmer Evans es agente de la CIA”, tánto Samán de Güere y termina estalinista de manual. Dilma Rouseff: “Prefiero el ruido de la prensa libre, al silencio de la dictadura”, cuando lo dijo aborrecía a los militares que sometieron a Brasil, habría que preguntarle si le gustan las dictaduras militares cuando declaran ser “socialistas del siglo 21”. Pendientes de aclaratorias también, la desaparición de un Helicóptero a escala real en Amazonas, con varios tripulantes, desde el 30 de diciembre. El régimen que concentra todos sus recursos para encarcelar a un joven por enviar un twit, o a un profesor de la Universidad de Carabobo por proponer medidas económicas necesarias, no ha sido capaz en 57 días, de hallar una nave de gran tamaño y peso, seguramente equipada con equipo de radio y GPS, más los celulares de sus pasajeros.

Este mismo mamotreto autoritario, generador de carestía e inseguridad, dio apoyo a un presunto esquiador, y reclamó a Francia por haber demorado al camarada sospechando que no sabía deslizarse sobre la nieve de Maracay, y las sospechas quedaron pequeñas ante la torpeza demostrada por el “hombre nuevo” en Finlandia, donde quedó de último porque no habían previsto una posición peor, adaptada a su vergonzoso desempeño. Maduro envió saludos a un escritor muerto, hace 20 años, y al comunicarle de su remota defunción, endosó el revolucionario saludo a su esposa, que también dejó de existir hace años, y alguien debe haberle hecho señas de que ya dejara de enviar saludos a occisos; Dada su obvia ignorancia circunferencial, era muy probable que siguiera mandando cordiales saludos a William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Truman Capote, Pérez Prado y Benny Moré, estos dos últimos convertidos en literatos por la natural asociación de sus profundos dogmas de la más rancia estirpe castrista, y la salsa, que le permitió evadirse de la realidad y echar un pie, hasta que decidió criollizarse y adoptar el liquiliqui, para regocijo de los vendedores de telas, que ganarán una fortuna con esta nueva distracción, demagógica e hipocritona, del indocumentado rodeado de puras joyitas.