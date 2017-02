Del despelote al logos (I)

Todo régimen dictatorial, sin importar sus determinaciones, vale decir, teocráticas, socialistas, “comunistas”, absolutistas, personlistas, civiles, militares, mixtas… etc., y en toda partes, lugares y tiempos, tienen en común su dogmatismo o fundamentalismo, si su hegemonía se sustenta en determinados dogmas o fundamentos “infalibles”; sean dos ejemplos, las hegemonías medievales ejecutadas y sustentadas por la iglesia de Roma, la filosofía esclava de la teología, y el poder esclavo del Vaticano, durante casi toda la Edad Media y, en el siglo pasado, Franco, cuya dogmática ha sido el tradicional espíritu inquisidor de la iglesia española, totalmente ajena a la moral cristiana, la decisión y acción política amamantada por los factores del poder más reaccionario de Europa; y las fundamentalistas de hoy, sustentadas por el islamismo, unas más obtusas que otras, pero nada que medianamente cuestione o dude del Corán o ironía que toque a Mahoma se tolera. Las clasificadas dictaduras comunistas, in extenso, fueron y son, si quedan, dogmáticas, sus “evangelios”, el materialismo histórico y dialéctico, que las convertía en una suerte de religión atea y una práctica de la violencia como las más aberrantes expresiones inquisitoriales y, dictaduras de organizado refinamiento como el nacional socialismo, con un corpus ideológico bien argüido, la estructura del estado y la acción del régimen en identidad absoluta y un proyecto utópico bien orquestado; mientras las dictaduras sin mediano fundamento concentran su hegemonía en el supremo líder, normalmente un ser narciso, megalómano, mitómano, cesarista. El estado soy yo, exclamaba Luis XIV; yo soy el pueblo, el pueblo soy yo, vociferaba Chávez; soy el pueblo, presidente obrero, grazna Maduro.

En consecuencia, toda dictadura es necesariamente intolerante. Vale decir, crea su propia moral, conforma sus propios valores, dicta sus propias leyes, de modo que todo cuanto se haga por el mantenimiento, defensa y permanencia de régimen es legal y bueno para el “pueblo”. Todo cuanto disiente, oponga, critica, es repudiado, rechazado, negado, perseguido. Y para ello no hay límites en sus formas y medios de ejecutar ese proceso. La cárcel, la muerte, el silencio, la fuerza, la tortura, la corrupción, la perversión, control de los medios, la mentira…son legitimados como necesarios y los delitos quedan legalizados por su utilidad. Todo régimen dictatorial crea, pues, sus códigos para dejar impune sus delitos que favorezcan al proceso e impidan toda forma de libertad de acción, de expresión, de pensamiento.

Como su propia tragedia, todo régimen dictatorial es necrofílico. Y por ello inevitablemente sádico. La muerte al enemigo, cuya definición se establece a priori, enemigo es quien no se somete a la voluntad, deseos, “valores” del dictador; quien discrepe es hereje, quien no lo siga es apátrida, etc. y su ejecución por muerte, exilio, ostracismo, cárcel, tortura deviene en lección terrorífica que obnubila, anula la voluntad para la acción crítica y práctica liberadora. Pero todo dictador padece, en grado sumo, de miedo. Miedo a la verdad, miedo a la libertad, desconfianza extrema en el otro. Y este pánico lo obliga a la creación de un aparataje militar, de extorsión, de investigación, espionaje, para el control del individuo y de la sociedad, y el ejercicio del terrorismo de estado y, ese modo de acción, generalmente bien diseñado, tiene como su propósito crear miedo, terror que genera abulia y finalmente ataraxia o sencillamente la “conformidad” e “indiferencia” de vivir con la muerte, de vivir muerto.

Sin ser completa esta caracterización, ayuda; pero debo incluir una “sofisticada”. Las dictaduras, los dictadores, sean de gobiernos civiles, miliares, narcotraficantes, de iglesias, que de una u otra manera quieren adquirir trascendencia y afirmar su permanencia en el tiempo recurren a la construcción de grandes obras de ingeniería, arquitectura, esculturas, y, en general, al empleo y dominio de las ciencias fácticas pero secuestrada de ellas toda epistemología, toda criticidad y, desde luego, se rechaza, bajo grandes máscaras, a la filosofía, a las ciencias sociales, humanas. Ejemplifiquemos, la dictadura nepotista de Corea del Norte ha hecho de la física y las “ciencias militares” un buen desarrollo, temible, incluso. La URSS fue (la República Federativa Rusa hoy) un ejemplar modelo y con matices lo es actual China. Pérez Jiménez es un ejemplo nacional, cuya obra básica permanece, a pesar de los esfuerzos de Betancourt por destruirla. Los dictadores sin sentido de permanencia reducen su actuación a su propia deificación, el culto a su persona, el mesianismo y a algunos trazos ideológicos de gran tradición y arraigo en las masas, como diversas formas de brujería, cultos populares, santería, vudú…y un denodado esfuerzo por dividir al conjunto social entre buenos/malos; patriotas/apátridas. Revolucionarios/contrarrevolucionarios.

Las dictaduras como las de Pinochet, Videla, merecen una nota especial, porque son expresión de la confrontación artificiosa pero eficaz de la dicotomía democracia/comunismo, de modo que su justificación consistía en la argucia contra el fantasma del comunismo, cuyos riesgos eran la destrucción de los valores occidentales, democracia y cristianismo. Artificio que favoreció a países demócratas para justificar su propia negación, la felonía de condicionar la libertad y negar toda confrontación de ideas, y, en el devenir, esconder, manipular, sus propias deficiencias, fallas, injusticias.

Finalmente, en este marco ha de incluirse la tendencia, en todas y sin excepción alguna de las dictaduras, de crear un responsable a quien culpar para esconder y justificar sus fracasos. Los comunistas y los judíos para Hitler. El bloqueo económico, arguyen los cubanos. La guerra económica, el imperialismo, la derecha… dice el presidente y el coro del PSUV. Este es un hecho que arrastra la humanidad desde siempre, lo inicia Adán, quien culpa a Eva, ésta a la Culebra, en fin… A estas caracterizaciones y constantes universales, es imprescindible observar que toda dictadura, todo dictador, sean buenos/malos, según son las relaciones de poder y las visiones que desde allí se generan, concluyen siendo mitómanos y esquizofrénicos.

¿QUE TENEMOS EN LA RPV?

Si aplicamos las constantes que hemos visto arriba, el régimen es una dictadura terrorista pero muy primitiva. Chávez y Maduro son dictadores. Pero la organización y control del estado por los militares y con la sumisión y complicidad de civiles, bajo el ideolema de la unión cívico—militar la hacen una dictadura militar y militarista. El militarismo es toda conducta que reconoce el poder militar sobre el poder civil. El soldado sobre el ciudadano. La disciplina, la fuerza, la capacidad de mando y dirección garantiza su eficiencia. El respeto, la sumisión, la obediencia como normas de cohabitación. La fuerza sobre la razón. El proteccionismo y la seguridad y defensa de la patria en oposición al desorden y deshonestidad del civil. El militarismo convierte al civil, incluido el presidente de la república en una marioneta o en un cómplice cobarde, con el agravante de que el civil que reconoce el comandante supremo sobre él se desconoce a sí mismo como ser,

La segunda falacia, la unión cívico-militar no es menos tragicómica. Obérvese, primero, que esta tal unión es falsa, tanto en su historia como en su intento de justificarla en la “doctrina bolivariana” sobre la función de los militares en la conducción política y de gobierno, del dominio del Estado sobre la sociedad y, segunda, la identidad ejército-pueblo-soberanía, de ésta garantes, del pueblo protectores y salvadores es igualmente falsa, inconsistente. Es de sencilla demostración que Bolívar tenía absolutamente claro cuál era el papel de los militares subordinados al poder civil, y la historia, en su totalidad y en todas partes, ha probado que un excelente militar es un buen político, con rigurosa formación académica y visión abierta de la historia. Y nada es más verdadera que la vieja y clásica sentencia, “La guerra es un asunto demasiado serio para dejarla en manos de los militares”. “Debo más a Aristóteles, mi maestro, que a Filipo, mi padre: éste me dio un reino y aquél me enseñó a gobernarlo”. Alejandro Magno. Y desde luego, Bolívar debe más a Simón Rodríguez, a la Ilustración, a los griegos, el pensamiento francés, en fin…

Notas… próximo texto se introduce con la demostración del papel que Bolívar da a los militares y…