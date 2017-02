Diáspora venezolana

Durante más de dos mil años de la diáspora Judía, cada año nuevo los Judíos como lema tenían al saludarse ese día, “El próximo año en Jerusalén”, hasta que lo lograron en el año 1.948, cuando se creó la patria Judía, El Estado de Israel y dejó de existir La Gran Diáspora Israelita, hoy todos sabemos la gran potencia que es el Estado de Israel a pesar de estar rodeado por cientos de millones de árabes hostiles, y de lo escaso de su población es el país que ha obtenido el mayor número de Premios Nobeles en el mundo con predominancia de la parte científica.

Lo que nunca se pensó que sucedería, hoy le ocurre a Venezuela, por obra y gracia de este régimen castro-comunista, militarista y de traidores a la patria se ha creado una gran diáspora de venezolanos, en un país que apenas alcanza a tener 30 millones de habitantes existen actualmente dos millones de venezolanos emigrados dispersados por 90 países extranjeros, unos huyendo del régimen por la persecución criminal que se les tiene, otros en busca de un mejor futuro que su patria les niega y todos en si huyendo de la inseguridad existente, de la crónica escasez y alto costo de la vida, del desastre del servicio público de salud. De acuerdo a estudios que algunas ONG han realizado nos encontramos con las siguientes cantidades porcentuales de venezolanos en el exterior.

Por grupos aproximadamente:

20 por ciento son emprendedores

65 por ciento están laborando o empleados

15 por ciento son estudiantes

De los cuales el 90 por ciento tiene capacitación universitaria y de este grupo el 40 por ciento posee Maestría y el 12 por ciento Doctorados.

En total se encuentran alrededor de 700.000 en Estados Unidos de América, 800.000 en Europa y 500.00 en Latinoamérica.

Que no piense nadie que es y ha sido fácil la vida para la mayoría de las personas en el exilio, la mayor parte han tenido que abrirse camino a fuerza de competir rudamente ayudándose con sus conocimiento debido a que esta es una emigración muy selectiva y competente, muchos son profesionales con grandes experiencias en sus campos de trabajo, sin embargo se han encontrado en algunos escollos difíciles de remontar, son muchos a los que se les han vencido sus papeles personales y los Consulados les niegan sistemáticamente la posibilidad de renovación, en el caso de los estudiantes y jubilados es patético, el régimen desde hace 18 meses se niega a enviarles las remesas en divisas del país de residencia alegando que no hay dólares para uso preferencial, lo que obliga a los familiares de los estudiantes hacer grandes y costosos sacrificios buscando dólares a aprecio libre, en cuanto a los jubilados los están obligando a regresar o morirse de hambre, de igual manera ya muchos países de Latinoamérica le están poniendo obstáculos a los venezolanos en cuanto a los permisos de trabajo y de residencia, en especial Panamá donde hasta se han organizado grupos que hacen constantes protestas contra los venezolanos de igual manera allí comerciantes inescrupulosos se aprovechan de esa situación con ánimo de explotar a los venezolanos, situación que ha llevado al Embajador Cochese a dirigirse en dos oportunidades en forma pública en fuerte llamado de atención a los fines de evitar situaciones que pueden convertirse en actos de xenofobia, sin embargo la situación en el Perú es totalmente diferente hasta el punto que el propio Presidente de esa nación por medio de un decreto ley ha comenzado a otorgarle permisos de trabajo a todos los venezolanos allí residentes.

No es nada fácil la vida de una persona cuando tiene que emigrar de su patria, a luchar para comenzar de nuevo, lejos de los suyos, con la tristeza de ver pasar los días y los meses siempre añorando sus querencias y a sus seres queridos, por eso estos ´profesionales en cuanto están trabajando tratan a la brevedad llevarse a sus seres queridos, todo esto ha hecho que exista un gran dolor en las familias al ver partir a sus seres amados, el aeropuerto internacional de Maiquetía se ha convertido en lugar de de dolor ante conmovedoras despedidas, las obras cinéticas de Cruz Diez que adornan ese aeropuerto son muchas las veces que se ha salpicado con infinidades de lágrimas derramadas, lo que ha convertido a Venezuela en un PAIS DE PADRES Y ABUELOS HUERFANOS. El dolor y la tristeza de la separación solo en realidad les duelen a los que la sufren, los que se quedan abrigando la esperanza de irse y los que se van añorando a sus seres amados y todas las cosas que dejan atrás para enfrentarse a una nueva situación en sus vidas,

Muchas veces he oído o leído declaraciones de politiqueros trasnochados que ligeramente dicen, “una vez que salgamos de este régimen, recobraremos de nuevo a todos los emigrados, para incorporarlos al progreso del país”, se habrán preguntado acaso, ¿Una persona que esté en el exterior y por su profesión se esté ganando cinco o siete mil dólares, va a regresarse para ganarse aquí 150.000 bolívares?, situación que se agrava mucho más cuando se trata de grupos entero de familias que han de pensar que el estado de escasez e inseguridad en Venezuela llevará años en corregirse, en especial lo segundo con el auge de los grupos hamponiles fuertemente armados y la profunda corrupción existente en los cuerpos de seguridad en general incluida la guardia nacional, situación que no ha de ser fácil de solventar a corto plazo, porque se trata de limpiar todos esos cuerpos policiales desde sus raíces y que no exista posibilidad de reingreso en cualquier cuerpo se seguridad nacional, estadal o municipal de todos esos elementos expulsados, situación nada fácil por la gran cantidad de cuerpos policiales existentes, los nacionales, 23 estadales y 300 y tantos municipales.

De todo un poco

Destruyeron la economía, arrasaron con cuatro millones de hectáreas en plena producción agro-pecuaria, han expropiado centenares de industrias florecientes para que ahora estén cerradas por quiebra, han obligado a cerrar a miles de pequeñas y medianas empresas por falta de insumos y como consecuencia de todo esto cientos de miles de desempleados, con una escasez de productos alimentarios, medicinas, de aseo personal e insumos médicos que alcanza el 90 por ciento, inventan una de las más grandes mentiras sobre una inexistente guerra económica y ahora una nueva y criminal mentira traída desde Cuba, el tal carnet de la patria, un nuevo engaño, ¿Que se va a comprar con ese carnet, sino hay nada que comprar y lo que se consigue está fuera del alcance de la gran mayoría de la población por sus altos costos y los miserables sueldos devengados, ese carnet no es sino una nueva forma de control social a la población y uno de sus fines es electorero, es un nuevo juego con la miseria y el hambre de la gente, una nueva violación a los derechos humanos.

Apenas ha transcurrido un mes de este año y en la sola Caracas se han cometido 504 homicidios en el mes de enero, a razón de un promedio 17 homicidios diarios y seguimos sin la implementación de una verdadera y responsable política contra la inseguridad, puros operativos espasmódicos que arremeten algunos días contra el hampa, pero no se atacan las verdaderas raíces de este mal, además existen un 87 por ciento de impunidad, ladrones y asesinos capturados a los pocos días ya están de nuevo en la calle.

Venezuela por las grandes torpezas cometidas por este régimen tiene actualmente en vías de ser sancionados y todos contra el país, en el Centro Arreglo Relativo a Inversiones Internacionales (CIADI) 27 juicios, cuyos reclamos alcanzan la cifra de VEINTICUATRO MIL (24.000) MILLONES DE DÓLARES, y apenas las reservas internacionales llegan 16.000 millones de dólares, luego se consigue con otro gran escollo en los prestamos que tan insistentemente se han solicitado en los organismos internacionales financieros ¿?, le ponen como condición que los contrataos sean aprobados por la Asamblea Nacional de acuerdo a lo que establece la Constitución Venezolana. De igual manera en este año debe Venezuela cancelar a los organismos financieros de la que es deudora NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA( 9.690) MILLONES DE DÓLARES solo por servicio e intereses de la mega deuda externa.

El pueblo se muere de hambre, no hay medicinas, pero se organiza un fiesta de carnaval para celebrar y ensalzar los 200 años del natalicio de Ezequiel Zamora uno de los más crueles asesinos de la guerra federal, un pulpero, negrero, esclavista y usurero, quien desee en realidad saber en profundidad sobre la vida de este sujeto existe un libro “ Biografía de Ezequiel Zamora”, muy bien documentado de Adolfo Rodríguez.

Para terminar este escrito no puedo dejar de mencionar que en la ciudad de San Félix en el Estado Bolívar, en el hospital Raúl Leoni han fallecido durante el mes de enero cuatro niños por desnutrición, cosas increíbles en un país cuyos gobernantes en 17 años han despilfarrado TRES BILLONES DE DOLARES y que no han escatimado en gastos millonarios para el jolgorio de la celebración de los 200 años del nacimiento de Ezequiel Zamora.

hjmrodriguez@gmail.com

@Hmarcanor

CUANDO LA DICTADURA Y LA REPRESIÓN SE HACEN LEY, LA REBELIÓN ES UN SAGRADO DERECHO.