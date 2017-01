El liderazgo femenino

En nuestro país, aunque se pretenda señalar que ya no hay residuo del machismo característico, en la realidad sigue siendo prevaleciente en muchos aspectos, entre los cuales vale la pena destacar la conducción de empresas, instituciones financieras, partidos políticos relevantes, gremios y muchas otras actividades sociales que siguen estando, de alguna manera, bajo el control excluyente de los hombres.

No pretendemos en este editorial sustituir al machismo por el feminismo, sino evidenciar una realidad que debe cambiar si en verdad queremos un mejor país, más tolerante, incluyente y responsable. Hoy, es evidente que tanto la mujer como el hombre tienen la posibilidad de obtener el mismo nivel de instrucción, pero la diferencia, que no es menor, es que la mujer desempeña un número superior de responsabilidades en la vida cotidiana, porque no sólo puede ser profesional como el hombre -y lo es al mismo nivel e incluso, en muchos casos superior-, sino que debe enfrentar la ingente tarea de formar familia, siendo el factor fundamental en la educación de sus hijos.

Tal vez el hecho de que tenga más responsabilidades que el hombre, la obliga a ser más eficiente y responsable, porque de lo contrario no podría desempeñar bien, como lo hace en la mayoría de los casos, ambas tareas.

En Venezuela, es de todos conocidos que en la mayoría de los hogares del país el eje cardinal y el sustento de las familias está en manos de la madre, y siendo esto así nos preguntamos por qué no pensar que en el necesario proceso de cambio que requiere el país no se le otorga mayor protagonismo a las mujeres que estamos convencidos que sabrán como formar y modelar los líderes del mañana, promoviendo una orientación sana y responsable, con los principios y valores fundamentales para la transformación a una mejor sociedad democrática venezolana, con proyección mundial.