¿Es legítima la declaración de día no laborable?

En la Gaceta Oficial Extraordinaria 6824 del 29 de enero de 2017 aparece publicado el decreto de Nicolás Maduro mediante el cual declara que el miércoles 1 de febrero de 2017 es no laborable, tanto para el sector público como para el privado, con motivo de los actos de conmemoración de los 200 años de nacimiento de Ezequiel Zamora, para los chavistas héroe de la revolución pero para muchos un aventurero, dueño de esclavos que no liberó cuando debía hacerlo. Al anunciar la medida en cadena nacional, dijo: “He decidido decretar día de júbilo nacional el miércoles 1° de febrero, día no laborable, para que toda la clase obrera, los estudiantes y el pueblo se incorporen a nivel nacional a los actos recordatorios y de homenaje a Ezequiel Zamora”.

A leer en gaceta el texto del decreto, se desprende que, para dictarlo legítimamente, Maduro se base en el número 2 del artículo 236 de la Constitución y en los artículos 10 y 81 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras. He aquí lo que dicen esos artículos:

Constitución Artículo 236 Son atribuciones del Presidente o Presidenta de la República: …’ 2.- Dirigir la acción de gobierno Ley Organica del Trabajo, de los Trabajadores y Trabajadoras Artículo 10. El Ejecutivo Nacional tendrá las más amplias facultades para desarrollar las disposiciones legales en materia de trabajo, y a tal efecto podrá dictar Reglamentos, Decretos o Resoluciones especiales y limitar su alcance a determinada región o actividad del país.

No soy abogado constitucionalista pero me atrevo a decir que los artículos en los que se basa Maduro para dictar el absurdo y nefasto decreto no constituyen base que lo legitimen. La única base en la que se apoya Maduro para dictar todos sus decretos dictatoriales, tal vez la encuentra en la Roma antigua. En efecto, en un artículo que escribí no hace mucho, bajo el título “Lo que el presidente quiere tiene fuerza de Ley”, yo decía lo siguiente: “El famoso jurisconsulto Ulpiano fue el autor de la máxima “Quod principi placuit legis habet vigorem” [Lo que le place al príncipe tiene fuerza de Ley}. Esa máxima ha sido hecha valer por cuanto dictador y tirano ha existido a través de la Ley.

Maduro hace lo que le da la gana y, lo peor del caso es que la gente se lo aguanta. En vez de obedecer ese dictatorial decreto, los ciudadanos lo que han debido hacer es valerse de lo que dispone la Constitución en los siguientes artículos:

Artículo 25. ° Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo; y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa, según los casos, sin que les sirvan de excusa órdenes superiores. Artículo 350. ° El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.

Desgraciadamente, lo que pasa con muchos ciudadanos que quieren salir de Maduro, que quieren que se restaure la democracia es que a ellos les parece muy bueno que haya un día no laborable porque podrán ir a la playa, hacer colas para comprar alimentos sin faltar al trabajo, quedarse durmiendo hasta tarde, si son empleados u obreros que sí tienen que trabajar, tienen derecho a doble remuneración. A este respecto es bueno recordar lo que dijo Cicerón, tanto en el discurso contra Verres como en la Primera Catilinaria: “o tempora, o mores, es decir “Qué tiempo, qué costumbres, deplorando los vicios y la corrupción de su época.