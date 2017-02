Esa reorganización no es suficiente…

Los temas relevantes, producidos en los últimos días son:

La prórroga de la vigencia del billete de Bs. 100 por un mes mas La reorganización de la MUD El aumento del cesta ticket y de la unidad tributaria

La cantidad de billetes de 100 se incrementó en el mes de enero en 76 millones de piezas, dando el mensaje de que no había intención de retirarlos de circulación… aun. Por otra parte, esos billetes representaban el 38% de los billetes en circulación pero casi el 60% de la liquidez, incluido el nuevo cono monetario. De hecho, si se hubieran retirado este lunes según correspondía por la gaceta del 16 de enero pasado, se hubiera producido un colapso transaccional, pues aun son muy pocas las que se hacen por vía electrónica y la CANTV, proveedora de la plataforma de banda ancha, no tiene previsto inversiones este año en esa infraestructura. Cabe mencionar que los billetes del nuevo cono iniciado en enero, representa menos del 1% de los billetes en circulación (0,2%) aunque representa el 24% de la liquidez. Por lo que la eliminación del billete de 100 se hace muy difícil.

Aun persisten las dudas sobre cuáles fueron las verdaderas razones por las que comenzó esta situación en diciembre pasado. Saber eso nos daría mayor claridad sobre el perfil de gobernabilidad que tiene el gobierno y cuáles son los miedos y las reacciones ante ellos.

Este hubiera sido un buen momento para reducir drásticamente la liquidez por la falta de bienes para demandar y para bajar un poco la presión sobre el dólar innombrable que por una combinación de exceso de liquidez y expectativas negativas sobre medidas que pudieran tomarse, se ha disparado nuevamente por encima de los Bs. 4.000,00.

Están pendientes las medidas cambiarias, las cuales deben aparecer más pronto que tarde por la imperiosa necesidad de reponer inventarios. Dentro de la lógica revolucionaria debería mantenerse un dólar súper barato para manejo de las importaciones vía Corpovex cuyo valor sería aventurado anticipar pues hay varias propuestas en evaluación del presidente quien sin duda tomará la decisión política que más le interese y eso será en el momento político que de mayores beneficios. A menos que el gobierno tome alguna decisión fuerte que quiera invisibilizarla con el anuncio cambiario, no se ve que la oposición tenga capacidad de sorprender o impactar la realidad. Los anuncios privados que llevan al Dipro entre los Bs. 50 o 100 por dólar podrían estar acertados…pero son solo especulaciones.

En cuanto al segundo tema destacado con respecto a la MUD se puede decir que es positivo que tomen conciencia de que hay que hacer cambios. Pero pareciera que los hicieron como si fuera el mismo país de principios de 2016, con AN ganada y con grandes expectativas. Desde entonces la situación ha ido cambiando muy rápidamente, haciendo que haya perdido la competitividad y el respaldo de la gente. Esto no quiere decir que no vaya a ganar cualquier elección a la que se presente. Si lo hará…pero cuando haya elecciones…

Hasta entonces debería ser una organización capaz de mantener a la gente unida no solo alrededor del rechazo al gobierno, sino a una idea de país, con una ruta clara y compartida. Las siguientes reflexiones son en ese sentido:

Las nuevas tendencias en estrategia y en organización le dan peso al bottom up versus el tradicional top down. Por lo que los contactos vinculantes con las bases deben ser estructurales. Si la restructuración salió de un “conclave” es poco probable que funcione

Por otra parte, el entorno es cada vez más activo en su influencia sobre las organizaciones (sirve para las empresas pero también para la MUD en este caso) y las organizaciones, cada vez más influyen en el entorno. Entonces debería tener un componente de lectura sistemática del entorno (tipo sala situacional) y la capacidad de “leer” en forma inteligente las señales (hasta las más débiles) y actuar/influir en consecuencia

Además pareciera que no reconocen la especificidad de cada dimensión en la que toman contacto asimétrico con ese entorno. En unas la asimetría es positiva, pero en las mas, es negativa, y la organización debería ser el reflejo de esa realidad

Si hubiera que responder, no debería mezclarse a la AN (que se la entregaron hace un año funcionando, y lograron –con razón o sin ella- autodesactivarla y quitarle todo el poder real) con lo electoral, ni esto con lo ideológico conceptual, ni con el desarrollo del plan de gobierno con un gabinete en la sombra, ni con los equipos jurídicos-electorales, ni todo lo anterior con los movimientos de calle (que por otra parte son la única opción de poder o influencia con que cuentan), ni con lo internacional (que hoy solo funciona LTintori moviéndose exitosamente en forma autónoma) y WDavila con el Parlasur…el resto luce desarticulado y no orientado al logro…

Y por supuesto el tema comunicacional el cual, con la excusa de que son una fuerza diversa y heterogénea, luce desarticulado, inocente, transparente y sin más lógica que el argumento de la dictadura.

Les hace falta una estrategia multidimensional…y para ella una unidad política…es como si arrastraran una campaña electoral interna permanente, en la que se equivocan mucho, no reconocen los errores (el reconocimiento de errores debería ser una señal de que el cambio que ofrecen es para mejor y que no será más de lo mismo pero con un poco mas de mercado). Tal vez deberían asumir un escenario realista y dedicarse, en serio, a una restructuración que le dé posibilidades diferentes a las “solo electorales”. Tal vez una primaria presidencial anticipada que descomprima las apetencias personales y que permita que todo el esfuerzo se canalice en una sola dirección y bajo un solo liderazgo, estrategia y organización. Esto es, tratar de ganar el poder en forma estructurada…después pueden revisar si siguen de esa forma o cada quien agarra para su lado. Pero ahora, no pueden darse el lujo de seguir de la forma en que lo hacen…no está bien.

Mientras tanto el chavismo, con todas sus divisiones y conflictos internos (tal vez mayores y más complejos y profundos que la MUD –porque se juegan el poder y hasta la vida-) se mantiene en el poder, en gran parte gracias a una estrategia clara y aplastante, pero en una parte importante, gracias a la no organización de la MUD.

El tercer tema (cesta ticket y UT) tiene que ver con impulsos estructurales a la inflación vía los costos empresariales con especial énfasis en el flujo de caja. Si bien no habrá impacto en los pasivos laborales las empresas tendrán que obtener dinero fresco para pagar el cesta ticket. De dónde saldrá ese dinero si los bancos ya han alcanzado el límite de lo prestable y si, especialmente en los negocios regulados, no se puede trasladar al precio…y si se pudiera, quién y cómo financiaría la brecha de tiempo? De esta forma, el socio necesario está presionando para consolidar su posición de control…y lo está logrando. Aun no es tarde para hacer una revisión estratégica de las empresas para adaptar sus estructuras de negocio a una circunstancia que ya parece irreversible.

Hay que redimensionar la operación, revisar posibles fusiones o alianzas, apelar al mercado privado de capitales y transformar una situación reactiva de supervivencia (que era válida cuando se pensaba que el país podía cambiar en un tiempo razonable) a una proactiva de relanzamiento…hay que apelar al espíritu empresario para salir adelante.

No hay que perder de vista al gobierno americano. Está haciendo en pocas semanas más declaraciones y movimientos con el tema Venezuela que Obama en sus dos mandatos. Algo podría pasar…pero creo que enmarcado en alguno de los escenarios que les presenté la semana pasada. Espero que no sea el disruptivo…