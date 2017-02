A un gobierno totalitario lo caracteriza su pretensión de querer controlarlo todo, absolutamente todo, incluyendo la vida privada de los ciudadanos. Y cuando se dice todo, lo primero que busca controlar un gobierno totalitario es la información. La información es peligrosa, la verdad es un arma de doble filo, cortante. Por lo tanto, es imperativo, para este tipo de regímenes, que la información esté bajo control. Por ello el gobierno ha sacado del aire a varios canales. Domésticos, como RCTV, y foráneos, como NTN24 y ahora CNN en Español. Según el diario oficialista Correo del Orinoco: “Suspendidas las transmisiones de CNN en Español por su propaganda de guerra contra el país”. Todo comenzó por el reportaje sobre los pasaportes, la venta y distribución ilegal de estos documentos venezolanos en el exterior. El reportaje aludía a la vinculación con el terrorismo en esa operación tan delicada. Maduro ya lo había anunciado el pasado domingo: “CNN fuera de Venezuela, bien lejos de nosotros”. Y ya es un hecho, la señal de CNN ha quedado fuera de nuestros televisores.

Hay que destacar que en ese reportaje televisivo aparece el nombre de Tareck el Aissami. Se le vincula con la venta y/o distribución de pasaportes a organizaciones terroristas del Medio Oriente. Curioso y no casual, El Aissami es el hombre noticia en este momento, y no tanto por el reportaje sino por el señalamiento que le ha hecho el Departamento del Tesoro norteamericano, acusándolo de narcotraficante. Pareciera que todo pasa por Tareck el Aissami, al menos las noticias que incomodan al gobierno. Por lo pronto, el vicepresidente se ha ganado la solidaridad incondicional –y este calificativo pesa un quintal vistas las circunstancias– de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, según documento que firma el general Vladimir Padrino López. El general sabrá cómo justifica esa incondicionalidad.

Con relación a El Aissami, Runrunes publica hoy un trabajo por demás interesante con la firma de Ronna Rísquez: “¿Por qué Tareck el Aissami ya no puede ser presidente?”. Porque ante todo evento, si Maduro no puede seguir en la presidencia, le sustituiría el vicepresidente. Escribe Rísquez: “Las sanciones del Departamento del Tesoro inhabilitan a El Aissami para ejercer funciones de jefe de Estado. Aunque en el papel podría llenar los requisitos para llegar a la Presidencia de la República, al entrar en la lista de negra de la OFAC el vicepresidente se encuentra en una cuarentena administrativa. Esto limita su posibilidad de suscribir acuerdos y convenios comerciales y financieros internacionales con Estados, personas, instituciones o empresas que tengan relación con Estados Unidos, como China y Rusia, por ejemplo. Además, es posible que en paralelo, en alguna fiscalía de Norteamérica, curse un proceso penal en su contra, y corra el riesgo de ser detenido si sale de Venezuela”. Es decir, El Aissami tendría severas dificultades para ejercer la presidencia de la república, y, según se ha especulado con insistencia, ganas no le faltarían de llegar a tan alta posición.

Mientras, CNN dejó claro en un comunicado: “Una cosa son las sanciones que emite el gobierno estadounidense y otras las denuncias presentadas en la investigación sobre irregularidades en documentos venezolanos, no hay vínculos entre ambos asuntos”. Aunque Tareck el Aissami está, como ya lo advertimos, fuertemente involucrado en ambos temas. Por otra parte, en el comunicado de Conatel que justifica la salida del aire de CNN, se establece que “el procedimiento obedece al contenido que viene difundiendo la citada cadena internacional de noticias de forma sistemática y reiterada en el desarrollo de su programación diaria, de la cual se desprenden de forma clara y perceptible contenidos que presuntamente constituyen agresiones directas que atentan contra la paz y la estabilidad democrática de nuestro pueblo venezolano, ya que los mismos generan un clima de intolerancia”.

Lo mejor para que haya paz, según el gobierno, es que la verdad no se divulgue, no se conozca. Y, para cerrar, es pertinente citar el último párrafo del comunicado de Conatel:

“Así mismo, resulta propicio instar a los medios de difusión, dueños de medios, concesionarios de frecuencias radioeléctricas, operadores de medios electrónicos, periodistas, corresponsales y en general, a todos aquellos que tienen acceso a medios de difusión, a ofrecer a nuestro pueblo información veraz y oportuna, ajustada a los valores propios de la sociedad venezolana, cuyos mensajes obedezcan fielmente a los hechos suscitados”.

Esto es con nosotros.

Bueno, amigos de Conatel, en eso estamos, tratando de llevar todos los días información veraz y fiel a la realidad que vivimos los venezolanos. No los defraudaremos… Quiero decir, a ustedes, queridos lectores y oyentes.