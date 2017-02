Gerenciando en el “extrainning” venezolano

Venezuela es un partido de béisbol complejo en el que el manager no puede darle la espalda al partido

Juego empatado en extrainning. Tres hombres en base. Dos out. Cuenta completa para el bateador de turno. Este sería un escenario de infarto para los fanáticos de cualquier equipo de béisbol. De esos en los que cualquier error puede resultar muy caro. Desde un passed ball, hasta un wild pitch, pasando por un mal corrido de bases, todos pueden terminar muy mal para el equipo que se equivoca.

Si tuviésemos que pensar en un gerente en Venezuela en términos de béisbol, el escenario antes descrito se acercaría bastante. Sí, lo sé, hay quienes pensarán que me quedé corto. Que debí incluir una lluvia torrencial, falta de alumbrado y una enfermedad mortal en la madrina del equipo. Pero mi idea es ser ilustrativo, no sádico.

Volviendo al extrainning, está claro que el equipo requiere de un manager muy despierto. Atento a los detalles del juego, incluso a las señas del manager contrario. Lo mismo ocurre en Venezuela, los gerentes deben estar muy atentos a lo que ocurre en el entorno y en la propia empresa. Alta inflación, contracción de la demanda, políticas públicas incoherentes, aumentos de salario mínimo, empleados estresados, inseguridad jurídica y un largo etcétera que forma parte de todos aquellos detalles que debe revisarse al gerenciar una empresa. Y esto es válido tanto para el director de una multinacional como para el dueño de una bodega.

Venezuela es un partido de béisbol complejo en el que el manager no puede darle la espalda al partido. Eso sería un pecado. Requiere de un manager con fundamentos estratégicos pero que pueda flexibilizar su criterio, en otras palabras, guiarse por el “librito” (ese ABC de la pelota) puede quedarse corto y requiere de jugadas “caribes” que te mantengan en el juego.

Modelo Canvas, Balanced Scorecard y Performance Prism son enfoques muy interesantes que vale la pena estudiar y analizar, pero es poco aconsejable dedicar parte del horario laboral a enmarcar la empresa en alguno de esos modelos.

En la coyuntura venezolana puede ser muy costoso dedicar tiempo a modelos académicos e intentar aplicarlos a la empresa a rajatabla. El tiempo que se gasta en ese análisis no se está invirtiendo en ampliar la cartera de negocios de la empresa, optimizar costos, escuchar al personal. Es decir, por dedicar tiempo a un visionado, dejamos de atender al entorno e incluso elementos de la empresa.

No quiero decir que no deba presupuestarse y planificar, todo lo contrario. Lo que jamás aconsejaré es hacerlo desde la perspectiva fría de un modelo teórico que cualquiera puede descifrar gracias a Google o a un libro básico de planificación.

Por otra parte, para nadie es un secreto que el objetivo fundamental para cualquier empresa en la Venezuela actual, es lograr un flujo de caja positivo sostenible en el tiempo. ¿Cómo se logra? Vendiendo más y controlando los egresos. Cómo lo hará cada empresa dependerá de sus características y cuán atento esté al entorno y de la forma en que éste lo impacte.

Regresando una vez más al béisbol. ¿Y qué pasa en el dugout? ¿Cómo se siente el equipo? ¿Está metido en el juego? ¿Está motivado para ganar? Tengan en cuenta que los miembros de nuestros equipos luchan por conseguir bienes de la canasta básica, huyen de los malandros, no les alcanza el sueldo para el pasaje, ya no pueden ver CNN y seguramente han hecho un largo recorrido buscando un medicamento sin éxito.

Nada fácil el reto de mantenerlos enfocados y animados. Lo que sí es fácil de entender es que necesitan en su manager a un líder no a un tirano. Además, necesitan ser guiados por un manager que sepa jugar “caribe” y que se sienta como uno más del equipo. De lo contrario las malas noticias son obvias, no solo deberá lidiar con el entorno si no que deberá lidiar con un equipo que, palabras más palabras menos, estará ansioso por su ver su cabeza caer.

