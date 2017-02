Gobierno versus Revolución

Ya a punto de terminar el primer mes del año se consolida el gobierno chavista y sigue colocando piezas del madurismo en los puestos clave, tal como acaba de ocurrir con la renovación de la JD de PDVSA. Si la lectura es correcta, entonces aun faltarían algunos movimientos en el tren de gobierno, por ejemplo, en las áreas de Cencoex, Corpovex y Seniat. Queda la duda de qué pasará con el ministerio de alimentación.

La estrategia del gobierno está clara, tiene un rumbo, un sentido de dirección, un marco conceptual al que le presta fidelidad y un modus operandi que le ha resultado exitoso para lograr mantenerse en el poder aun en los momentos más críticos. Por consiguiente, lejos de pensar que lo está haciendo mal, está convencido que está logrando éxitos revolucionarios, y que la muy mala situación que vive el país es otra prueba a superar…y lo harán por cualquier método a su alcance.

Los controles se intensificarán y será muy importante para las empresas tener una lectura correcta de cómo relacionarse con el gobierno en los diferentes ámbitos, lo cual, definitivamente, no podrá ser como antes. Ya este año nos muestra que la economía está casi en manos del Estado y que las empresas privadas son “socios” pasivos del gobierno (así no lo sepan) y que deberán adaptar sus estrategias a las nuevas rigideces que va presentando el entorno. No se puede mantener la misma estrategia de tiempos de normalidad, en tiempos de turbulencia. Tal vez hasta el año pasado se hubiera podido, pero de ahora en adelante el gobierno, el chavismo, actuará en modo supervivencia apartando de su camino todo aquello que ponga en riesgo al gobierno de la revolución. Mas que enfrentamientos y críticas, hay que buscar alianzas.

Hay diferentes lecturas sobre que es más importante, si mantener el gobierno o mantener la revolución. La primera respuesta espontanea, debería ser: ambos. Pero las condiciones reales se le van complicando y va teniendo que escoger.

Si elige mantener el gobierno, entonces pone en riesgo la revolución pues cada vez pierde más gente que crea que allí está el porvenir de sus familias, y esa selección en si misma lo llevará al juego democrático el cual más pronto que tarde termina en elecciones. Ese juego, que es el que entiendo que está jugando, lo está llevando a acercarse peligrosamente a los límites de la democracia, sin abandonarla totalmente pero tomando ventajas de todos los espacios que la institucionalidad que ha ido consolidando a su favor en estos años de revolución, le permitan. Léase, jueces penales que abortan un revocatorio, resoluciones del TSJ que reemplazan a la AN y CNE que actúa con mas discrecionalidad que la que las leyes le permiten… y militares que leen escrupulosamente la constitución, asegurándose de que el gobierno la cumpla también escrupulosamente. Muy en el límite pero la cumple. Y el principal custodio de que eso sea así es la misma fuerza armada, la cual históricamente en Venezuela ha sido el fiel de la balanza y que en este caso le costaría apoyar desvíos muy grandes a la constitución.

Parece difícil para el chavismo elegir a la revolución por encima del gobierno. Pues significaría abandonar la institucionalidad (que controla y dentro de la cual se siente cómodo y seguro) y adentrarse en un territorio desconocido y muy complicado de sostener por mucho tiempo. Terminaría pareciéndose más a un tipo de régimen de los que ya quedan muy pocos, y están el peligro de extinción. No digo que no lo hará…tal vez en el extremo de enfrentarse a perder definitivamente el poder (esto es no creer que pudiera ganar elecciones en el futuro si lo entrega)…pero aun así ya perdería los elementos constitutivos de sus soportes de hoy…entre ellos a la FAN.

Por lo que creo que seguirá una democracia “borderliner” que llevará a que si haya elecciones. Tal vez no en tiempo ni en forma pero si las habrá, y con las lecturas y la inteligencia adecuada, se podrá pensar en un cambio de gobierno.

Cuando se hace un análisis de procesos de transición, hay muchos ejemplos para un benchmarking. Yo tomaría dos de ellos como referencia, no necesariamente en contenido aunque si en la forma.

El argentino saliendo del kirchnerismo y el chileno saliendo del pinochetismo:

En el primer caso fue un cambio concreto, de entrega y recepción del poder como si una bola de billar pegara en la banda y saliera hacia otro lado; el día después ya es distinto al día anterior.

En el segundo caso, la institucionalidad estaba tan comprometida con el gobierno que hubo que mantener una lenta transición (no por lenta menos efectiva) que hizo que el día después fuera muy parecido al día anterior.

Cuando hay que elegir un escenario de análisis, en este momento, arrancando el 2017 y de cara a las elecciones presidenciales de 2018, las cuales pareciera que el gobierno perderá, se me hace difícil pensar que habrá un día después con cambio radical. Esto es, habría más un escenario de transición controlada por un cierto tiempo parecida a un cogobierno, que un cambio real de un día para otro.

Bajo el escenario anterior (es solo eso, un escenario con su propia probabilidad de ocurrencia, alta, media o baja) el trabajo de filigrana que está haciendo el chavismo con la oposición no pretendería dividirla para ganar las elecciones, sino para negociar el cogobierno. La oposición (la dura más la ampliada que incluye al chavismo disidente) es una fuerza electoral formidable que está destinada a ganar toda elección que haya en el futuro.

O sea que la inercia de los controles y la estatización no terminarían en el 2018 sino que se internarían unos años más en un gobierno de oposición colegiada por el chavismo, como preámbulo de un verdadero gobierno más liberal en el 2025.

Creo que en el corto plazo tendremos anuncios y cambios cada vez más sorpresivos y frecuentes pues la situación del país (falta de alimentos y medicinas, inflación e inseguridad, entre otros más profundos y estructurales) lleva necesariamente al “prueba y error”, tanto en medidas políticas, como en nombramientos de funcionarios y actores los cuales tendrán roles transitorios en este camino hacia un futuro que no está escrito en piedra y que dependerá casi exclusivamente de los venezolanos (chavistas y opositores) transformar en cambios más rápidos y profundos que mejoren una calidad de vida que va deteriorándose cada vez mas rápido.

Sugiero leer mis últimos dos informes “Desmoronamiento” y “Juego Trancado” para darle una perspectiva más amplia a este informe “Gobierno versus Revolución”.