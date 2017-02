¿Hasta cuándo vamos a seguir siendo pasivos, o peor aún indiferentes, ante las tragedias que día tras día está destruyendo fisica y moralmente al pueblo venezolano?.

Ya son tantas las evidencias del descalabro, que resulta una tarea prácticamente imposible reseñarla en el breve espacio de este editorial.

Si tratamos de darle alguna jerarquía a los problemas que afronta el ciudadano común, tenemos que necesariamente referirnos a la batalla épica para lograr conseguir los alimentos necesarios para la dieta diaria.

Pero a eso hay que sumar la tragedia que representa movilizarse, en cualquier ciudad del país, por las largas horas de espera para poder disfrutar del cada día más maltrecho transporte público, y si se es de los afortunados que aún tienen transporte propio rezar para que no se accidente el vehículo y así evitar la ordalía de reparar los daños, si se tiene suerte encontrar los respuestas adecuados.

No hablemos de la angustiosa circunstancia de enfermar, la que nos enfrentará a la dura realidad de no poder conseguir, en muchos casos, la requerida medicina, sin contar con el eventual costo de ser hospitalizado.

Otra circunstancia que mantiene a la gran mayoría de los venezolanos en vilo, es la probabilidad, cada día más cierta, de ser, de alguna manera, objeto de una de las tantas acciones impunes de una delincuencia desatada.

A toda estas y muchas más tragedias personales se suma la conducción demencial de la economía, que ha logrado el milagro al revés de hacer inviables la mayoría de las antiguas actividades productivas en Venezuela.

No queremos seguir escribiendo una letanía, sino llamar a reflexión a los que nos leen y hacer entender que la lucha por un cambio que produzca un mejor país no está en ser indiferentes ante los males de otros, en criticar y lamentarse porque creemos que los políticos no hacen su trabajo, y en pensar que no tenemos futuro y, por lo tanto, debemos irnos a donde sea.

Debemos decidirnos a acabar con este despropósito luchando unidos y solidarios con los que están dando el frente en las calles y renovar esperanzas y decisión para hacer lo que esté al alcance de cada uno para promover y apoyar la transformación que nuestro país tanto requiere.

Todo es posible si perseveramos y entendemos que los cambios no ocurren como un milagro, sino por lo que hagamos, dejando de lado la indiferencia y pasividad , y actuamos, de una buena vez , para construir país.