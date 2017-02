Hoy, Rómulo Betancourt

El 19-05-1988, en su conferencia inaugural de la Cátedra Rómulo Betancourt en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, Rafael Caldera dijo que el fundador de AD es “el venezolano de mayor importancia política en los últimos cincuenta años”.

Traigo esa cita a propósito de que hoy, 22 de febrero de 2017, se están cumpliendo 109 años del nacimiento del gran líder. Son muchas y relevantes las contribuciones que hizo Rómulo para que Venezuela viviera en democracia y libertad. En esta ocasión, solo me referiré a dos de ellas.

Siendo Presidente de la Junta Revolucionaria de Gobierno, promulgó en 1946 el Estatuto Electoral que consagró el sufragio universal, directo y secreto para elegir el Jefe de Estado y los Cuerpos Deliberantes del país. Eso significó el rescate de la soberanía nacional. López Contreras y Medina Angarita, que habían iniciado la transición tras la muerte de Gómez en 1935, no dieron ese paso porque todavía estaban ganados por la tesis del positivismo que negaba aptitud del pueblo venezolano para decidir su destino. No se percataron que la historia apostaba a un cambio que no podía esperar más.

Y el segundo gran tranco en favor de la democracia que protagonizó Rómulo, después de haberla rescatado, fue su defensa hazañosa cuando ejerció el poder. Enfrentó y derrotó decenas de conspiraciones militares tradicionales, al igual que la subversión guerrillera apoyada desde Cuba por Fidel Castro.

El notable constitucionalista Ambrosio Oropeza escribió que Betancourt se empinó “en la tarea de rescatar de los puños acerados de los césares, el destino de la República” y que fue “un Presidente civil de tiempo completo, con buena coraza para encajar golpes temerarios”. En 1963, el Presidente Kennedy exaltó “su larga lucha por el gobierno democrático no sólo en su país sino en toda el área del Caribe”. El propio Betancourt, en su último Mensaje presentado al Congreso Nacional como Presidente Constitucional (07-03-1964), afirmó que “hubo varios intentos de aventureros de toda laya para asaltar el poder…por medio de asonadas cuartelarías” y que resultaron fallidos “porque frente a ellos actuó con energía un gobierno que no se dejaba derrocar”.

Igualmente fracasó la insurrección guerrillera aprobada por el PCV en su III Congreso celebrado en marzo de 1961, lo que posteriormente ese respetable venezolano que es Pompeyo Márquez calificó (Tal Cual, 29-02-2008) como “un camino equivocado que hoy se niegan a reconocer, u olvidar que reconocieron como error, algunos que hoy están con Chávez”. Las guerrillas, también apoyadas por el MIR, fueron juzgadas después por el brillante parlamentario Moisés Moleiro (Ultimas Noticias, 29-10-1982) como “un error político de proporciones muy grandes e implicaciones muy costosas”.

Cuando Rómulo concluyó su mandato presidencial en 1964, Mariano Picón Salas escribió esto: “Entre aquel Rómulo Augusto que sirve de enterrador al Imperio Romano y no tiene ya fe ni coraje para oponerse a los bárbaros y el Rómulo de aquí, decidido, claro y combativo, todo son antítesis y diferencias; en el uno acaba un linaje, mientras el otro lo está fundando con gran responsabilidad y sensibilidad de Historia”.