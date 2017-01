Imposturas socialistas

En estos años de revolución que ya casi suman dos décadas hemos visto aparte de la destrucción del país de manera sostenida, afectando industrias, infraestructura, empresas, agricultura, ganadería, ni hablar del daño causado a la salud, la educación, la seguridad, la calidad de los servicios públicos entre otros, prácticamente se partidizó e ideologizó todo con los resultados que hoy tenemos expresados en hiperinflación, riesgo país, escasez de comida y medicinas, desempleo, inseguridad, y otros fenómenos diversos que son el resultado de la improvisación, los radicalismos, las estatizaciones, las expropiaciones y ese poco de inventos y experimentos ensayados desaprovechando el segundo mayor boom, ciclo e ingreso petrolero en nuestra historia paradójicamente nos hicimos más pobres para no decir miserables.

En este recorrido perverso que el país, su economía y la propia sociedad ha experimentado – y disculpen los dilectos y respetados lectores mi prosa dura y critica, para algunos injusta y radical – hemos podido constatar muchas conductas, posturas e imposturas, actitudes de muchos venezolanos y de algunos colegas a los que hoy vale la pena expresarles algunas muy breves reflexiones:

Primero, cuando decimos colegas no lo hacemos por el rasgo y condición de universitarios, porque sus conductas no son “universitarias”, han demostrado y ratificado no sólo ser reñidas con la ética, la moral y el buen proceder, serán colegas por tener un título de la Universidad o tal vez una licencia de conducir, más no procederes como universitarios.

Segundo, uno puede entender de algunos compatriotas y colegas cultiven el prurito o germen comunista, socialista y para usted de contar, pero el tener esas adherencias políticos partidistas y sus respectivas creencias no implica desconocer las fallas, las carencias, los radicalismos y los excesos a los que hemos llegado en Venezuela con daños patrimoniales, humanos, financieros que todos sabemos, la falta de autocrítica unida a fanatismo ha resultado ser un coctel nefasto en el alto gobierno.

Tercero, la universidad ha sido amplia, generosa, plural, formadora y a muchos les ha servido la institución cuando se trata de que la universidad les proteja, les dé cobijo, estudio, becas y demás, sin la retribución justa y correspondiente, a cambio la institución ha recibido improperios y maltratos materiales e inmateriales por doquier.

Cuarto, muchos connotados “colegas” después de disfrutar de becas, pasantías y estadías nacionales e internacionales en vez de venir a dictar clases, ejercer el magisterio, investigar, dirigir tesis, coordinar grupos y centros de investigación, en fin hacer labor de docencia, investigación y extensión simplemente se han ido de comisión de servicio de cuanta cosa pueda pensarse, van de cambur en cambur disfrutando las mieles del poder que el mismo régimen que maltrata a las universidades les brinda, se convierten en diputados, ministros, viceministros, directores, consejeros áulicos y demás, dándoles la espalda no sólo a la institución sino a los propios universitarios.

Quinto, si algo hemos aprendido y a la vez enseñado en las aulas de clase es a cultivar la tolerancia, el pluralismo y la diferencia, aspecto que no implica ser silente o dócil con quienes en nombre de ciertas creencias, credos, ideologías mal ponen a la institución, la mancillan y someten al escarnio público, en esta columna “Controversia” que tiene casi dos décadas de publicarse regularmente no serán nombrados por decencia mínima pero igual ustedes saben que han sido malos hijos con la Universidad que les dio estudio y demás.

Sexto, los colegas que verdaderamente le han aportado al país, a su economía e industria, a la seguridad y demás áreas y sectores en cargos de gobierno, son una excepción, y ciertamente se cuentan con los dedos de la mano. Parafraseando a los rectores al entregar los títulos los días de grado diremos ….. Señores colegas picaros “que Dios y las patria os premien sino que os lo demanden sus imposturas socialistas”.

