¿Informar o destruir?

Foto: EFE

Por Horacio Velutini

No comparto la personalidad de Trump pero indudablemente a traído un cambio a lo establecido y eso me gusta. No me gusta como los stream media en especial CNN, imponen su agenda anti Trump para aprovechar la angustia de quienes no votaron por él y ganarse esa audiencia, como no me gusta como arruinan la imagen de Venezuela para ganarse la audiencia latina.

Llevan a Venezuela al basurero sin diferenciar al país de un mal gobierno. Lamentablemente algunos piensan que esa forma de hacer periodismo ayuda a los cambios políticos deseados, aquí o allá, y no se dan cuenta que a estos medios lo que le interesa son el rating y las ganancias corporativas.

Creo que a Trump como dijo su hija: “hay que darle una oportunidad “ , es el presidente electo y así es la democracia.

Los opositores de Trump y lo medios, al igual que ocurrió en Venezuela, no quieren esperar a que termine su mandato y eso genera división y fanatismos de las dos partes.

Se están desatando unas fuerzas telúricas en USA que van a tener consecuencias indeseadas, como ocurrió aquí luego que seguimos (y me incluyo) a los medios super poderosos en aquel entonces, que nos llevaron al golpe de Estado del 11 de abril 2002, donde verdaderamente empezaron nuestras penurias que hasta hoy vivimos y que solo vino a atornillar y radicarlizar un movimiento de extrema izquierda y su modelo trasnochado de los años 60.

El stream media Americano solo va a lograr lo mismo con el gobierno de Trump: radicalizarlo y atornillarlo, tal vez al igual que aquí, va significar la ruina de esos medios super poderosos.