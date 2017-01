Juego “trancado”

Como mencioné en el último informe de 2016, “Desmoronamiento”, había una cantidad de eventos en marcha que podían o no cambiar el perfil del año 2017. Todo hace pensar que el efecto inercial del 2016 se internará con fuerza en 2017 y casi todas las predicciones que hice allí para el 1er semestre van en camino de ser cumplidas. Este será un año principalmente electoral, por lo que la explicación de cualquier evento deberá pasar también por allí.

La correlación de fuerzas entre gobierno y oposición, permanece sin cambios por lo que el gobierno continuará en su línea (plan de la patria) y la oposición también lo hará (buscando sacar al chavismo del poder). Pareciera haber un pacto no escrito entre ambos de hacer que el gobierno llegue a las elecciones del 2018.

Dentro de ese marco de actuación, la oposición deberá buscar una manera de organizarse que le evite desaprovechar las oportunidades (muchas y muy buenas) que desperdició el año pasado, en el cual hubo un retroceso real, no solo en la confianza que el pueblo opositor tiene en su dirigencia, sino en la unidad propiamente dicha, tal como los casos de las actuaciones fuera de línea de Avanzada Progresista de Henri Falcón y Un Nuevo Tiempo de Manuel Rosales. Perdió la ofensiva que llevaba y permitió que el gobierno se reacomodara y la pusiera a su favor.

Si la oposición no busca la manera de romper el statu quo se repetirán las experiencias del año anterior. No cabe duda que la MUD es una estructura electoral exitosa que debe ser preservada pues es el único punto de aglutinación de votos con que cuenta y eso se demostrará en las próximas elecciones donde dejará no mas de seis gobernaciones en manos del gobierno. Pero debería revisar la estrategia y abrir otros frentes formales, no solo electorales, que permitan una clara diferenciación de ámbitos de forma tal de organizar cada frente de oposición y utilizarlo aislado o conjuntamente, según marque la estrategia trazada, la cual debe ser actualizada y refrescada periódicamente para medir su efectividad. Lo cual debe tener, además, el propósito de permitir una participación más amplia de la sociedad.

Los ámbitos de actuación que hay hoy podríamos decir que son la AN, la MUD, los partidos políticos, las ONG y centros educativos, y la calle como manifestación visible de la opinión de la gente, ya sea que se manifiesten en pequeños grupos o en grandes marchas. Estos actúan con bajo y a veces ningún nivel de coordinación. Por ejemplo, las mesas de dialogo (si es que se restablecen) actúan como entidades autónomas sin por ejemplo ser apoyadas por manifestaciones de calle que respalden, que den legitimidad a los planteamientos de la mesa. Un caso interesante de movimientos aislados fue la declaratoria de Abandono del Cargo que impuso la AN a NMM. Todos, inclusive los que estaban votando, sabemos que es una declaración política que no tendrá consecuencias jurídicas. Pero hubiera sido más contundente, con más trascendencia, y sin duda con algún impacto, si hubiera sido acompañada por una marcha masiva que lo apoyara…que le dijera al mundo que esa declaratoria si podía tener consecuencias…no jurídicas, no políticas, sino reales y concretas. En fin, esa desarticulación y falta de orientación al logro y la efectividad, es inadmisible en la gravísima situación de hoy.

En cuanto al chavismo, como todos los años por esta fecha, anunció un nuevo gabinete y trató de generar entusiasmo en los empresarios (se reunió el Consejo Nacional de la Economía Productiva) quienes, con las reservas del caso y la desconfianza, acudieron buscando alguna esperanza. Quienes seguimos este tipo de iniciativas desde el 2013 cada vez creemos menos, pero siempre creemos algo. Hay que dar un voto de confianza porque de otra manera nos estaríamos entregando a la desesperanza, y esa no es una actitud empresarial. Sin empresa privada nunca saldremos de la trampa en la que nos encontramos.

Dependerá en mucho de la actitud real del gobierno y del discurso que se maneje una vez terminada la burbuja de la reunión en Miraflores. No se habló mucho ni de presente ni de pasado sino de un futuro que para poder lograrlo habría que cambiar tantas cosas que pareciera que con este modelo casi seguro, no van a cambiarse.

En quienes seguro no ha generado entusiasmo es en la gente…en el pueblo donde realmente cunde la desesperanza por temas concretos como escasez (medicinas y alimentos), inflación e inseguridad. El aumento del 50% en los sueldos sin duda le sirve a la gente aunque dure poco y haga daño a la economía. Lo mismo ocurre con los Clap: sirven, pero son limitados, poco frecuentes y tienen sobre precios…en realidad son el negocio de unos pocos que han ido migrando por diferentes áreas de la economía nacional creando arbitrajes y sacando ventaja de ellos. Toda política que acerque bienestar a la gente, aunque sea transitorio y limitado, debe ser bienvenida pues realmente la gente está pasando hambre, escarban la basura, piden comida y no siempre lo consiguen.

El nuevo gabinete da un mensaje múltiple. Por un lado confirma la voluntad de radicalización de la revolución al incorporar a TEA (Tarek el Aissami) como VPE quien viene de una trayectoria policial desde que fue ministro de relaciones interiores de Chávez y tuvo un perfil equivalente como gobernador de Aragua. El temor como iniciativa de Estado. Pertenece al círculo íntimo de NMM (junto con CF, JR, DR y EJ) y se entiende como un blindaje al cargo de presidente de NMM pues a partir del 10 de Enero, su salida, por cualquier motivo, sería sustituida por TEA y no por DC o alguien de su grupo.

Por otra parte, y repitiendo su experiencia en Aragua tendrá cercanía con el sector empresario, pero bajo sus condiciones políticas. De hecho, para este año espera armar una súper feria empresarial a nivel nacional como una ampliación de ExpoAragua que se realizó durante dos años seguidos. Recomendado por él es el nuevo ministro de economía Ramón Lobo (RL) quien viene de ser diputado a la AN y tiene formación tradicional al ser economista de la Universidad de los Andes, ser miembro del partido comunista y profesor universitario. Entiendo que es pragmático y propenso al dialogo por lo que es posible que durante un tiempo (relativamente corto, creo) habrá una flexibilización para permitir reposición de inventarios. Es posible que haya una devaluación fuerte del Dipro (actualmente en Bs. 10 por dólar) y hasta una posible unificación con el Dicom. Si bien son trascendidos, luce razonable por aquello de ir acercando la economía a la realidad: todos los valores tenderán a ajustarse por inflación…inclusive el dólar.

Si bien a RL se le dio un ámbito de acción más amplio que, por ejemplo MAPA, las áreas relacionadas con las divisas Cencoex y Corpovex siguen en manos del grupo de DC por lo que podría anticiparse que la devaluación no será muy fuerte (como podría querer el nuevo ministro) pues el diferencial cambiario para arbitraje de mercados seria menor. O sea, tal vez tengamos un espacio transitorio para reponer inventarios, e inmediatamente después vendrán nuevamente los controles y la intervención. Hoy el presidente le dijo formalmente a todo productor de materias primas que el 50% de su producción deberá ser vendida al Estado. Lo cual de hecho es una intervención que distorsionará todos los valores aguas abajo de esa materia prima.

Así como en la relación gobierno-oposición ninguno tiene la fuerza para imponerse sobre el otro, dentro del gobierno ocurre algo similar: ni NMM ni DC puede imponerse uno sobre el otro. Por eso la situación se mueve repitiendo año a año el mismo circuito de enroques que colocan una ficha hacia adelante e inmediatamente el otro grupo le pone otra hacia detrás.

El tema de fondo es el deterioro real de la calidad de vida y la falta de alguna medida que indique que las cosas pueden mejorar.

Volviendo al gabinete, Nelson Martínez como ministro de energía pareciera que se está preparando para sustituir a EDP en PDVSA. Y EJ como ministro de educación fortalece el ala madurista del gabinete y se asegura de que los cambios curriculares realmente ocurran. Hugbel Roa como ministro de educación universitaria viene de la AN y no sería tan relevante si no fuera por el ataque verbal contra el Cardenal Baltazar Porras. Es un mensaje a la Iglesia de que van a resistir a los embates externos. Podría decirse que es un gabinete defensivo preparándose a radicalizarse en todos los frentes. Por eso es posible que RL no dure mucho en el área económica y sea o bien opacado como ocurrió con su antecesor Medina, o que sea reemplazado.

Hay que estar atentos a las breves burbujas de oportunidades que irán abriéndose en este primer semestre, así como a la adquisición de empresas que es una actividad que las consultoras hemos comenzado a desarrollar. Aun los interesados como “early investors” son principalmente empresarios ya radicados en el país pero pronto comenzarán a presentarse los inversores extranjeros. Hay un espacio para los empresarios para participar en forma creativa en sentar las bases para un economía del futuro que mas pronto que tarde tendrá que aparecer, tal vez no por voluntad política sino principalmente por imperio de las circunstancias.

El hecho de que la revolución tenga como objetivo retener el poder en forma indefinida y volver a la nuestra una sociedad comunal, y que hasta ahora haya podido sostenerse, no significa necesariamente que vaya a tener éxito. En la medida que se deteriora la calidad de vida, debe apelar a medidas cada vez más fuertes y radicales y a una estrategia comunicacional y de propaganda que ”dibuja” un país cada vez más alejado de la realidad y la gente se da cuenta. En el discurso frente a los empresarios en el CNEP, NMM parecía que hablaba de un país que poco se parecía a la Venezuela que vivimos todos los días.

Una reflexión sobre Trump-Venezuela. Si bien habrá que esperar a que gobierne para ver si el Trump actual se sostiene en esas mismas tesituras o muestra un ángulo menos conflictivo, no veo al presidente ocupándose de Venezuela directamente, pues tiene muchos frentes internos y externos con mayor prioridad (aunque todo es posible…). Pero sin duda seremos afectados indirectamente por las negociaciones con Rusia (por el área de influencia), con Cuba y por el tema de la nueva geopolítica petrolera que en su caso privilegiará la producción interna versus las importaciones. Es posible que el Secretario de Estado tenga alguna agenda propia por el caso Exxon-Venezuela. Pero lo estructural de esta nueva situación es que gobernará el partido republicano que adversa frontal y decididamente al gobierno de Venezuela. Y recibirá una cuota de poder que hace prever que todas aquellas amenazas y listas y nombres que nunca terminaban de concretarse, ahora si lo hagan. Aun así es impredecible…desde nuevo mejor amigo hasta peor pesadilla.