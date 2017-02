La balada de la guerra imaginaria

Venezuela vive una de las peores crisis económicas de su historia. Los avances logrados en 40 años de democracia en busca del objetivo de diversificar la economía y desmontar progresivamente el modelo rentista petrolero, han sido mutados en retrocesos por el régimen instalado desde 1999.

Llevamos tres años de contracción económica, que en el año 2016 se manifestó, según el FMI, en una caída de 12% del PIB. La inflación, condecorada como la más alta del mundo, ha vuelto “polvo cósmico” (voz de ultratumba) el poder de compra del ingreso de los venezolanos, sin poder alcanzar el vuelo de precios de los bienes y servicios. El desabastecimiento y la escasez son el resultado inevitable de la cuasi destrucción del aparato productivo y de la insuficiencia de divisas, agravada por el desplome de los precios petroleros, para traer del exterior lo que internamente no producimos. Ante esa realidad, el régimen y sus corifeos, en vez de atacar las causas, recitan la balada de una imaginaria “guerra económica”.

He dibujado el abreviado mural de la tragedia existente. Las consecuencias están a la vista. La pobreza y el hambre se retratan en las figuras de las personas que se doblan en las calles buscando comida en las bolsas de basura o en los niños desnutridos que se desmayan en las escuelas o en los desposeídos que se acuestan a dormir habiéndose alimentado sólo una vez al día.

Los que ejercen el poder, además de negarles el voto a los venezolanos, les niegan el derecho al bienestar. Se resisten a la rectificación y no toman las decisiones que, más allá de falsas posiciones ideológicas, aconseja hasta el más elemental sentido común. Mencionaré las tres más solicitadas por los economistas. El país no puede seguir encapsulado en la coraza de un control de cambios, medida que se implementa a corto plazo para equilibrar la balanza de pagos y no, como está ocurriendo, por más de 13 años. El país no puede seguir con un control de precios que coloca a éstos por debajo de los costos de producción, con la secuela de empresas quebradas o cerradas. El país requiere el cese de la hostilización al sector privado para lograr la recuperación de la economía.

Y no se oiría más la balada de una guerra inventada.