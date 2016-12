La celda iluminada

Un acontecimiento de enorme trascendencia y significación universal, anida también en la celda de un preso político. En la radical soledad de sus reflexiones, creyente o no, se sabe parte de una humanidad llamada a realizarse en los principios y valores que dictadura alguna puede aniquilar.



Jesús va a nacer a su lado y, por más sufrimientos que lo explique, en la intimidad de las dificultades extendidas a su propia e inmediata familia, dibujará una sonrisa plena de esperanzas para irritación de sus celadores y torturadores. Poco le importarán las intrigas del verdugo de turno, superando la confusión que llega inevitable a cada instante, barrida por la certeza que concede una recta consciencia.



El gobierno desconoce y banaliza la situación de los presos políticos y, sospechamos, algo parecido ocurre en ciertos sectores de la oposición devorados por el éxito mediático. Pareciera que hay una suerte de macabra habilidad de exaltación en quienes, creyéndose consagrados políticos que disparan sus discursos asamblearios, apenas arriesgados a no alcanzar el automóvil que los espera a la salida de la sede legislativa, desconocen el vivo drama de los que están detrás de las rejas por un delito de consciencia.



A veces, revisamos la nómina de los detenidos por corto, mediano y largo tiempo en las cárceles de Pérez Jiménez, por citar un caso, constatando el posterior olvido de sus sacrificios, mientras que otros copaban la escena política inventándose un heroísmo de ocasión. E, incluso, más allá de la publicidad del partido al que principalmente pertenecían, luego, los llamados guasineros debieron organizarse para luchar por lo que entendieron como sus legítimas reivindicaciones.



Jesús nace en cada celda, iluminándola, de aquellos que tan injustamente son víctimas de la saña gubernamental, incomunicados, enfermos, angustiados. Los más jóvenes y los más viejos, como los policías prisioneros por los sucesos de abril de 2002, no dejan de comulgar en la esperanza que debemos compartir.



@LuisBarraganJ