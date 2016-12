La crisis del venezolano y su autodestrucción

¿Qué le hicimos a Venezuela por querer ser vivos?¿De verdad hay un beneficio? Foto: Pixabay

Miguel R Carpio Martinez

@carpioeconomics

Reza el refrán que todos los días sale a la calle un tonto y quien lo agarre es de él. Los venezolanos siempre hemos ponderado de forma importante nuestra viveza, es parte de nuestro gentilicio. Sin embargo, creo que la crisis nos ha convertido en miopes y somos incapaces de ver cuánto daño le está haciendo esa viveza criolla al prójimo, a nuestra sociedad.

A pesar de que se suele ver a la economía como una ciencia vinculada netamente con números, es importante recordar que su fundamento es el estudio de la conducta del individuo. Sí, los dólares, la ganancia y el rendimiento son importantes, pero la conducta humana detrás de esas cifras y cálculos es la esencia, el génesis de todo.

A diario vemos personas que están al acecho de incautos que se equivoquen, porque ese error les puede generar un beneficio. Alguien que se equivoque y dé mal el vuelto, un profesor que sume mal la nota para beneficio del alumno, el que transfiera a una cuenta equivocada, en fin esas situaciones que nacen de la buena intención pero que pasan factura porque, de acuerdo a algunos, la buena fe no es suficiente.

Cuando manejamos por las calles nos cansamos de ver abusos y más abusos. Gente que se come la flecha, no respeta el rallado, se come la luz y por favor no hablemos de los motorizados, ellos son un híbrido entre un Neandertal y Depredador (sí ese que le hizo la vida a cuadros a Schwarzenegger). Quizás haya un beneficio temporal por la acción, pero ¿qué ocurre con los son víctimas de la acción? Pues dos cosas, en primer lugar se van a sentir mal, defraudados, molestos, tristes y segundo, se ha abierto la puerta para que en algún momento futuro ellos obren igual, total si los demás lo hacen …

Hay una premisa básica en economía que dice que las personas solo optaran por una decisión si ésta les genera un beneficio y como ya dije, una mala acción puede generar un beneficio temporal, pero qué pasa con la persona a la que hemos defraudado y que en un futuro quizás obre igual. ¿Qué le hicimos a Venezuela por querer ser vivos?¿De verdad hay un beneficio?

Cada gesto de “bravo” le roba instantes de alegría a un venezolano, ¿no lo vemos? El verdadero éxito no viene a aprovechar los errores de otros y menos tratar de buscarlos. El éxito de verdad viene de explotar nuestras virtudes, de intentar ser mejores cada día y no hablo de ser unos tigres en nuestro desempeño profesional, hablo de ser buenas personas.

Sé que usted, el que lee, ha tenido momentos de dicha al hacer una buena acción: ceder el paso en una cola terrible, abrirle la puerta a un anciano, ayudar a un niño a conseguir a su mamá en un supermercado, señalar a una cajera que dio más vuelto del debido. Es cuestión de multiplicar esos momentos.

La crisis actual nos ha hecho pensar erróneamente que con otro gobierno Venezuela va a mejorar. No digo que mucho de eso es cierto, pero también es cierto que con otro gobierno y la misma sociedad, eventualmente caeremos en lo mismo.

*Economista

Profesor UCAB