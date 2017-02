La preeminencia de las encuestas electorales sobre lo programático

Los venezolanos vivimos en la incertidumbre y la indignidad, nos sentimos humillados ante la incapacidad de encontrar una salida a un régimen que ha destruido al país. Pero más allá de nuestras penas y de nuestra justa indignación, queremos soluciones, queremos claridad de objetivos y lamentablemente no vemos trabajos serios en esta dirección, es decir, todo los esfuerzos están dirigidos a una única materia, lo electoral, que si bien es una prioridad, la misma debiera estar conectada a una política de Estado más substancial y esta política es la que no vemos. Intentemos explicar por enésima vez esta opinión.

En Venezuela hemos sostenido reiterada y fastidiosamente, estamos en presencia de una estrategia geopolítica diseñada por la élite política cubana, quien aprovecho la influencia de Hugo Chávez en América Latina y los altos precios petroleros que ocurrieron entre el 2009-2013, producto del surgimiento de las economías llamadas emergentes, los sucesos de la primavera árabe y la crisis diplomática del programa nuclear de Irán entre los años del 2011-2013, para diseñar una especie de “Guerra Fría” en América Latina y el Caribe.

La élite política cubana, ha entendido desde siempre que, para los EE.UU. América Latina y el Caribe reviste un interés importante, fundamentalmente Venezuela, Brasil, México, Perú, Chile, Argentina y Colombia, pues estos países poseen casi el 50% del agua dulce del mundo, las mayores reservas probadas de petróleo y submarinas, además de grandes yacimientos de gas y ríos lo cual la dotan de importante energía hidroeléctrica, la mitad de la biodiversidad del planeta se halla en América Latina y el Caribe.

Sumémosle a lo anterior las estrategias de las grandes potencias en el tablero geopolítico actual las cuales están orientadas de una parte, por la OTAN y los EE.UU. mientras que en la otra parte, se encuentran Rusia y China. Ambas partes conforman la nueva realidad geoestratégica de la política del mundo de hoy.

La realidad anterior tiene como sustrato la peligrosa crisis del Medio Oriente la cual cada día se agudiza mucho más. Imaginemos sólo por un momento que ocurriría si el nuevo Presidente de los EE.UU. (Donald Trump), decidiera dejar sin efecto el acuerdo nuclear con Irán y prosigue la política que ya inicio respecto a la presencia de Israel en los territorios de Palestina. Mientras las monarquías árabes no muestran ningún interés en asumir regímenes democráticos. Pero mientras todo esto ocurre en uno de los territorios más conflictivos del mundo, los EE.UU. les vendieron en el 2012, 66 mil millones de dólares en equipos bélicos.

Como vemos pues, se trata de una situación geopolítica y geoestratégica demasiado compleja, que no puede ser atendida por liderazgos que no poseen un promedio de formación mínimo, que les permita entender la complejidad en que se haya sometida Venezuela y piensen aldeanamente, que la situación se resuelve con un par de elecciones internas.

Tampoco se trata de demandar fórmulas mágicas que acaben con el desabastecimiento, la inflación, el desempleo, la crisis de los servicios públicos, etc. y aparezca entonces un mesías capaz de apelar a la desesperación de la gente y venderle unas ideas simplistas como la de que una vez realizada las elecciones y se inicie la transición, las reformas políticas y económicas serán automáticas, es decir, no presentan un programa o algunas ideas creíbles y andan desesperados porque se produzca alguna decisión electoral para postularse de nuevo a cargos de Gobernaciones u Alcaldías. Soy de los que cree que con estos “caballeros” hay que estar vigilantes, no vaya a ser se traduzcan en lo que una vez escribió George Orwell; “en tiempos de incertidumbre la gente está dispuesta a creer en los más tremendos disparates”.

No es posible que un dirigente político diga: “Estoy impactado por la situación de Venezuela (…) la gente quiere soluciones a los problemas y pareciera que la agenda política va por un lado y la de los ciudadanos por otro”, e inmediatamente agregue; “La tarjeta mi negra ahora tiene más vigencia y fuerza y representa un enfoque más apropiado de lo que debe ser un subsidio directo…” hágame el favor!! No se trata de pedir que presenten un programa económico donde se delinee la política fiscal, la política monetaria u otra, o que se explique la ecuación para el cálculo del Cambio Real Implícito. Pero por favor!!, tampoco disparates, pues lamentablemente hacia no puede haber cambios esperanzadores cuando se dice que a la tarjeta “Mi Patria”, hay que anteponerle la tarjeta “Mi Negra”.

Ante la incertidumbre económica y política por la cual está atravesando el país, no podemos volver de nuevo a castrar el conocimiento, el talento y la inteligencia, en aras de los indicadores de popularidad de las encuesta hacia a determinados “liderazgos” .

En las coaliciones o alianzas electorales no pueden continuar predominando exclusivamente, los criterios de orden pragmático electoral. En la actual situación de crisis económica sin precedentes que estamos padeciendo, los errores individuales no son tan graves, como los errores colectivos, por lo tanto los discursos para salir de esta requieren de una explicación más allá del análisis económico, pues los errores en las decisiones sobre esta materia, no se cometen por carecer de los instrumentos de análisis adecuados, sino por la incapacidad política colectiva de las alianzas electorales, pues muchas de estas se llevan adelante por los indicadores de popularidad de las encuestas, sin tomar en cuenta la compatibilidad política de las definiciones programáticas, pues al parecer, en esto nadie repara, es decir, pareciera que bastara con que el dirigente se encuentre bien posicionado en las encuestas. Y es que lamentablemente en las direcciones políticas de los partidos, hace ya bastante tiempo, está prohibido pensar, he de allí el cansancio o el hartazgo de muchos venezolanos por la política y los partidos.