Las Órdenes del Führer

En la Alemania nazi, Hitler podía dicar órdenes que tenían vigor de ley se les llamaba “Führer Befehle”. Podía dictar las medidas que le vinieran en ganas sin preocuparse por su condición antijurídica. En los tiempos actuales vemos algo parecido en las “Executive Orders” de un Presidente de los Estados Unidos como Donald Trump y en decretos de dictadorzuelos como Nicolás Maduro.

Veamos algunos de esos decretos que se publicaban en la época de Hitler y ahora se dictan muchas veces en horas nocturnas y que nos sorprenden y asustan cuando los conocemos al amanecer.

En el nazismo:

La Führer Befehl de 1939: Decreto que justificaba la muerte de niños y adultos incapacitados conocida con Acción T4. Dicha acción es considerada la base para el Holocausto,=,

El decreto conocido como Fall Weiss (caso blanco), según el cual si Polonia cambiaba su política frente a Alemania, ello podría justificar una intervención militar contra ese país.

La “Kommissarbefehl “ u Orden del Comisario, del 6 de junio, según la cual por el hecho de que los “Comisarios” comunistas se valían de métodos de guerra barbáricos, había que fusilarlos tan pronto como fueran capturados.

El decreto de diciembre de 1941 conocido como “Noche y Neblina”(“Nacht und Nebel) según el cual se ordenaba eliminar a cualquiera que “pusiera en peligro las seguridad de Alemania en territorios ocupados”/

En octubre de 1942, la Kommando Befelhl (Orden de Comando) que disponía que a todos los comandos a los que se enfrentaran las fuerzas nazis en Europa y África había que matarlos de inmediato, sin fórmula de juicio, incluso si portaban uniforme o si trataban de rendirse.

Ya cerca del final de la guerra, el 19 de marzo de 1945, Hitler dictó un decreto que ordenaba la destrucción de toda la infraestructura alemana para impedir que la utilizaran la fuerzas aliadas (Befehl betreffend Zerstörungsmaßnahmen im Reichsgebiet). Se le conoció como “Decreto Nerón” en alusión a la orden del emperador romano de incendiar Roma.

Las Órdenes Ejecutivas de presidentes de los Estados Unidos

En un artículo publicado por Victor Horn en la página web de American Free Press, bajo el título: Executive Orders: Their Use and Abuse by Many U.S. Presidents (Órdenes Ejecutivas: Su Uso y Abuso por Muchos Presidentes de los Estados Unidos), se dice lo siguiente:

El Presidente Barack Obama sigue los pasos de previos presidentes como Bill Clinton y George W. Bush, cuyo desprecio a los frenos y equilibrios constitucionales fue con frecuencia evidente en la ráfaga de órdenes ejecutivas e instrucciones (EOs) presidenciales (PDDs) en un esfuerzo por pasar por encima del Congreso.

Algunas veces se utilizaron para establecer programas para empleados de oficinas ejecutivas o para ayudar a agencias adscritas a la Casa Blanca para cumplir con sus deberes, las EOs y las PDDs cada vez se están utilizando más como medio para pasar por encima del debido proceso legal de legislación apropiada.

A través de estas órdenes Obama sigue los precedentes de sus predecesores, obviando el proceso legislativo y confiándose más en dictar él mismo las reglas a través de varias agencias gubernamentales y zares escogidos a voluntad. Y si bien Obama no alcanza a anteriores presidentes como FDR, quien dictó increíbles 3.522 EOs y Woodrow Wilson, quien firmó 1.807 EOs, valiéndose de la mismas está sobrepasando los límites para los cuales se les había previsto.

Si bien Obama se valió de Órdenes Ejecutivas porque el Congreso le impedía aprobar leyes y tomar decisiones, aunque algunos de esas Órdenes pudieran considerarse injustificables, Donald Trump ya está dictando órdenes ejecutivas que son inconstitucionales e ilegales o absurdas. Por ejemplo, la orden de empezar a construir un muro a lo largo de la frontera con México; la orden de aumentar el impuesto a las importaciones provenientes de México en un 20% para con ello financiar la construcción del muro que pretende que México pague; y por último la orden aprobada en la madrugada del sábado 28 de enero que prohíbe el ingreso a los Estados Unidos de ciudadanos de siete países de religión musulmana, orden ésta que ha causado la indignación y la protesta de un inmenso número de ciudadanos americanos, de la comunidad internacional y la reacción de jueces federales y de miembros de Congreso, incluso de su propio partido.

Las “Órdenes” del Führer en Venezuela

El caso de Venezuela, bajo Chávez y Maduro es aterrador. Sin tantos los decretos y la órdenes semejantes a las de Hitler que citarlas todas tomaría páginas. Vamos a referirnos tan solo a algunas de ellas:

Son incontables los casos en los que ordenó la ocupación y expropiación inmediata de inmuebles sin seguir el procedimiento previsto en la Constitución y en las leyes; las órdenes de apresar a opositores e incluso de condenarlos a la pena máxima; el cierre de empresas que, según él no cumplían con sus órdenes; las órdenes de desconocer sentencias de tribunales nacionales e internacionales. Maduro ha seguido el ejemplo de Chávez y ha ido aún más lejos: ordena desconocer la autoridad de la Asamblea Nacional; somete la aprobación del presupuesto a la Sala Constitucional; ordena aumentar el salario mínimo sin importarle el impacto inflacionario de la medida; suprime el billete de Bs. 100 y ordena que deba cambiarse en un plazo de 72 horas – plazo éste que se ha visto obligado a ampliar por las violentas protestas de los ciudadanos afectados. Más recientemente, acaba de aprobar un decreto que establece que el día miércoles 2 de marzo de 2017 es festivo por los actos de conmemoración del caudillo Ezequiel Zamora a los que según él deben asistir la mayoría de los venezolanos. “Maduro actúa irresponsablemente al estar decretando días no laborables sin justificación valedera”, escribió el parlamentario José Guerra en su cuenta de Twitter tras el anuncio. Maduro se ha convertido en un fiel e irresponsable imitador de Adolf Hitler, pensando como Luis XIV que “El Estado soy yo, o del jurisconsulto romano, Ulpiano, quien afirmaba: “Quod principi placuit legis habet vigorem.” (Lo que le place al príncipe tiene fuerza de Ley).