Líderes de la oposición venezolana dislocados

No es cuestión de opiniones ni de posiciones políticas, ni de simpatías por unos a cambio de desagrado con otros. El drama de la oposición venezolana, de sus integrantes, amigos y comunicadores cercanos es que generan mensajes que activan en las mentes de los venezolanos confusión y aturdimiento.

Esta aseveración no está sustentada en una simple opinión ni en fogonazos emocionales algo muy frecuente en los humanos y de los cuales con frecuencia al tiempo nos arrepentimos. Voy a tomar como referencia planteamientos científicos muy modernos, me refiero a un funcionamiento de la mente, a un funcionamiento particular que le facilita a la mente producir historias.

Hay un mundo de redes cerebrales que le aprueban a la mente producir recuerdos, y por lo tanto, esta función se convierte en una narradora de historias. Es decir, quien nos cuenta nuestras historias es nuestra propia memoria, quien le da sentido, por ejemplo a lo que llamamos felicidad. Quien nos hace confiar en un líder o grupo de líderes son sus mensajes más recientes los cuales se convierten en recuerdos. En conclusión, la mente produce un tipo de recuerdo, el recuerdo presente, en base a las experiencias actuales. En este caso toman como fundamento los mensajes diarios que generan los políticos de oposición.

Lo lamentable es que los mensajes que genera la oposición: líderes, amigos, etc., son confusos, imprecisos, cada líder va por su lado y lo que han logrado es crear en el pueblo venezolano una historia y un cuento nada creíble y hasta percibido por la mayoría de los venezolanos como absurdo.



@LuisJUzcategui