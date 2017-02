Lo que importa es la Victoria del país

La corrupción y el narcotráfico es un tema harto trillado en este régimen de oprobio, tal vez por ello el informe de John E. Smith, director interino de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros de los EE.UU. que involucra al Vice-Presidente de Venezuela Tareck El Aissami en la facilitación del envió de grandes cargamentos de drogas desde Venezuela, no cause tanta alarma.

El 23 de Julio de 2014 fue arrestado en el aeropuerto internacional Queen Beatrix de Aruba el Mayor General retirado Hugo Carvajal, ex director de Inteligencia Militar por su presunta participación en operaciones de narcotráfico. Ante esta detención, la Cancillería venezolana se pronuncia a través de un comunicado en los siguientes términos: “Venezuela rechaza enérgicamente la detención ilegal y arbitraria del funcionario diplomático venezolano, portador de pasaporte que lo acredita como tal; Hugo Armando Carvajal Barrios, llevada a cabo en la isla de Aruba por parte de autoridades holandesas”. Cuatro días después, el 27 de julio de 2014, fue liberado por haber sido detenido de manera ilegal, dada su condición de diplomático y por haberse violado el artículo 13 de la Convención de Viena que le otorga inmunidad diplomática.

El 9 de abril del 2013, el diario la Verdad de Maracaibo en el Estado Zulia, reseña el caso de Saúl Abocbaicana condenado a 15 años de cárcel. En esta reseña el diario La Verdad señala lo siguiente:

“A Saúl le dijeron que estaba detenido por tráfico de drogas y que irían a un laboratorio, ubicado aproximadamente a 10 kilómetros de donde estaban, en territorio colombiano. Le pidieron que mostrara las palmas de sus manos y luego le taparon el rostro con una capucha. Lo montaron en un helicóptero y lo llevaron a Santa Bárbara, en el municipio Colón. Luego lo encarcelaron junto con tres colombianos en una celda del municipio Jesús María Semprún. Ahí está desde 2009.” (http://www.laverdad.com/sucesos/24856-llevan-cocaina-como-gasolina.html).

A este nivel de lectura, usted amigo lector se estará preguntando; ¿Cuál es el objetivo de estas reseñas periodísticas”, pues bien, resulta que la narrativa dominante de la oposición durante estos 18 años de tragedia chavista, ha sido la denuncia de todos estos casos y el secuestró de las instituciones democráticas por parte del régimen, es decir, que si el régimen es una dictadura narco corrupta, difícilmente a través de las instituciones controladas por este, obtendremos respuestas ajustadas al llamado “Debido Proceso”, pues no existe una institución judicial independiente ajustada a la ley y la Constitución tal y como lo evidencia la actual Sala Constitucional del TSJ.

El otro problema estriba en que estas denuncias de la oposición, no han estado inscritas en una política que amalgame una fuerza plural con un proyecto político capaz de trascender el puro interés electoral, como si ello fuera la única expresión legitimadora de la democracia. El resultado de esta política puramente electoral, es una población irritada ante un escenario político cuya interacción partidista no ha producido nada nuevo como tendríamos derecho a esperar, dada la situación crítica del hambre como resultado del desabastecimiento y la inflación desbocada de la economía.

Desafortunadamente el activismo político de los partidos de la oposición no está ideológicamente articulado a un análisis epistemológico que explique los factores políticos, económicos, sociales, culturales y hasta históricos, que están vinculados a esta tragedia chavista. He venido insistiendo en esta columna hasta la necedad, que mientras no se entre en el análisis a profundidad del juego geopolítico mundial y los intereses geoestratégicos de la Habana en América Latina y el Caribe. Difícilmente construiremos una política alternativa coherente al Régimen.

La lógica de la política de la oposición, no puede continuar siendo manejada por los operadores electorales de los partidos, pues lamentablemente el activismos partidista no tiene la formación requerida para entender que, en la lucha política se generan grandes contradicciones dialécticas producto de las interacciones sociales que se van produciendo en el desarrollo de la lucha producto de la subjetividad de las masas.

Los operadores electorales de los partidos son activistas políticos que pretenden imponer sus ideas de modo irracional sin tener ninguna base científica de lo que discuten. He da allí la explicación de su desprecio por la discusión teórica. “Este es un país que está en ebullición, hay hasta 20 protestas diarias pero disgregadas, entonces vamos a ver cómo nos conectamos, porque una cosa es mucha gente y otra es presión social organizada. Hay que acelerar las cosas (…). Este país no está desesperanzado sino confuso, urgido de que le

digan para dónde ir”, declaro Ángel Oropeza el recientemente designado Secretario Político de la MUD.

Difícilmente se le puede decir a un país para dónde ir, sino hay militantes de las ideas movilizando al país, sino administradores de las estructuras burocráticas de los partidos. Conocer es la premisa fundamental de quien pretende convertirse en un activador de masas y en esta dirección soy de la opinión que no se ha hecho lo suficiente por remediar esta deficiencia. La confusión a la que alude Ángel Oropeza está determinada en mi criterio, por la percepción que tiene la población de la oposición, pues la percibe demasiado vulnerable ante el régimen, como fuera de contacto con la compleja realidad política y económica que cada día se profundiza más.

Pareciera como si la oposición tuviera una visión nublada sobre la situación política del país producto de los intereses de las agendas personales de algunos dirigentes políticos de los partidos, que parecieran obstaculizar un acuerdo consensuado en torno a una política que le proporcione coherencia y totalidad en la acción, más allá de los eventos electorales. La población poco ha visto en estos 18 años de tragedia chavista, cosas gratificantes de los llamados espacios de poder de la oposición, vale decir, de las Gobernaciones, Alcaldías, de los diputados de la oposición en los Consejos Legislativos Regionales. “Espacios de poder” controlados por hombres de la oposición.

A manera de reflexión final apunto; que los jefes políticos de los partidos no pueden continuar rodeándose de una guardia de fieles activistas y cerrarle el paso al debate teórico para el análisis y la discusión de la compleja realidad política del país, pues ello trae como consecuencia, que las decisiones no trasciendan la zona gris del pragmatismo genérico del “así funcionan las cosas”, en tanto ello profundiza la confusión a la que alude Ángel Oropeza, por cuanto al venezolano común no se le provee de conocimientos importantes para la toma de sus decisiones políticas, ya que lo que predomina, es el pragmatismo y las asimetrías de la información sin insumos ideológicos, pues lo importante es reclutar y sumar gente en el objetivo de lograr beneficios políticos personales, utilizando las estructuras administrativas –burocráticas de los partidos. Es esto lo crea confusión, pues no hay una medida entre los intereses propios, o de grupo, en las organizaciones políticas, empresariales u otras, y los intereses del país.

Debido a lo anterior, estamos obligados a desmontar la visión de que en los partidos lo que predomina es una trama de intereses particulares y para ello, debemos superar el pragmatismo utilitario y encajar en las discusiones de las organizaciones sociales del país el debate de las ideas, es decir, un debate de principios que nos allane el camino de la transición y la reconciliación para construir la victoria del país, no la victoria de un partido o de un determinado líder.