Lo que la MUD no ha dicho y debe decir públicamente

He venido observando que, salvo algunos dirigentes de la MUD, la gran mayoría de ellos, les saca el cuerpo al tema político real, que ha causado la catástrofe económica social y moral en Venezuela. A pesar del poco conocimiento que tengo en política, para mi es evidente, que el marxismo leninismo, o comunismo, que el gobierno, ha estado intentando instalar en el país, tratando de emular a Cuba; es la única causa directa de la catástrofe que vivimos. Desde un principio, la MUD ha debido utilizar este argumento, para desenmascarar al gobierno de esta maniobra política absurda de hacernos creer, que el socialismo del siglo XXI, es democrático, pacífico y permite el desarrollo y la paz en el país.

Nadie en la MUD ha tenido la voluntad política, de sacar este tema a la discusión abierta y pública. Nadie ha tenido ni siquiera el valor, por ejemplo, de hablar de la súper población de empleados, que mantiene el gobierno con casi 40 ministerios y cerca de 4 millones de empleados públicos. Tampoco sobre la inmensa masa de trabajadores, que administran las empresas del gobierno, la gran mayoría de ellas, confiscadas o expropiadas a sus dueños por el Estado. Nadie toca el tema de la destrucción masiva del aparato productivo privado, que ayuda al país a progresar, para sustituirlo por un aparato productivo estatal deficiente, creado para general susidios, que por lo general terminan con balance económico en rojo.

Nadie ha levantado la voz de protesta, cuando el ministro de Energía y Minas y a la vez presidente de PDVSA, decía delirante, que PDVSA es roja rojita, que ahora es de los trabajadores, y que es declarada socialista. ¿Como se explica, que un alto funcionario, califique a PDVSA, empresa petrolera, como socialista? Ignora ese cavernícola, que precisamente las empresas petroleras, para poder dar ganancias económicas, deben ser administradas con el sistema económico del libre mercado, ya que, por la esencia misma de su estructura de funcionamiento, son totalmente capitalistas. El colmo, es que el presidente Maduro, en un alarde inusitado de populismo, les haya prometido a los trabajadores, que estarán reubicados en todos los niveles de la organización de la empresa. Hay un dicho muy popular que dice así: “zapatero a sus zapatos”.

Sin ánimos de ofender ni restarle importancia al obrero petrolero; ¡me pregunto!, ¿como pretende el chavismo restarle importancia a la meritocracia?, cuando ésta, es la política administrativa correcta, en una industria petrolera que permite, que sus trabajadores mejoren permanentemente, y que vayan ascendiendo en los diferentes niveles organizacionales en la empresa por méritos propios. No por ser leal al comunismo. Creo que ni China ni Rusia se han atrevido a tanto.

Los opositores quisiéramos oír en estos momentos a un dirigente de la MUD, decirle al pueblo de Venezuela, que dentro un probable nuevo gobierno, se procederá a privatizar aquellas industrias que estén dando perdidas económicas, y o a aquellas empresas típicas del sector privado, que no requieren estar en manos del estado por razones obvias.

Oír a un líder de la MUD decir positivamente, que vamos a construir una nueva Venezuela llena de empresas privadas, con empleados entrenados y bien pagados, que tengan poder adquisitivo para comprar lo que deseen y se merecen, sería muy positivo. También nos gustaría oír decir a la MUD, que el rentismo y el populismo en Venezuela van a desaparecer. Ello, porque no será necesario utilizarlo, puesto que Venezuela será autosuficiente en reducir la pobreza extrema a niveles tan bajos, que las responsabilidades sociales del gobierno serían mínimas.

Uno de los flagelos que permiten libremente los gobiernos totalitarios, sobre todo los gobiernos marxistas leninistas, es el de la corrupción. Tienen el control de absolutamente todo y roban impunemente a nombre de la revolución. Sus altos líderes lo permiten y hasta lo incentivan a hacerlo, para luego tenerlos controlados y afectos al gobierno, aun cuando se hayan convencido de lo contrario. La MUD, debe señalar al venezolano, que el nuevo gobierno erradicara la corrupción.

Ojalá, la MUD revise sus estrategias y las reordene, para que la realidad y efectividad en sus mensajes, le lleguen al pueblo. He oído varias veces a críticos de la oposición decir, que ésta no tiene un programa de gobierno, y que el gobierno si lo tiene. La MUD, tiene la obligación y necesidad moral de aclararlo. Entiendo que dentro de la MUD existen partidos políticos cuya ideología es socialista. Esto, quizás pudiera ser una limitación de la MUD, para no enfatizar en atacar y rechazar al socialismo. Sabemos que existe una diferencia entre este socialismo democrático y el socialismo marxista leninista o comunismo. No obstante, debe aclarar este tópico, sobre las diferencias y bondades de ambos socialismos.

No he oído a la MUD, admitir su preferencia por el sistema económico de libre mercado o capitalismo. En una oportunidad, oí a María Corina Machado de la MUD, mencionar algo en favor del sistema capitalista. Esto es tan vital para el futuro de Venezuela, que no percibo la idea del porqué no se hace. Si el gobierno odia al capitalismo, por el contrario, la oposición debe amarlo y defenderlo. Al fin y al cabo, la reinserción del capitalismo en nuestra economía es sustancialmente una única solución, para salir adelante en el desarrollo integral de Venezuela.

Hace poco, plantee en uno de mis escritos, que la MUD debería escribir un boceto de las líneas principales de un programa de su gobierno y hacerlo público. Los venezolanos queremos y debemos saber que, no vendrán más sorpresas, como la que nos dio el socialismo del siglo XXI. Debemos ser inteligentes y honrados, al decirle al pueblo, que iremos en dirección opuesta a la del gobierno actual. Esto evita sorpresas desagradables a la hora de gobernar. Por ejemplo, aclararles que las misiones no son la solución correcta, para mejorar sus necesidades de asistencia social de los más necesitados. Debemos decirles a los venezolanos, que será necesario privatizar algunas industrias bajo la administración del gobierno o Estado. Debemos decirle también, que habrá que reducir la burocracia a niveles normales. Habrá que decirles, que PDVSA tendrá que ser reestructura para hacerla más capitalista y mejorar su rol y eficiencia.

Habrá que revisar de nuevo la constitución de la república para corregir las ambigüedades y blindarla contra sus violaciones por el propio gobierno. Debemos decirle al pueblo, que seremos severos contra los empresarios sinvergüenzas; y amistosos con los empresarios honestos que se apeguen a las leyes del país. Habrá que adelantarle al país, que, en el nuevo gobierno, los militares tendrán que ir a sus cuarteles, para cumplir la misión constitucional que les otorga ésta, de velar por la seguridad de la república, en lugar de vender su conciencia a gobiernos de turno.

Venezuela necesita saber de las intenciones del nuevo gobierno democrático, que todo el país espera. Habrá que adelantar las acciones necesarias y decirles, de aplicar muchas de estas medidas, las cuales probablemente las califiquen de impopulares. Habría que informar, sobre las nuevas políticas públicas, necesarias darle solución a los problemas vigentes, en: mejoras en la constitución, garantizar mejoras en la macro economía, aumentar los empleos, mejorar la (ayuda social, educación, salud, vialidad, servicios), cumplir con el pago de la deuda, aumentar los ingresos en divisas, levantar el control cambiario, combatir la delincuencia, establecer políticas anticorrupción, promocionar nuevos negocios, incentivar al capital privado para que inviertan en el país, mejorar los planes de jubilación, mejorar protección a la infancia, mejorar la protección del ambiente, etc.

No se trata de pedirle a la MUD, que elabore un programa de gobierno en detalle. Ese programa de gobierno tendrá el tiempo apropiado para hacerse. Simplemente, de trata de que la MUD, a través de sus declaraciones, se refiera a otros temas políticos tan importantes, como la comida, la salud y el dinero. Es tiempo de que la MUD, de a entender al menos, los lineamientos o líneas y directrices maestras, de lo que sería un gobierno opositor, para mejorar la calidad de vida del venezolano.

Es decir, en lugar de atacar y atacar, por tacar, debería promover y promover, para informar sobre lo positivo a esperar de la nueva Venezuela, que reemplazara al gobierno actual. Venezuela está bien y clara en lo desastroso de este gobierno. La población no tiene información clara sobre lo positivo del probable nuevo gobierno. Por el contrario, muchos de los chavistas que desean votar por la MUD, tienen temores de perder, algunos beneficios que les proporciona actualmente el gobierno, cuando se instale el nuevo gobierno de la MUD. “Siempre es mejor, luchar positivamente por algo que deseamos lograr, que negativamente en contra de algo que deseamos destruir”. Pensamiento extraído del Mentalismo, la primera de las 7 leyes del universo.

Entiendo que algunas personas podrían argumentar que, primero hay que salir del gobierno, antes de ofrecer soluciones a los problemas existentes. Esa argumentación es parcialmente cierta. El asunto es, que estamos ante una situación inédita, jamás vivida en Venezuela, donde una oposición democrática, pretende sacar a un gobierno comunista del poder y éste último no lo permite. Por lo tanto, debemos hacer máximo uso del ingenio y de la sagacidad, para lograrlo.