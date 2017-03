Maikel, de la misma calaña que Nicolás

Espero que el señor magistrado Moreno, presidente del TSJ, no se ofenda porque yo lo clasifique dentro del mismo tipo, calidad o naturaleza que el señor Maduro, presidente de la República; ni viceversa, que no se ofenda Maduro al compararlo con Moreno. Son de la misma condición, entiéndase, índole, patrón, calibre o calaña.

La elección de Michael Moreno como presidente del Poder Judicial es una bofetada a la dignidad de nuestro pueblo. Nunca antes había presidido nuestro máximo tribunal -ni siquiera en las dictaduras de Pérez Jiménez o en la de Juan Vicente Gómez- un asesino, sentenciado así por los tribunales. Tampoco nunca antes un ser ignorante e insensato como Maduro había ocupado la presidencia de la República, ni había hecho tanto mal y producido tanta destrucción en la vida social, económica, política y moral de la República. Se dice que Juan Vicente Gómez no sabía leer ni escribir -tengo fundadas dudas de que eso fuese así- pero lo que sí es seguro es que se rodeó de intelectuales, académicos, especialistas y profesionales para armar su gabinete ejecutivo, mientras Maduro se rodea de incapaces peores que él, que ya es mucho decir.

Así como Maduro no llena los requisitos para ser presidente de la República, Moreno -quien no tiene currículum sino prontuario- no podría nunca, en un Estado de Derecho- ser magistrado, menos aún presidente del máximo tribunal. En 1989 fue judicialmente declarado asesino, fue condenado por el homicidio del joven Rubén Márquez, mientras se desempeñaba como “oficial de segunda”, miembro de la policía política de la época, de la extinta DISIP. Dos años antes, en 1987, fue encontrado responsable del homicidio de otro joven en Ciudad Bolívar. Estuvo preso con dos policías, “logrando turbiamente la libertad en muy corto tiempo”.

En la época del chavismo fue abogado defensor de Richard Peñalver, como se recuerda, el “pistolero de Puente Llaguno”. Más tarde como juez hará desastres, forjaría actas en el caso de los comisarios, que tiene presos por lustros a varios inocentes policías metropolitanos. Maikel Moreno es el juez que va a condenar a Leopoldo López, es el juez que priva de libertad a Carlos Ortega, presidente de la CTV, y a Carlos Fernández, presidente de FEDECÁMARAS. Hará negocios con CADIVI, y es allí donde forja su primera gran fortuna. Ahora es multimilmillonario, con innumerables propiedades, hasta cuenta con una línea aérea. En una oportunidad fue destituido como juez por corrupción, pero ahora, más allá de que en el prontuario de Maikel Moreno se le vincula a mafias dentro del poder judicial, hoy está elevado a la condición de presidente del Tribunal Supremo de Justicia, cabeza del Poder Judicial.

Maikel Moreno como que está dateado, pareciera que intuye que algo va pasar en Venezuela, por lo que a él le sería bueno tener otra nacionalidad, una especie de tabla de salvación, y es así como se casa en Estados Unidos en 2012 con una cubana -por cierto bastante mayor que él- que tiene actualmente la nacionalidad americana. Viaja 32 veces a Miami en los años 2012 y 2013, y comete fraude migratorio en los Estados Unidos, un matrimonio falso con la pretensión de obtener la documentación que le permita vivir en ese país. Descubierta la situación, se divorcia de la cubana-americana, a la cual le había pagado $ 50,000 para el matrimonio, y luego cuando esta lo vio en el apremio por divorciarse, le pidió $ 100.000 más. Afortunadamente para él, tiene “ahorros” suficientes para esa bagatela. Ahora está casado con una joven dama de doble nacionalidad, venezolana e italiana, y está solicitando la nacionalidad italiana, no sin trabas importantes, se la negaron o van a negar.

Ese TSJ presidido por un delincuente es el instrumento que utiliza Maduro para enfrentar y ningunear a la Asamblea Nacional, y para que le apoye en todas las sinvergüenzuras que se le ocurren. Es hora de levantar nuestra voz contra el régimen, contra esta locura que no debe seguir. Calle y más calle abre la puerta. Que la calle no calle.

