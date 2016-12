Mi deseo de navidad

Tantas cosas se pueden pedir en esta noche de Navidad. Cada quien tiene su mundo y lo vería acorde a esto. Si a mi me dieran un solo deseo pediría esta noche:

“La reconciliación de los venezolanos para recuperar nuestra autoestima como nación”

Los años de pelea y polarización han desprestigiado a Venezuela. Esa lucha sin cuartel y el rencor, los viejos prejuicios sumados a los errores de ambos bandos y el deseo de destrucción de uno al otro, nos hacen ver como un estado fallido ante el mundo, un lugar terrorífico que no se puede ni visitar.

Eso solo nos complica mas la existencia a quienes vivimos aquí, en nada ayuda ese desprestigio que no cambia gobierno, lo contrario solo lo afianza.

No negamos que hay dificultades pero necesitamos tener la seguridad que nos da la autoestima y el apoyo del mundo sobre todo de los Venezolanos en el extranjero para superarlas.

No es solo salir del gobierno de turno como tenemos décadas haciendo por que lo consideramos malo, léase Lusinchi, Perez, Caldera, Chávez y ahora Maduro, “es cambiar algo que no estamos haciendo bien, no solo a alguien que lo esta haciendo mal”, como dice Luis Vicente Leon; es decir, tenemos que cambiar nosotros como principio fundamental.

Es un deseo, a algunos le gustara a otros no, pero entiendo hay libertad para cada quien escoger el suyo propio.