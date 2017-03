No + socialismo

Cualquiera que haya leído bien el libro “ El otro modelo ” -algo que algunos de sus autores no hicieron- entendió que el objetivo de la tesis ahí presentada sobre los derechos sociales es la construcción de un nuevo socialismo incompatible con el mercado. (Para un análisis más detallado sobre el tema se puede consultar mi libro “ La Tiranía de la igualdad “.) Y si usted cree que estas son meras ideas que no pasarán a tener mayores efectos prácticos, quiere decir que no entiende lo que está en juego. Pues este desmantelamiento del sistema de mercado paso a paso del que habla Atria comenzó con Bachelet y sin duda continuaría con Guillier o cualquier gobierno heredero de la Nueva Mayoría.

Por eso resulta tan chocante ver a sectores de derecha ocuparse mucho más de inflar sus egos atacando amargamente a quienes defendemos la sociedad libre y combatimos el peligro del populismo socialista, que de intentar frenar a la izquierda filo chavista. Allamand y sus intelectuales de cabecera (Herrera, Mansuy y algunos de sus ayudantes) son un ejemplo lamentable de ello. No solo muestran una y otra vez que no saben de economía atacando el sistema de libertades de los Chicago boys mantenido por la Concertación, sino que exhiben una sintonía alarmante con el antiliberalismo filosófico de Atria y la izquierda colectivista. En el fondo, su esfuerzo apunta a resucitar esa derecha nacionalista y estatista que en el pasado pavimentó el camino a la izquierda radical, precisamente por compartir el mismo antiliberalismo.

