¿Pacifica, Constitucional, Democrática y Electoral?

A 25 años del 4 de febrero y 18 de la barbarie chavista, sería oportuno preguntarnos ¿Qué opciones tenemos de salir pacifica, constitucional, democrática y electoralmente de esta tragedia, ante un mundo que vive hoy los momentos más peligrosos de la historia posterior al fin de la guerra fría, lo cual está precipitando acontecimientos de orden global que están enfrentando a la principales potencias en la lucha por Un Nuevo Orden Mundial. Situación está que crea inevitables tensiones y dificultades crecientes.

Planteo lo anterior como interrogante, porque soy de la opinión que las direcciones políticas de los partidos de la oposición, parecieran estar creyendo que lo que ocurre en Venezuela nada tiene que ver con el mundo exterior. Sólo ello explica que desde el 2003 (14 años) hallamos mantenido una “guerrita” espuria entre dictadura y democracia sin abordar seriamente las sensibilidades condicionantes de la geopolítica y se piense que la situación que hoy vive Venezuela se resuelve dentro del modelo liberal democrático, es decir, a través de unas elecciones que provocarían una transición pacífica, constitucional, democrática y electoral.

Sin embargo, la realidad se ha encargado de mostrar que la geopolítica ha vuelto a ocupar la primacía en la compleja matriz de factores que determinan los intereses en la lucha por la instauración de Un Nuevo Orden Mundial. Es esto precisamente lo que explica que Ramiro Valdés Méndez un General cubano de 84 años dirija políticamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) siendo que la élite política cubana tiene una vasta experiencia en materia geopolítica.

Pero mientras todo esto ocurre, las direcciones políticas de los partidos de la oposición en Venezuela, parecen haberse quedado congelados en el resultado del fin de la Guerra Fría que hizo suponer a Francis Fukuyama El fin de la Historia y el triunfo definitivo del sistema-económico liberar democrático al cual están apelando las direcciones políticas de los partidos para su propuesta de una transición “pacífica, democrática, constitucional y electoral” en Venezuela, sin al parecer tomar en cuenta, que las circunstancias y las ecuaciones de la geopolítica después de 26 años se han complicado hasta tal punto que, pensar en una solución de la compleja realidad política-económica de Venezuela en estos tiempos dentro del sistema-económico liberar democrático, se ha convertido hasta ahora, en una especie de ficción si comparamos el discurso de muchos de los dirigentes políticas de la oposición, con los debates políticos, sociales y económicos que hoy se están dando en el mundo.

El avance de la extrema derecha, la crisis de la socialdemocracia y con esta, la crisis del Estado de Bienestar en Europa, la implementación de políticas de seguridad reactivas que ha provocado que en el Medio Oriente se hayan fracturado las alianzas que mantenían los EE.UU. en la región, lo cual ha traído como consecuencia un significativo y peligroso despliegue militar por parte de la OTAN y Rusia. Problemas todos estos que hay que evaluar dentro de la perspectiva geopolítica en la que se encuentra inmersa Venezuela en estos tiempos.

En el contexto de lo escrito hasta ahora, tiene razón Armando Duran cuando apunta en su última columna lo siguiente: “que el supuesto retraso, no técnico o político, ni de poca importancia, sino posiblemente definitivo, como resultado de la aplastante derrota chavista el 6-D, puede que sea la nueva meta oficial, gobernar a partir de ahora sin medias tintas ideológicas ni pendejadas formales, oposición aliada y consultas electorales, prácticas heredadas por conveniencia circunstancial de la tradición puntofijista”. La referida cita nos conduce a pensar que el régimen continuara apostando por su agenda dictatorial, combinada con una retórica “democrática” con lo cual condicionara cualquier elección este año. Agreguémosle a lo anterior la advertencia de Ramos Allup: “Régimen narcorrupto chavomadurista ilegalizará partidos oposición a través 4 comadres CNE luego a MUD con sentencia sala inconstitucional del TSJ”.

Visto todo lo anterior, cabe preguntar; ¿Mientras el régimen condiciona cualquier transición a su agenda electoral totalitaria, existe alguna probabilidad de que se produzca algún avance en la salida propuesta por las direcciones políticas de los partidos de la oposición, es decir, una salida pacífica, constitucional, democrática y electoral, o será que se persigue continuar con el cuento de que no se puede renunciar a los espacios políticos que hasta ahora sólo ha beneficiado a determinados dirigentes políticos como acertadamente apunta Armando Duran; “la finalidad común de no renunciar, entonces ni ahora, al objetivo de que haya “próximas” elecciones, aunque las administre y manipule el régimen. No necesariamente para cambiar de presidente, gobierno y régimen, que fue la oferta electoral que le dio el triunfo del 6-D a los candidatos de la oposición, sino para no perder los espacios que actualmente ocupan (…) no es una transición hacia la democracia y el estado de Derecho, sino la transición que ya está en marcha del segundo hacia el tercer gobierno del régimen chavista”.

Ya tenemos experiencia de anteriores elecciones que han estado condicionadas a la agenda y al discurso del régimen y esto no cambiara, mientras la centralidad del debate político de los partidos de la oposición, continúe con sus contradicciones internas sin dedicarse a elaborar una política alternativa al Chavismo que defina con claridad la propuesta del modelo político, económico y social que permita construir consensos más allá de los intereses sectoriales en función de superar la tragedia de estos 18 años.

Los desafíos de estos dos años (2017-2018) son de tal magnitud que no pueden abordarse con una unidad fragmentada por intereses personales mezquinos. De no superar la fragmentación de la unidad, la historia continuara siendo una narración esfuerzos fracasados.