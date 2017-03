Preguntas al aire

Hay preguntas que tienen respuestas fáciles. Por ejemplo, por qué la Fiscal Ortega se niega a investigar el asesinato de José Manuel Vilas; por qué la juez Marjorie Calderón sentenció a policías metropolitanos inocentes; por qué el fiscal José Luis Orta imputó a Antonio Ledezma y el juez Miguel José Graterol Maneiro lo mantiene preso; por qué los fiscales Narda Sanabria y Franklin Nieves, este último arrepentido, imputaron a Leopoldo López, la juez Susana Barreiro lo sentenció y los magistrados de la Sala de Casación Penal lo mantienen preso; por qué la juez militar mayor Claudia Pérez de Mogollón dictó privativa de libertad al general Baduel; por qué fue imputado el profesor Santiago Guevara con la ridícula acusación de traición a la patria.

Las respuestas son obvias: porque esos fiscales y jueces, son delincuentes, al igual que el presidente de facto, El Aissami, Diosdado, José Vicente y otros jerarcas rojos. Es decir, han cometido delitos al violar la Constitución y las leyes.

Hay otras preguntas, más difíciles de responder, que ameritan ser dirigidas a gente de la oposición: ¿Por qué a los líderes de los partidos democráticos les resulta difícil ponerse de acuerdo cuando el tema no es electoral? ¿Por qué algunos políticos y opinadores predican que esta dictadura empezó recientemente? ¿Acaso no es cierto que una dictadura comienza en el momento en que por primera vez el Ejecutivo viola la Constitución y las leyes y los otros poderos permanecen pasivos? La dictadura tuvo su inicio el 13 de noviembre del 2001 cuando por Decreto Ley el presidente aprobó varias leyes anticonstitucionales.

¿Por qué algunos políticos y opinadores descalifican las actuaciones de la sociedad civil que se iniciaron con el movimiento de la Asamblea de Educación?¿Será que entendieron tarde la naturaleza del régimen, que antes eran filochavistas o que fueron pusilánimes cuando las circunstancias requerían coraje?

¿Por qué Capriles denunció hace meses que dentro de la MUD había cómplices del régimen y a la fecha no ha dado nombres? ¿Por qué descalificó a Juan Carlos Caldera por pedirle dinero a Ruperti, y anunció que estaba expulsado de su proyecto, pero todavía el pedigüeño sigue en su partido y es representante ante el CNE?

¿Por qué Manuel Rosales declara que ¨Mi liberación perturbó a factores de la oposición que desatan guerra sucia en las redes sociales¨, y no señala nombres, ni rebate esas acusaciones?¿Por qué algunos opositores dedican su mayor esfuerzo a criticar destructivamente a los partidos de la MUD? .

¿Por qué será que algunos opinadores como Ibsen Martínez y Carlos Raúl Hernández critican que Lilian Tintori se haya reunido con Trump para informarle sobre las violaciones de los derechos humanos? ¿Será que piensan que el apoyo internacional no tiene valor y que es preferible callar? Aclaro que disiento de las políticas y actuaciones de Trump, pero esa reunión fue importante ¿Acaso es apropiado el lenguaje de Carlos Raúl cuando escribe que los políticos responsables directos de esas gestiones ¨quieren esconder su torpeza con la única habilidad que poseen: hacer que el populacho elegante trasmita por twitter su condición infrahumana y su purulencia moral.. y así pudimos ver a licenciados (Salamanca sin natura) y damas de utilería escupir montones de ratas muertas y hablar como en los lenocinios de Manila¨. Todo un escrito que envidiaría cualquier tirapiedras rojo.

¿Por qué será que a Ibsen le parece ¨primitivo¨ que alguien divulgue una foto de un guardia nacional agrediendo a ciudadanos? ¿Será que considera positivo no hacer denuncias? ¿Por qué será que este articulista considera que ¨ el más grave error fue no haber hecho presiones de calle desde el comienzo de Maduro¨, pero condena las acciones en contra de Chávez?

Estas y otras preguntas podrían tener varias respuestas. A la mayoría de nuestros dirigentes les reconocemos méritos. Nos gusten o no, es lo que tenemos y debemos apoyarlos y criticarlos constructivamente. Por su parte algunos dirigentes deben reflexionar sobre el por qué no tienen una aceptación mayoritaria a pesar del rechazo masivo al régimen. Ciertos opinadores tienen todo el derecho a defender sus puntos de vista, pero ojalá no propinaran golpes bajos y en términos groseros a quienes sufren los rigores del régimen.