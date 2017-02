¿Qué es el chavismo?

A los 25 años del 4 de febrero de 1992, fecha en que apareció públicamente como movimiento golpista, sigue en pie el debate sobre la caracterización ideológica del chavismo. ¿Es una autocracia que se viste con añoranzas épicas? ¿Una dictadura clásica con predominancia militar o es una neo-dictadura que efectúa elecciones, pero las pervierte? ¿Un despotismo que avanza hacia el totalitarismo y oficia un culto personalista cuasi religioso a su líder fallecido? ¿O, como creen muchos, un remedo del castrocomunismo?.

No olvidemos que, al comienzo, el chavismo se definió a sí mismo como “un árbol de tres raíces”, que se nutría con las ideas de Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora; posteriormente fue asesorado por el sociólogo neonazi Norberto Ceresole que postulaba, en sustitución de la democracia, una “posdemocracia” de poder concentrado en la troika “caudillo, ejército, pueblo”; de súbito se inclinó por “la tercera vía” entre el capitalismo y el comunismo; luego se declaró “marxista” el 15 de enero de 2010 (a pesar de que su ductor, Chávez, antes había confesado que “de forma superficial” había leído “elementos” del marxismo y, por tanto, no era marxista: véase “Habla el Comandante”, de Agustín Blanco Muñoz, página 398); y finalmente, el chavismo se proclamó como “socialismo del siglo XXI”, denominación en uso, siguiendo al teórico alemán Heinz Dieterich. Como se ve, todo un variado e indigesto menú ideológico.

Yo siempre he creído que Chávez y su movimiento no han profesado realmente ninguna ideología. No pueden estar inspirados en las ideas de Bolívar porque han entregado la soberanía nacional a Cuba, tampoco es una neo-dictadura porque ahora se niegan a las apariencias de la formalidad electoral, y, antes que marxistas, son sólo la caricatura de un capitalismo de Estado a la usanza de la antigua Unión Soviética y de la Cuba actual.

La falencia ideológica se complementa con el pragmatismo de no soltar el poder y amasar riquezas. A los chavistas, que no tienen principios, poco les importa el Estado de Derecho, se burlan a diario de la Constitución y escarnecen la voluntad popular representada por la Asamblea Nacional.

Venezuela, en manos del chavismo, corre el riesgo de extraviar su destino.