Qué mamadera’e gallo

El 6 de diciembre, los venezolanos le dimos a la MUD dos terceras partes de la AN. El 5/1 de 2016, el nuevo presidente del Parlamento le puso plazo al gobierno de seis meses y fijó la agenda de 2016: la salida de Maduro.

Capriles, precandidato presidencial, propuso el RR e hizo el esfuerzo por hacer suya, y solo suya, esa iniciativa. Cada precandidato hizo su propuesta: Henry Ramos la enmienda para recortar el período, María Corina “la Constituyente” y Voluntad Popular “Ninguna de las anteriores, vamos a la calle a pedir la renuncia”. Necesitaron cuatro meses para acordarse con el RR y se le dio una ventaja insólita al gobierno.

El 11 de agosto, Henry Ramos declaró: “Elecciones regionales no son prioridad”, y David Smolansky lo siguió el 20 de octubre. No se puede exigir respeto al Estado de derecho y al mismo tiempo sugerir que el CNE deje de celebrar elecciones en el momento que manda la Constitución. ¿Después como exijo que se respete?

Esa elección no tenía que cumplir ningún requisito en el CNE ni en el TSJ y significaba la derrota de los dirigentes fundamentales del Gobierno en por lo menos 20 estados. Esa era la elección y la despachamos nosotros mismos.

Mientras los líderes de la MUD se manifestaban más contrarios al diálogo, el 12 de septiembre, Diosdado Cabello revela que ha habido encuentros con la oposición. Tres días después, Chúo lo reconoce e indica que “las reuniones no fueron secretas sino privadas”.

El 26 de octubre, Henry Ramos anuncia con euforia desde una tarima: “El 3 de noviembre vamos a Miraflores a notificarle a Nicolás Maduro el veredicto popular”. Tres días después se suspendió.

Luego, se dijo que el único diálogo posible era para ponerle fecha al RR y terminaron en la mesa de diálogo acordando: “1) trabajar de manera conjunta para combatir toda forma de sabotaje, boicot o agresión a la economía venezolana y 2) avanzar en la superación de la situación de desacato de la AN”. ¿?

En 2017 inicia la AN con la desincorporación inaudita por tercera vez de los diputados electos por el pueblo de Amazonas y con la declaratoria de ausencia absoluta del Presidente y la ilusión de que en 30 días tendremos elecciones presidenciales. Nos siguen paseando en la montaña rusa de expectativas y frustraciones sucesivas.

No me digan que estas cosas no deben decirse en aras de preservar la unidad.

