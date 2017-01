¿Qué nos queda?

“Prefiero la verdad a la paz” Miguel de Unamuno

La sola lectura del documento que serviría de base para el reinicio del diálogo, provoca dos sentimientos igualmente legítimos; ira de un lado y del otro, desesperanza. El primero es furia que solivianta el espíritu y exaspera, ante el cinismo y la mentira que caracteriza al oficialismo e irradia a los mediadores pienso, por permisivos y lisonjeros y en cuanto al otro, constato una grosera insinceridad sin propósito de enmienda. ¿Cómo creer en eso?

Lo cierto es que no se vislumbra luz en esos abismos de simulación que acompañan un diálogo monologico como el que pretende el chavismo que ya mostró a lo que viene con las designaciones y enroques recientes. El chavismo no asume responsabilidades ni se piensa hacer cargo del desastre. Quiere seguir en la cima al costo que sea necesario pagar. La oposición por su parte; apenas supera su estupor entre ingenuidades y vacilaciones que hacen dudar de su claridad estratégica. Fallaron en la AN y terminó el año y empezó otro y entretanto, todo sigue igual. Pobres, vacuos, perdidos, amorfos.

Llamemos las cosas como debe ser y digámoslo a los cuatro vientos para tal vez tallar en el hierático pueblo a golpes de veracidad. El país continuo su tránsito dando tumbos y exhibiendo fatiga. Un marco de carencias y falencias nos contiene fenomenológicos y la propuesta no supera sino el presente que repite al pasado, sin futuro ni expectativas. El chavismo no sabe hacer distinto, incapaz, mediocre, vil como lo sabemos es. La crisis radica en esa pesada viga que el poder nos impone a rajatablas. No son los problemas los generadores de la crisis sino la indisposición a abordarlos y domeñarlos.

Paralelamente; la centrifuga del conocimiento se acelera, nos descerebramos a diario y van nuestros vástagos a dar en el salto a todas partes con tal de irse de aquí. Internamente; la descomposición social apareja la disminución de la actividad económica y entre ambas cuecen una clase social, la antisocial, capaz de todo y contra todos. Sin remordimiento alguno, el gobierno dinamita las bases educativas y prepara una generación de eunucos, ignorantes y atrasados. Las instituciones crujen o mutan silentes vacías del sentido que racionalmente las legitimaba. No hay Estado, solo este gobierno y la caterva de landros, ignaros y legos que la integran.

Solo el hambre crece, la desnutrición infantil y la de nuestras mujeres, el miedo, la rabia oculta en el pecho, la desconfianza ante los demás e incluido los vecinos, la cobardía y la amenazante resignación destacan en el rostro de los compatriotas. Frente al mundo nos vamos quedando atrás. La violencia ruge irracional y solo perdona a los conspicuos de la nomenclatura con sus camionetas blindadas y sus esbirros como escoltas. El resto es victimado cotidianamente y banalizada la experiencia, sin embargo. Los guarismos de criminalidad se incrementan exponencialmente y la producción que dio otrora confianza y movilidad a la sociedad se cae, en la barrena del modelo económico petrolero fracasado. El cono monetario llega para instrumentar eficazmente la inexorable hiperinflación ligada no al estancamiento sino a la regresión.

La Fuerza armada ya no es del país sino del gobierno. Sin inquietudes sobre soberanía, adulantes, alabarderos. Pretorianos al servicio de Nerón y dispuestos a incendiar la ciudad inclusive. No hay honor ni valor ni patriotismo en ella, también inficionada de concupiscencia y mediocridad. Sus cuadros altos ahítos de dominio, prebendas, canonjías, divisas, complicidad. Los oficiales medios, resolviéndose como pueden y sin escrúpulos asociados al régimen de facto que prevalece y aprovechando cada oportunidad para medrar también y abajo el lumpen inconsciente.

Sin justos en la justicia, además, confirmamos nuestra decadencia porque como se infiere del pensamiento de Bolívar, cabe decir que sin justicia no es viable la república ni la libertad, ni la dignidad. La traición la teje esa piara deletérea que desde su medianía ofrece el alma a cambio de figuraciones y acomodos. Segundones y segundonas como les gusta decir convertidos en estelares de pacotilla, en sátrapas de esta hora.

Deficitarios pues en casi todo estamos los venezolanos y el déficit alcanza a la ciudadanía que se frivoliza en el análisis y quiere soluciones que le lleguen como una epifanía, una revelación o una sorpresiva madrugada de tiros y vítores. ¿Pero solo eso nos queda?

Las respuestas a esa interrogante, debemos darlas nosotros, pensándolo bien, aunque con poco tiempo me temo para acciones. Hemos esperado mucho como el pueblo cubano esperó. Ojalá no sea también para nosotros tarde como lo fue para ellos.

@nchittylaroche