Qué viva México

Por Horacio Velutini

No vivo en USA y tampoco tengo planeado hacerlo, pero como visitante observo esa tensión que trae la no clara política migratoria del gobierno de Donald Trump, la cual sin duda alguna va a ser menos amigable que la anterior administración.

No es un estudio que he hecho, es sólo una percepción, una cierta sensación de “you are not welcome any more”, no al turista, pero si con el inmigrante en general. Tal vez se siente más con el latino, que anda calladito a ver si pasa desapercibido, sobre todo si no tiene su “green card”.

Aun así se debe reconocer a los millones de Norte Americanos, sobre todo en la costa Oeste, que apoyan con cariño a sus inmigrantes, quienes muchas veces hacen trabajos que pocos quieren hacer.

Leí en el periódico que Daniela Vargas, de 22 años de edad, quien llegó a los 7 años de Argentina y había sido beneficiada temporalmente por el programa de Barack Obama “Deferred Action for Childhood Arrivals” fue detenida para ser deportada, luego de dar una palabras en un evento que promovía en Mississippi “consciencia sobre lo que significa deportación para quien sólo conoce y reconoce a Norte América como su país”.

En el café donde leía este artículo “Women Held After Speaking About Her Deportation Fears” en el NYT, le pregunté a la señora que estaba en la caja registradora: “¿de dónde es usted?“, me respondió secamente al estilo de Europa del Este: “de Hungría” y le sonrío como típico venezolano.

Luego a quien me trae el café, le pregunto lo mismo y con una sonrisota dice: “México” y me indica que su compañera, que estaba a su lado, es un Vietnamita que quiere aprender español y me señala a la gorda, allá al fondo en la cocina lavando platos quien es también Mexicana.

De repente la Húngara dice en voz alta para que quede claro: “yo soy ciudadana”, como diciendo “ellas no lo son, si alguien va a tener problemas son ellas”. Me pareció un poco fuera de lugar, yo no soy del hoy temido “ICE Immigration and Customs Enforcement”, pero me imagino que para ella era importante dejarlo bien claro “just in case”.

Realmente debe ser un tiempo de angustia para muchos que quieren estar en este país, el cual cuenta con 61 millones de inmigrantes. De la población Norte Americana el 14% son inmigrantes, de los cuales 15.7 millones se estima ilegales y de los cuales, la mitad son Mexicanos.

Pero ya no es la que más está creciendo, los asiáticos están llamados a superar a los latinos en las próximas décadas como inmigrantes, ahora hay que ver como irán a cambiar estas estadísticas en estos próximos años.

Me acerco a la mexicana a tomar mi taza de café y le digo al oído: “Viva México” y ella se sonríe y dice: ” y viva México”. Me gusta ese orgullo mexicano, yo lo tengo igual pero Venezolano.