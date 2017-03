Reglas de Oro

Esta semana de carnaval no tuvo los anuncios que en materia cambiaria se esperaba que hubiera. Eran medidas que se iban a lanzar para cubrir y desinflar una arremetida de la oposición a principios de enero cuando el tema de los billetes de 100 dejó al gobierno muy vulnerable, y que no ocurrió: la oposición estaba ocupada arreglando sus problemas internos los cuales aún persisten.

Si bien hay conciencia en el gobierno de que es una medida económicamente necesaria para facilitar la reposición de inventarios, esta no se lanzará hasta que sea políticamente necesaria. Regla de oro para entender lo que nos pasa en Venezuela: lo político estará por encima y en reemplazo de todo lo demás.

El otro tema que llevó al VPE por segunda vez en poco tiempo al programa de TV de JVR, fue el de la incorporación de TEA en la lista Clinton y en el Departamento del Tesoro de USA. Si bien el gobierno se está defendiendo comunicacionalmente con todas las herramientas a su alcance, la desconfianza que genera y la reputación negativa que se ha construido, hacen que tenga efectos muy bajos en lo internacional, y que toda la estrategia sea de cara a lo interno, al núcleo que lo soporta que está en el orden del 30% para el chavismo y del 18% para NMM. En este caso el nivel de reconocimiento público de TEA es bajo y este tema lo está fortaleciendo en el mapa del chavismo como un nuevo héroe de la revolución. Parece evidente que algún daño ha causado esta situación a nivel del chavismo civil y militar, especialmente en los grupos no maduristas, los cuales no pasarán una factura inmediata, sino que acumularán fuerzas para presionar escenarios favorables. Otra regla de oro: toda comunicación o mensaje que salga del gobierno tendrá como destinatario principal al grupo de gente que lo apoya…y solo como rebote estará dirigido al sujeto del que se trate.

Un tema desapercibido fue el nombramiento en la ONU del nuevo mediador por el conflicto del Esequibo, el noruego Dag Nylander que estará activo hasta fin de año, momento en que si no se llegó a un acuerdo pasará el caso al Tribunal de la Haya; situación contraria a la posición que sostiene Venezuela. Esto es importante por la avanzada que han hecho diferentes empresas petroleras en la zona, especialmente Exxon vinculada al secretario de estado Tillerson lo cual casi con seguridad se alineará a la estrategia de Trump para Venezuela, la cual aun está difusa. Tanto es así que da pié a que el gobierno de Venezuela aun pueda decir que las cosas que pasan son “coletazos de la administración Obama”.

Hay que rescatar los análisis que hicimos hace un par de año sobre este caso, en los cuales recomendábamos que el pragmatismo debería imponerse por sobre lo ideológico. Hay unos avances importantes en las reservas y en la exploración en la zona, y Guyana juega el papel del país pobre atacado por una “potencia”, que viene a ser Venezuela. Hay que estar atentos a la evolución del negocio petrolero en la zona. Otra regla de oro: entre el pragmatismo y la ideología siempre prevalecerá la ideología…pues se podrá perder a las mayorías, pero se fortalecerán las minorías propias.

Está terminando el verano en el sur y con eso se reavivarán los temas relacionados con el Mercosur, tales como la alianza con la UE a la cual Venezuela se opone. No pareciera que Mercosur vaya a activar su carta política contra Venezuela considerando que el ámbito de acción seria la OEA y allí está EEUU con la fuerza necesaria para darle valor a las decisiones. En el caso de USA se da la dicotomía de ser al mismo tiempo el “enemigo” mas importante de la revolución y su principal proveedor de dinero fresco.

El precio del petroleo tuvo algunos repuntes, los cuales si bien no son relevantes le dan al gobierno una capacidad de maniobra extra para seguir afrontando su crisis frente a la cual ha demostrado capacidad comunicacional, política y económica para manejar, ámbitos sobre los cuales sigue teniendo control. El social parece ser el único ámbito sobre el cual pudiera recibir sorpresas, pues aun teniendo el control, no puede manejar el 100% de la socio emocionalidad de la gente y por allí podría arrancar una situación desestabilizadora, la cual solo tendría chances de prosperar si la FAN decidiera no reprimir. Entre el camino fácil de la flexibilización y el áspero de la radicalización, siempre se preferirá el último…

Mientras tanto la situación interna del país sigue su deterioro en lo económico, en lo político y en la social, lo cual pareciera ser el estado ideal para la consolidación del chavismo pues en ese entorno mantiene la gobernabilidad de sus bases, las cuales han ido mostrando una fidelidad importante en momentos críticos como los que se viven.