Tres noticias comentadas

La Fiscal general Luisa Ortega asistió a un “Congreso” en Brasil, donde repitió las mentiras que son esenciales en la versión fantasiosa del régimen castrochavista, difundida en todas y cada una de las declaraciones de los voceros del Oficialismo, transmitidas a los cuatro vientos por los medios secuestrados por la pretenciosa “hegemonía comunicacional”. Analicemos algunas de las cobas que sirvieron de excusa a la Fiscal para justificar su turismo en Río de Janeiro;

Logros del sucialismodelsiglo21: “el combate de la pobreza, el desempleo, la deserción escolar y la exclusión social”: Tras 18 años de roboilusión, tenemos más pobreza, más ranchos, más deserción escolar (con menos calidad educativa), más exclusión (de opositores, que son el 80% de la población). “fortalecimiento del sistema de justicia penal”: Jueces que no llenan los requisitos de ley para estar en esas posiciones (sobre todo en el TSJ), una mayoría en condición temporal, liberan a los delincuentes en menos tiempo del que toma atraparlos, hay 96% de IMPUNIDAD CRIMINAL en la Venezuela castrochavista. “la depuración de los cuerpos de seguridad del Estado”: el falso empleo, por la perjudicial política chavista de ENCHUFAR a sus seguidores en todas las Nóminas de oficinas y empresas que controle el Oficialismo, lo cual atenta contra la Economía y facilita el crecimiento de la Delincuencia, cuando en lugar de DEPURAR, ENCHUFAN a malandros en la Policía, las FFAA, o las paramilitares e inconstitucionales milicias y colectivos. “el uso de la fuerza policial para capturar a los responsables de los hechos punibles”: Es evidente que los únicos hechos punibles para el régimen manejado desde Cuba, son los vinculados con actividades OPOSITORAS, para esas sí hay de sobra funcionarios y tanquetas, y reprimen con exceso y brutalidad. Tenemos más de 100 presos políticos, y miles de opositores han sufrido persecución, detenciones, torturas, juicios amañados, etc. “aumento de la violencia en el país, producto de un conjunto de antivalores”: Nombra la soga en la casa del ahorcado. Precisamente la VIOLENCIA la estimulan y promueven los ñángaras del régimen. Basta estudiar los índices de crecimiento de la Delincuencia (atracos, secuestros, asesinatos, extorsión, incluso ahora controlan las cárceles) y constatar que son superiores al índice de crecimiento de la población, justo desde 1999, cuando comenzó esta PLAGA ROJA a destruir el país.

La Fiscal -suponemos que por modestia y humildad- no refirió que ordenó la detención de un funcionario policial que detuvo su vehículo (cumpliendo funciones que atañen a TODOS los vehículos que por ese sitio circulan, cometió el grave crimen de llamarla “mi reina”), pero no se ha preocupado ni ocupado por el Profesor Universitario Santiago Guevara, detenido en una prisión militar, acusado de “traición a la patria” siendo un educador jubilado que expone sus conocimientos y propuestas en artículos que publica en medios legales (además de que cuestionar el pésimo desempeño del régimen castrochavista, del que la Fiscal es obsecuente y descarada servidora, no constituye ni de lejos traicionar a la patria, a menos que se considere a esta secta militar que ejerce la dictadura más corrupta e incapaz, como “la patria”, y eso sería absurdo y nada académico). ¿No hubo en esa reunión en Brasil siquiera un ponente o asistente que señalara estas obviedades? ¿Participaron sólo malandros y cómplices de abusos oficiales, en ese evento turístico en Río de Janeiro? http://analitica.com/opinion/opinion-nacional/inseguridad-negarla-ocultarla-minimizarla-culpar-a-las-victimas/

En otro evento internacional, a los que son adictos los altos funcionarios chavistas, una Feria en Berlín, Alemania, la MInpopo de Turismo –Marlene de Cabello– ofreció las fantasías de la versión oficial sobre nuestra industria sin chimeneas, y lo único que imaginamos pudiera decirse al respecto, sin faltar a la verdad, sería que Venezuela es líder en TURISMO DE AVENTURA, a nivel mundial el país con más prestigio como oferente de esta opción, es el nuestro. Claro que es un segmento muy reducido del Turismo mundial, porque muy pocos se atreven a disfrutar de un tour por cualquier parte de un país con todas las calles, carreteras y autopistas en mal estado, desprotegidas y llenas de malandros. La crónica escasez de alimentos y medicinas afecta también los repuestos y, por falta de mantenimiento, los vehículos que trasladan a los turistos y las turistas (sean carros, busetas o autobuses) a menudo sufren desperfectos y allí mejjjmo comienza la aventura: El régimen es tan prolijo y detallista que no hay trayecto vial sin su correspondiente grupo de malandros que, apenas un vehículo se para por falla mecánica, aparecen con sus armas -auténticas-, el régimen no escatima en gastos para darle verosimilitud a los atracos, y que los visitantos y las visitantas regresen satisfechos, luego de vivir en carne propia las delicias de la aventura malandril que el sucialismodelsiglo21 organiza a la perfección para todo ciudadano, endógeno o exógeno. Son de tal magnitud y calidad el empeño y la meticulosidad invertidos en producir los episodios de aventura, para garantizar la adrenalina que buscan esos viajeros y viajeras, que si un vehículo ha circulado por más de 20 kmts sin fallar, los mejjjmos camarados y camaradas se encargan de producir “la falla”, unos miguelitos por acá (tachuelas de tres puntas, que pueden disimularse dentro de naranjas, por ejemplo), unos grandes palos o piedras por allá. El Proceso hace lo que sea necesario, para que la aventura se produzca y los visitantes tengan mucho qué contar ya de regreso en sus respectivos países. Hay unos mucho más afortunados, a los que “les dan matarile”, y eso multiplica el flujo de turistas y turistos, porque entonces dos o más familiares del “sembradito” deben venir al país de la aventura, para tramitar el traslado de los restos y sentir en vivo y directo las emociones que distribuye el castrochavismo, a propios y extraños. En especial disfrutarán del eficiente y amable trámite en la Morgue. Si la menistra fue convincente en Berlín, los hoteles y los delincuentes se lo van a agradecer, por el inevitable aumento del turismo de aventura que ella está promoviendo. El paquete completo incluye apagones, ducha seca (porque no hay AGUA), un recorrido por un mercado de la localidad, para que fotografíen los anaqueles vacíos, y en caso de resultar alguno de ellos sólo herido en la escenificación de la aventura ofrecida, con suerte podrán palpar en carne propia la realidad de un Hospital en revolución humanista, lo más parecido al Infierno que Dante apenas pergeñó en su Divina Comedia, todo surrealista para cualquiera no habituado a la TORMENTA PERFECTA que -con tanto esmero y dedicación han elaborado- en apenas 18 años, los tiernos golpistas chavistas. http://www.analitica.com/opinion/mamuwe-maduro-emula-a-mugabe-y-zimbawe/

“Billete mata galán”, extrapolado a la situación de sistemática compra de conciencias que desde 1999 funciona en Venezuela. Los partidos del período 58-98 (que también practicaron el clientelismo, pero a escala bodeguera), deben reconocer que NO se ocuparon de FORMAR suficientemente a la masa humana que fungía como militante o simpatizante, y lo demuestra el trasiego de seguidores de AD, COPEI, el MAS, y otros partidos que perdieron parte de sus endebles apoyos populares, por falta de formación y convicción respecto del partido y del sistema democrático. Saltaron la talanquera, a cambio de las dádivas, reales o simplemente promisorias, que repartió u ofreció a diestra y siniestra el sucialismodelsiglo21, con mayor ahínco desde que el régimen se benefició de la inundación de dólares provenientes del sorpresivo aumento del precio del barril (a $9 en 1998, llegó a más de $100 y se mantuvo así de alto durante varios años, hasta que a fines del 2014 el mercado se saturó, los EEUU incrementaron su producción interna, los precios bajaron, y dejaron al castrochavismo derrochador y corrupto, como pajarito en grama, y raspando la olla para frenar el mismo salto de talanquera, pero en dirección contraria, alejándose del destructivo “polopatriótico”, con el depredador mayor, el PSUV, dando pancadas de ahogado y suspendiendo las elecciones, porque ya no tiene respaldo popular para cometer sus triunfantes FRAUDES. Por eso, busca INHABILITAR la mayor cantidad de partidos opositores que pueda, a ver si van SOLOS a la próxima elección, y la Oposición pierde por FORFAIT. Quien firma por una opción opositora, está demostrando que no oye los cánticos de sirena del PSUV y que se suma a la lucha por la recuperación de la Democracia y del País. A ver si de ahora en adelante se preocupan los partidos que sobrevivan, por la completa FORMACIÓN de sus cuadros, para que no se vayan otra vez “detrás de un hombre a caballo” (no fueron sólo militantes de base, son muchos los patéticos casos de LÍDERES, dirigentes copeyanos, adecos, masistas, que se mudaron con todos sus macundales al chavismo, con la mayor desvergüenza). Las dificultades para lograr suficientes adhesiones formales -en este mecanismo “renovador” que el CNE añade a su vulgar Operación Morrocoy, para evitar que el régimen deba medirse en igualdad de condiciones con la mayoritaria Oposición- muestra la diferencia de estar en el poder y utilizar los recursos de la Nación para apuntalar a la parcela partidista en el circunstancial poder. Equivale a la persona fea y vieja, a la que vemos acompañada por alguien joven, de rostro y cuerpo divinos, que obviamente descubrió el atractivo de la extraña pareja, en su poderosa chequera, alta capacidad de compra (aunque el dinero no sea suyo sino del país, malversado, mal habido, desviado con propósitos de lucro partidista o personal).

Cuando a lo largo de estos 18 años de colectivismo estalinista, a los opositores nos daban PURGANTE de retrechería, de prepotencia, de injusticia, de abuso, de violación de los elementales DERECHOS CONSTITUCIONALES, los partiduchos del ¿granpolopatriótico? no reclamaban, y hasta aplaudían y participaban de la cayapa roja rojita. Ahora que los camarados y las camaradas del PSUV les van a dar a esos su ración de paaaatriaaa, de repente se ponen exquisitos y se quejan porque les aplican las trácalas que ellos apoyaban, cuando no eran parte de las víctimas. Ahora CÁLENSELA, y vayan a rezarle al fanfarrón de cera (allá donde se chorreó el 4F, mientras los soldados que trajo a Caracas bajo engaño, mataban o morían, por seguir a ese golpista cobarde y resentido). SARNA CON GUSTO NO PICA Y SI LES PICA NO DEBERÍA MORTIFICARLOS. Rafael Uzcátegui respira por la herida, pero no reduce su dogmatismo ni su sectarismo (ni logra ocultar que representa a ese tipo de partidos que reúnen a toda su militancia y simpatizantes en un autobús, ¡y sobran puestos! Declara:

1. “Hay partidos que están en mejores condiciones que otros para hacerlo. Por ejemplo, un partido con gobernaciones y alcaldías tiene una masa cautiva“, pero sólo nombra a los partidos que -según el muy objetivo Uzcátegui- gozan de esas ventajas, “en Lara, Miranda y Amazonas”. Ni siquiera porque el OFICIALISMO los sigue ignorando y trata de sofocarlos, el muy arrastrado se atreve a ser HONESTO y nombrar al PSUV, que obviamente llena esas condiciones que Rafaelito nombra [¿o es que el PSUV no es “un partido con gobernaciones y alcaldías, que tiene una masa cautiva”? ¿No son la GMVV, los CLAP y el carnet de la paaatriaaa mecanismos para la EXCLUSIÓN de los que no se identifiquen con el menguante sucialismodelsiglo21?]. 2. “Están esperando que el CNE les diga exactamente cuántas son las firmas”: Pendejo no es, de manera que se hace. Las condiciones son recabar el 0,5% del REP en 12 estados. ¿Necesitan dibujitos los de ese partiducho, o pretenden que les den trato preferencial y les permitan recoger sólo ese porcentaje nimio que él interpreta como lo faltante? [-mal expresado en el texto, pues él sostiene que en votos tienen el 0,48%, de manera que no le faltaría el 0,2 sino el 0,02% según su viveza criolla]. Acá le dejo la chuleta, pa’que se la caletrée:

http://www.analitica.com/opinion/el-fraude-renovador-de-la-banda-de-sai-baba-desde-cne-y-tsj/