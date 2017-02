Una denuncia contra el Castro comunismo

Una denuncia hecha por la senadora colombiana Thania Vega de Plazas ante el congreso de su país deja en claro que se necesita una entereza moral como la de la Senadora para hacer una denuncia tan bien fundamentada y justa como la que acaba de hacer Thania, lo cual es digno de admiración. Lamentablemente para colombianos y venezolanos por igual, es que ese Castro comunista que es Juan Manuel Santos haya llegado a la presidencia y que en Noruega le hayan dado un Premio Nobel de la Paz, para darle un cariz de decencia a quien es un traidor.



Ahora ha quedado al descubierto globalmente quien es Santos y cuál es su verdadera agenda cuya aplicación le ha facilitado al Foro de Sao Paulo penetrar a todos los países de todas las Américas, incluyendo USA y Canadá…

Afortunadamente en Ecuador le están dando un NO rotundo a Correa, Argentina tiene a Mauricio Macri como presidente y en Perú fue elegido Pedro Pablo Kuczynski. Sería preferible no hablar del desastre de Venezuela que hasta un irrito presidente tiene, lamentablemente hay venezolanos que esperan que sean otros los que actúen, quieren pasar agachados, los más pobres se han visto obligados a comer desechos de la basura, vivir de las raciones que les permite comprar Maduro con las bolsas de los Comités Locales de Alimentación para el Pueblo (CLAP) y el carnet de la patria cuyo verdadero objetivo es para mantener esclavo al pueblo , para que no luche por su libertad .y regreso a la democracia…

La oposición verdadera ha tenido que luchar amargamente contra el Castro comunismo, contra el narcotráfico, la delincuencia desatada, la mansedumbre de un pueblo sometido por la confiscación de todos sus derechos, el amor de los militares venezolanos por el dinero y el poder y sin respeto alguno por el país. Quienes luchan verdaderamente por recobrar la libertad tal y como lo hacen los estudiantes universitarios sufren las consecuencias del castigo que les es infligido por la enorme represión de las que son víctimas. Los verdaderos líderes, como lo son Leopoldo López, Antonio Ledesma, María Corina Machado, Daniel Ceballos, solo por mencionar a los más notorios, los periodistas que cubren contra viento y marea las fuentes de información que quedan, los profesionales de todos los campos que no han podido ser silenciados, cabe destacar que las Academias a pesar del ataque del que han sido víctimas siguen dando la cara, para que la verdadera historia no sea borrada

Como podrán ver en Venezuela se repite, así como en Colombia, la historia de la lucha Dictadura vs Democracia, Libertad vs esclavitud, Respeto por los derechos humanos vs Confiscación de los mismos”. .

Mientras esta lucha intestina se libra en Venezuela, el país se desmorona en todos los sentidos.



Prevaleceremos pero solo y cuando el pueblo venezolano tome conciencia de cuáles son sus derechos que estos deben ser defendidos y, por lo tanto al permitir su violación se está promoviendo su destrucción y confiscación. A ningún otro país le pidamos que libere a Venezuela, esa es responsabilidad de los venezolanos. Si es otro país el que la libera, nunca será aprendida la lección. El difunto traidor vendió al Castro comunismo como panacea y su verdaderos logros han sido a) La destrucción de Venezuela en todos los sentidos) El haber convertido a Venezuela en un narco estado y botín de los piratas a nivel mundial c) El incremento de la contaminación del Castro comunismo en todo el Hemisferio. d) El aupar la degradación moral como forma de relación entre países y sus pueblos.

Es necesario que el pueblo venezolano tome plena conciencia ante lo que sucedió y continua acentuándose en el país, para que vuelva por su fuero, y escriba con su rechazo total al mal que lo agobia, un nuevo capítulo de libertad y justicia.