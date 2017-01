Venezuela con sus características del castrismo

Quiebra de la economía y presos políticos, características del castrismo

El régimen Castro comunista cubano se caracteriza por su codicia, envidia y avaricia, razón por la cual el ahora difunto Fidel Castro siempre tuvo la vista puesta sobre Venezuela, país cuyas entrañas están llenas de riquezas naturales, para ese sátrapa era la fuente que le permitiría aplacar su insaciable deseo y la oportunidad de financiar la toma del poder a nivel mundial con dinero ajeno. Es necesario repetir que ese excepcional líder que fue Rómulo Betancourt, no solo se percató inmediatamente de las nefastas intenciones de Castro, sino que inmediatamente lo puso en su puesto.



La democracia venezolana necesitaba remozarse ya que durante los últimos años de democracia los estratos socioeconómicos más bajos estaban sufriendo carencias que requerían urgente atención, esa brecha fue explotada por Chávez, quien después de llegar al poder hizo de su gobierno la entrega del país a Cuba y al Foro de Sao Paulo llevando a Venezuela y a los venezolanos al estado de postración en el que se encuentran actualmente., en el cual la quiebra de la economía del país y la existencia de más de 100 presos políticos son características fundamentales del régimen anticonstitucional liderado por Maduro.



La destrucción de la economía privada al aplicarle todo tipo de impuestos, expropiaciones, invasiones, promoviendo huelgas, etc. y una pésima administración, crecimiento exponencial de las nóminas de ministerios y empresas del estado, saqueo de las arcas de la nación por parte de los personeros del régimen trajeron al país los resultados: nefastos que por diseño castrista se hacían necesarios para apropiarse del país y sus riquezas. A continuación se muestran una pruebas del quiebre de la economía en Venezuela.



Economía

a) La Federación de Cámaras Industriales (FEDECAMARAS): Aumento de salario mínimo que es retroactivo desde el 1ro de enero 2017 continuara incrementando el desempleo.



b) Cámara de Comercio: En 17 meses se han perdido 1 millón de empleos. El Gobierno, con sus políticas económicas y decisiones, ha afectado seriamente la productividad de las empresas y advirtió que tanto a las primeras como al comercio se les hará muy difícil cumplir con el aumento salarial decretado por Maduro. Además el aumento generó zozobra por su estímulo a la inflación. El Incremento salarial de Bs.452 diarios que solo alcanza para comprar un tomate o 2 huevos. Los consumidores sostienen que el alza de 50% decretada por el presidente hará que todos los bienes se encarezcan más.



c) En el sector público el aumento salarial añade Bs 2,5 billones al presupuesto nacional.



d) Se añade el desplome del 23% del PIB e inflación de 830% en 2016 (cifras preliminares BCV).



e) Los nuevos billetes entraran en circulación el 16/1/17 ¿Sera verdad?



f) Trabajadores municipales de Independencia tomaron sede de la Alcaldía en demanda de pago; advierten que Alcaldía de Cumaná no tiene dinero para pagar quincenas; denuncian ante Ministerio del Trabajo despido de 600 personas de la Alcaldía de Maturín.

¿Democracia con presos políticos?

a) 17 presos políticos tienen orden de excarcelación pero continúan detenidos en terribles condiciones.



b) Una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DIM) acudió sin motivo a casa de preso político Raúl Baduel y, se lo llevo detenido, sus familiares desconocen su paradero y la causa de su detención.



c) El abogado y ex dirigente estudiantil, Yon Goicoechea, esta ilegalmente preso en El Helicoide, luego de que fuera detenido arbitrariamente el 29/08/16 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en la autopista Prados del Este, en Caracas. Tras pasar 56 horas desaparecido e incomunicado de sus abogados y familiares, Yon fue presentado en tribunales el 31/08/ 2016. El pasado 6/12/16 se venció el plazo para que las autoridades se pronunciaran por la medida cautelar sustitutiva de privativa de libertad, que recibió el dirigente de Voluntad Popular.



La medida fue acordada en fecha 20/10/16 y los requerimientos legales se cumplieron debidamente el 1/12/16. El Tribunal que lleva la causa de Goicoechea lleva más de dos semanas sin despachar. El dirigente sufre el deterioro de su salud: descalcificación en los huesos, hipertensión arterial y pérdida del olfato producto de una fuerte alergia que no ha cesado desde que se produjo su encarcelamiento.

El juez Alfredo Rojas Torpedito (juez 3ero de control quien suspendió el Referendo Revocatorio) decidió diferir el 10/01/17 , la audiencia del juicio conclusivo que se lleva desde hace 2 años contra Carlos Ramos – preso político -, quien fue acusado presuntamente de haber asesinado al estudiante de la Universidad de Carabobo, Jesús Acosta. La postergación se logró gracias a la decisión del juez Rojas con el apoyo de los fiscales de la causa, y alegando además que no contaba con otras pruebas documentales.



El abogado Eliecer Jiménez, defensor de Ramos dijo: la muerte del joven ha quedado demostrado de manera fehaciente fue perpetrado presuntamente por un colectivo que ya ha sido plenamente identificado. Además la audiencia que se había fijado fue diferida ya que la Fiscal del caso no se presentó pues se encontraba en la emergencia de un centro de salud y posteriormente compareció para solicitar diferimiento del proceso. El Fiscal auxiliar que sí estuvo presente durante más de 3 horas, en el momento en el que la juez decidió iniciar la audiencia aseguro que él no tenía cualidad para firmar el caso. El debido proceso fue negado.

La información presentada en este artículo es solo una muestra de lo que sucede en el país, que solo la valentía de los medios de comunicación que aún quedan y de los defensores de los derechos humanos que son infatigables en su noble labor divulgan.



