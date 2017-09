VENTE no quiere diálogo

En analítica.com se reseña la rueda de prensa de María Corina Machado en la que se destaca:

“ A través de un comunicado, la organización política, que lidera María Corina Machado considera inaceptable darle tiempo al régimen de Nicolás Maduro hasta 2019, por lo que precisó que un acercamiento de este tipo debe conducir a una transición inmediata.”

Una vez más se destaca que María Corina y su grupo siguen creyendo que la condición sine qua non para iniciar un diálogo es que Maduro renuncie de inmediato. No entienden lo que es un diálogo, lo que es una negociación. Esta vez, quien está pidiendo que se reinicie el diálogo entre el gobierno y la oposición es el propio Maduro, aterrorizado por la presión internacional, temiendo sanciones de la Unión Europea y más que preocupado por lo que está haciendo la OEA para lograr que él y sus secuaces sean denunciados ante la CPI por cometer crímenes de lesa humanidad.

Las condiciones para abrir la negociación, esas mismas que apoyan el Vaticano son fundamentalmente:

Liberación de los presos políticos Suspensión de las inhabilitaciones Reconocimiento de los poderes y las facultades de la Asamblea Nacional Nuevos magistrados del TSJ y del CNE Garantizar elecciones regionales libres e imparciales con observación internacional y sin restricciones ilegales impuestas por el CNE Aceptación de ayuda humanitaria. Eliminación de la represión de las marchas y los eventos de la oposición.

A esas habría que añadir la eliminación de la Asamblea Constituyente y es seguro que la comunidad internacional y El Vaticano apoyarían esa solicitud.

Plantear como premisa, tal como lo propone VENTE VENEZUELA, la salida de Maduro imposibilita que se logren las exigencias arriba expuestas.

Hay que entender que como consecuencia de que se cumplan las referidas exigencias, a Maduro no le quedaría más remedio que renunciar. En el caso de esa renuncia habría que exigir que no sea sustituido por un vicepresidente tan malo o peor que él; una transición que conduzca, en plazo breve, a elección presidencial. Hay que entender que es imprescindible negociar para acabar con la inflación, para que cese la escasez, para que haya acceso a alimentos y medicamentos, para que no haya más violencia. Las posiciones radicales lo que hacen es ponerle más leña al fuego.

Las posiciones asumidas por María Corina y VENTE le están haciendo mucho daño a la unidad de la oposición, que es imprescindible para rescatar la democracia. Es inaceptable que haya gente que se oponga a las elecciones regionales. Esas posiciones nos hace recordar el dicho: “El káiser no quiere guerra, el káiser no quiere paz, el káiser lo que quiere es que se lo empujen…