¿Y el helicóptero?

Hace varios días, el 30 de diciembre, un helicóptero militar venezolano de origen ruso, desapareció en el amazonas.

Mal tiempo parece ser la razón principal que ha impedido su búsqueda. Al menos eso ha sido informado así por las autoridades competentes. No dudo del mal tiempo, tanto del atmosférico como del político. El hecho es que una semana después seguimos sin noticias del helicóptero y sus tripulantes. Sin embargo, como corresponde a un país donde no hay libertad de expresión ni de información y se reprime la publicación de los análisis e investigaciones periodísticas profundas, aunque no se sabe nada y nadie ha ido de forma particular y privada a investigar o indagar, sin embargo algo se ha colado y no faltan las insinuaciones terribles sobre el suceso y sus causas e, igualmente importante, sobre el porqué no se habla públicamente del asunto.

Ese, suele ser el resultado de la opresión y la represión. Innumerables conjeturas. Piensa mal y acertarás. Pero de la verdad nada.

Obviamente que la supresión de la libertad de información trae tranquilidad, temporal, a los perpetradores del desafuero, pero promueve incertidumbre, inseguridad, inestabilidad, desconfianza y miedo. Sí, así mismo, miedo y excesiva preocupación en la población, que no son estúpidos, no fueron cogidos a lazo. Son gente normal que sabe que si no les informan sobre un suceso de ese calibre en un tiempo prudencial, generalmente horas, algo muy malo, muy temible y muy cercano, está sucediendo o ha sucedido. ¿Qué es lo que pasa? Yo tampoco lo sé. No me lo quiero imaginar. Pero tampoco puedo imaginarme unas fuerzas armadas, supuestamente cohesionadas, leales y hermanadas, aguantando las ganas de ir a buscar a sus compañeros por cualquier medio posible, a pie, en bote, otro helicóptero, avionetas, etc., etc. ¿O es que esa actitud ya no existe en las fuerzas armadas y se reconocen a sí mismas solo como el brazo armado del grupo político en el poder?

No hay que ser muy fantasioso o imaginativo para suponer cosas o elaborar dramas alrededor de los asuntos sórdidos que el gobierno pone peor. Basta escuchar noticias del extranjero y chismes locales. Los unes y tienes toda una tramoya política, guerrillera extranjera, traficante e invasora, poco beneficiosa y excesivamente controladora de la zona, o bien, equipos aéreos defectuosos de origen. El gobierno ha favorecido, desde hace años, la convivencia espuria y el aislamiento de esa zona. No ha habido visión geopolítica nacionalista, sana y adecuada, pero sí argumentos crematísticos suficientes para mantenerla. Son un país dentro de nuestro país. Son un secreto a voces que todos conocen y pocos mientan. ¿Tendrán que ver con eso los cuentos sobre las guerrillas que tienen zonas de expansión y santuarios en el amazonas venezolano, o serán más bien relaciones trastocadas con el tráfico de piedras preciosas, minerales y otros asuntos?

Espero que la respuesta sea, al fin de las investigaciones que se harán en algún momento, que un rayo le pegó al helicóptero y fue tan terrible el hecho fortuito de la naturaleza, que se cayeron al río y entre pirañas y caimanes lograron nadar y salvarse todos, vivieron bajo la intemperie, comiendo pavones crudos y esperando que sus compañeros de armas llegaran a salvarlos. Y no fue un fallo mecánico o electrónico por baja calidad, como ya ha pasado y puede seguir pasando, en ese tipo de equipos. En fin, los pilotos sabrán si montan equipos defectuosos o es la madre naturaleza que desata a veces su indómita furia, o son víctimas de agresiones de otros entes armados incontrolables. ¿Quién sabe?