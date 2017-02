AN establece cronograma para impulsar libertad de los “presos políticos”

Informaron que para el día 11 de abril la AN sesionará desde la cárcel de Ramo Verde en reconocimiento a los 14 años que llevan preso efectivos de la extinta Policía Metropolitana / Foto: Cortesía Kimberly Valecillo

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges informó que este martes se estableció un cronograma de acciones para “seguir presionando (dentro y fuera del país) por la libertad de nuestros hermanos y hermanas que están presos por razones políticas”.

Antonieta Mendoza, madre de Leopoldo López, quien se reunió con Borges junto a otros familiares de los denominados “presos políticos”, detalló que dentro de los puntos, se encuentra exhortar al Poder Judicial a que garantice las condiciones de reclusión y Derechos Humanos a los detenidos y a las personas que los visitan.

Además, dijo que organizarán una Sesión Especial en el Parlamento en la que asistirán diputados, integrantes del cuerpo diplomático, la Iglesia Católica, las organizaciones no gubernamentales, para escuchar a las familias de los opositores encarcelados, quienes detallarán cada caso en específico.

Asimismo, para el día 11 de abril acordaron que se realizará una sesión en las adyacencias de la cárcel militar de Ramo Verde en reconocimiento a los 14 años que llevan privados de libertad los efectivos de la extinta Policía Metropolitana (PM), acusados por los hechos del año 2002, muchos de los cuales, en algunos casos, han cumplido su pena pero “siguen presos”.

Acotó que se incluirán a los abogados y familiares de los presos políticos en cualquier instancia de negociación con el Gobierno Nacional, al tiempo que aseguró que “no puede haber diálogo, no puede haber negociación alguna con un preso político, no puede haber más presos políticos”.

Denuncian “abusos” en visitas

Ana María Da Costa, hermana de Vasco Da Costa, denunció ante la AN la situación en la que se encuentran recluidos los funcionarios de la PM. “Todos sufren aislamiento, maltratos, violación de sus derechos humanos, en menor o mayor grado”, detalló.

Da Costa condenó que realizar las visitas deban desnudarse y hasta saltar para demostrar que no llevan nada indebido al recluso. “Tengo un año y siete meses que no veo a mi hermano porque no me someto a requisas”, dijo.

Asimismo, Oriette Ledezma, hija del alcalde Antonio Ledezma, quien cumplió dos años desde su detención, agradeció a la Asamblea Nacional, a su juicio, “único poder legítimo que nos representa”, por haber escuchado la situación que viven los presos políticos.

Del mismo modo, hizo un llamado a los diputados y a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), pues “necesitamos los mecanismos democráticos y urgentes para que haya un cambio de Gobierno porque mientras el régimen de Nicolás Maduro siga en el poder toda Venezuela va a estar presa y todos los venezolanos vamos a seguir sufriendo con este régimen dictatorial”.

Playa por cárcel

Por su parte la diputada y presidenta de la Comisión Permanente de Política Interior, Delsa Solórzano, rechazó que mientras existen presos políticos, figuras como “El Wilmito” “aparentemente gozan de playa por cárcel”.

“A pesar de que quieran catalogar a la ministra Valdrá como Santa Iris, en las cárceles de Venezuela lo que menos se hace es rezar”, dijo la parlamentaria.

Solórzano instó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Ministerio Público a actuar conforme al derecho porque “privar ilegítimamente de la libertad a un ciudadano por circunstancias políticas constituye una grave violación a los derechos humanos, y estos delitos no prescriben”.