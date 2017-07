Juramentados comandos: “Después del 16JUL no hay vuelta atrás”

Fueron juramentados los comandos que participarán en la actividad del 16JUL

Leonel Sánchez – Falcón

@leosancheztic

Como parte de las tareas programadas para la jornada de expresión popular pautada para este domingo 16 por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), este viernes, en Coro, fueron juramentados los comandos de trabajo que estarán al frente en cada uno de los puntos de consulta desplegados en toda la ciudad.

“Estamos bien satisfechos con el trabajo realizado, en muy pocos días hemos montado un proceso electoral a nivel nacional que tarda a veces meses en hacerse. Con todo el esfuerzo de todos los partidos, de la sociedad civil, de los gremios, los sindicatos de las organizaciones no gubernamentales, es decir, de toda Venezuela y todo Falcón se concretó un proceso que hará que luego del 16 en Venezuela vengan cosas mejores”, señaló Romer Areche, Secretario Ejecutivo de la MUD en Falcón.

En lo referente a la cantidad de equipos de consulta al soberano desplegados en el estado Falcón, Areche, indicó que son más de 100 y que al multiplicarlos por la cantidad de miembros sobrepasan los 1000.

“Nosotros tenemos cien equipos de trabajo, que a su vez se traducen en quinientas mesas y esas quinientas mesas se multiplican por dos personas por mesa, más sus suplentes que son dos más, más los equipos de seguridad, más los equipos de logística, es decir, un gran contingente de personas van a estar desplegados el próximo domingo 16”, precisó.

Al ser consultado sobre las previsiones a tomar para evitar algún tipo de confrontación, el Secretario Ejecutivo de la MUD en Falcón, sostuvo que se han girado instrucciones precisas para evitar algún evento de esta naturaleza.

“Le hemos dado instrucciones a todos los responsables de los puntos de lo que deben hacer si eso ocurriese. Esperamos que luego de que nosotros hemos notificado las direcciones de los puntos soberanos, el CNE no haya colocado sus puntos del simulacro cercanos a los nuestros”, señaló Romer Areche.

En lo referente a cómo llevar el control para que una persona no firme varias veces en diferentes puntos, el dirigente político confesó que confía en la responsabilidad de la ciudadanía y que espera lo hagan una vez.

“Se ha establecido que esta es una consulta nuestra de responsabilidad ciudadana, de responsabilidad histórica del momento que estamos viviendo y se le ha dicho a la gente que solamente podrá ejercer una sola vez su derecho, dado que hemos tenido inconvenientes con la tinta indeleble. Nosotros creemos que el pueblo de manera disciplinada y organizada nos va a acompañar”.

La reciente media anunciada por CONATEL, sobre prohibir el uso del término “Consulta Popular” cuando es esta la naturaleza de la actividad, no escapó al juicio del Secretario Ejecutivo de la MUD en Falcón, indicando que este tipo de medidas corresponde a gobiernos dictatoriales.

“Esto no nos sorprende, este es un gobierno que ya ha cercenado la libertad de expresión no solamente en los medios, sino también de toda Venezuela, es un gobierno que no cuida ya ni siquiera las formas y cada día se comporta como lo que es, una dictadura que tiene miedo a que la gente se exprese”.

Al ser consultado sobre cómo evitar algún hecho de sabotaje, en el supuesto caso que alguien del oficialismo se mezcle en la actividad de la MUD y estampase datos falsos, precisó que también tienen desplegados equipos de seguridad en cada centro.

“Tenemos todo desplegado, tenemos toda la gente de seguridad que va a estar en cada centro, además de la gente nuestra que va a cuidar, va a expresar su opinión y se va a quedar ahí, todo está hecho para que no haya mayor cosa”.

Romer Areche, Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad en el Estado Falcón, se mostró seguro sobre los resultados que se obtendrán para este 16 de julio señalando que a partir de esta fecha vendrá una nueva dinámica política.

“Ya la suerte está echada, después del 16 no hay vuelta atrás y vendrá una nueva dinámica política y seguramente con la voluntad de Dios y la Virgen del Carmen vamos a lograr los objetivos que nos hemos trazado”.