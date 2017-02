Los cien años del gran Juan Vicente Torrealba

Desde que tengo uso de razón la música de Torrealba ha estado presente en mi vida. Recuerdo que siendo niño y vivía en Dinamarca, mi padre me hizo escuchar el concierto en la llanura y yo que no tenía recuerdos de mi país me lo imaginé a través de la música.

¿Quién no ha escuchado, alguna vez en su vida , a los Torrealberos y canciones como luna y lejanía, Junto al Jaguey y solo con las estrellas?

Junto al maestro Torrealba y su conjunto cantaron muchos grandes de la música folclórica venezolana como Rafael, Montaño, Mario Suarez, Simón Diaz, Adilia Castillo y muchos más.

En este post le rindo un homenaje a un hombre que rescató algunos de los aspectos más hermosos de la música llanera y que enalteció para siempre nuestro sentir popular

Empezaré con su Concierto en la llanura.

Concierto en la llanura

Solo con las estrellas con: Rafael Montaño

Luna y lejanía con: Pilar Torrealba

Campesina con : Héctor Cabrera

Remanso con: Mario Suarez

Bonita con: Rafael Montaño

Aguacerito con: Marisela

La llanura con : Marisela

Estrofas de amor con: Pilar Torrealba

Soledad con: Pilar Torrealba

Los garceros

Muchachita sabanera: Mario Suarez

Sabanita verde con: Mario Suarez

Sublime inspiración

Mi cielo eres tu con: Pilar Torrealba

Mujer llanera con: Antonio Aguilar

Solo con las estrellas con : Marco Antonio Muñiz

Muchacha de ojazos negros con Rafael Montaño

Sinfonía en el palmar

Madrugada llanera con: Mario Suarez

La potranca zaina con : Mario Suarez

El tordito con: Marisela

El Macán con : Marisela

Rosario con : Héctor Cabrera