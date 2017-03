Si dividen vencerán

Maduro sabe perfectamente que después de la muerte del difunto el no goza de credibilidad alguna ya que es un títere en las manos de Raúl Castro quien realmente gobierna desde La Habana a Venezuela, país que de acuerdo al plan del Foro de Sao Paulo será anexado a Cuba a fin de transformado en su colonia financiera. Para alcanzar tal objetivo es imprescindible acabar con la institucionalidad del país en lo público y privado y quebrar la moral del pueblo, lo cual una vez logrado llevara a la desaparición de Venezuela como país libre y soberano.



Es innegable que el Castro comunismo lleva una ventaja enorme en lo que se refiere a guerra psicológica que debilita la moral ciudadana recurriendo a lo siguiente:

La debilitación de los poderes del Estado. La Asamblea Constituyente llevo a cinco los poderes del Estado, a saber: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral pero en el régimen Castro comunista liderado por Chávez y a su muerte directamente por Raúl Castro utiliza como parapeto a Maduro. Asumió la Presidencia de la Republica como ya se sabe pasando por encima de lo establecido en la Constitución. El Poder Judicial existe para darle legalidad a todo lo que es ilegitimo, condenar a quien tiene la razón, encarcelar a líderes o persona proba que pueda demostrar que lo que hace el régimen va en contra de la verdadera justicia. El Poder Electoral está para avalar la confiscación de la voluntad del pueblo. El Poder Ciudadano está para ver, oír y callar. Hoy en día hay una gran cantidad de presos políticos, anormalidades administrativas y violaciones a los derechos humanos fundamentales que demuestran que este poder es nulo. La Asamblea Nacional existe según el criterio del régimen Castro comunista venezolano, para que se le burle y falte el respeto, se desconozca su autoridad, se le impida hacer su trabajo aunque implique caerle a golpes a los diputados y se los invite a participar en una “Mesa de Dialogo” con cartas marcadas y con todos aquellos que han demostrado ser contrarios a la democracia y a los intereses venezolanos.

La destrucción de las Fuerzas Armadas Venezolanas, avergüenza saber que aquellos que tienen como misión la salvaguarda, defensa y seguridad del país, están tan corrompidos que han pasado a ser llamados narco generales, están acusados por haber amasado fortunas multimillonarias, negocios sucios, con soldados que han permitido la presencia de oficiales cubanos en sus cuarteles, han dejado de defender la soberanía nacional, hay soldados que cobran peajes. No se le hace mantenimiento a los equipos, armamento, aviones, helicópteros, buques, etc. Los uniformes de los militares pasaron a ser unos disfraces de opereta, cargados de unas medallas que los hacen parecerse a los militares de Corea del Norte.



La destrucción de PDVSA, de las empresas básicas del Guayana, del Arco Minero del Orinoco, los recursos naturales de una zona que tiene un valor ecológico milenario, lo mismo sucede con las zonas petroleras de Monagas, Anzoátegui y el Zulia. El híper crecimiento de las nóminas del Estado.



La destrucción de la Empresa privada en todos los rubros, del comercio, agricultura y cría, fábricas de todo tipo, ensambladoras, industria de alimentos y, servicios. La industria relacionada con todo lo que es salud (Medicina, laboratorios, farmacéutica, odontológica, hospitales, etc. Turismo, pesquería, nómbrela y vera como ha sido confiscada y desbaratada.



Los colegios, liceos, universidades públicas están conociendo sus peores días, hasta las academias han sido robadas, los libros no se consiguen, materiales, uniformes y zapatos cuestan una fortuna.

Las fuerzas policiales están sufriendo bajas debido a los asesinatos de policías e investigadores para robarle las armas o por venganzas.